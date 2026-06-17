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    सिट्रोएन ईसी3 एक्स भारत में लॉन्च: कीमत 10.25 लाख रुपये से शुरू, बैटरी सब्सक्रिप्शन के साथ प्राइस 6.89 लाख रुपये से शुरू

    ईसी3 के मिड वेरिएंट फील को नए लाइव (ओ) वेरिएंट से रिप्लेस किया गया है

    प्रकाशित: जून 17, 2026 06:13 pm । सोनू

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    Citroen eC3 X

    सिट्रोएन ने अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार ईसी3 को अपडेट किया है और अब इसके नाम के आगे एक्स शब्द जोड़ा गया है। सिट्रोएन ईसी3 एक्स की प्राइस 10.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और यह तीन वेरिएंट: लाइव, लाइव (ओ), और शाइन में उपलब्ध है। बेस मॉडल लाइव और टॉप मॉडल शाइन के नाम में बदलाव नहीं किया गया है, जबकि पहले वाले मिड वेेरिएंट फील की जगह नया लाइव (ओ) वेरिएंट पेश किया गया है।

    अब आप सिट्रोएन के बैटरी-ऐज-ए-सर्विस (बीएएएस) प्लान को भी चुन सकते हैं। सिट्रोएन ईसी3 एक्स की और जानकारी नीचे दी गई है:

    कीमत

    यहां नई ईसी3 एक्स की कीमत बताई गई है और साथ ही पुराने मॉडल की प्राइस से इसकी तुलना भी की गई है:

    वेरिएंट

    नई ईसी3 एक्स

    पुरानी ईसी3 एक्स

    अंतर

    लाइव

    10.25 लाख रुपये

    11.99 लाख रुपये

    (-1.74 लाख रुपये)

    फील

    बंद

    12.80 लाख रुपये

    लाइव (ओ)*

    घोशणा होनी बाकी

    शाइन

    घोशणा होनी बाकी

    13.26 लाख रुपये

    • पुराने मॉडल की तुलना में बेस मॉडल लाइव की कीमत में 1.74 लाख रुपये की भारी कटौती हुई है।

    • लाइव (ओ) पुराने मिड वेरिएंट फील से 41,000 रुपये ज्यादा सस्ता है।

    • ईसी3 एक्स बैटरी-ऐज-ए-सर्विस प्लान के साथ भी उपलब्ध है, इसकी कीमत 6.89 लाख रुपये से शुरू होती है और बैटरी के लिए 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर किराया अलग से देना होता है।

    नया क्या है?

    डिजाइन

    ईसी3 एक्स को आगे से नया लुक दिया गया है जो पहले से थोड़ा अलग है। इसमें अब हेलोजन सेटअप की जगह एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं, साथ ही स्प्लिट एलईडी डीआरएल और एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं, जबकि पुराने मॉडल में सिंपल लाइटिंग सेटअप था।

    Citroen eC3 X

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो ईसी3 एक्स में नए 15-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें पुराने मॉडल की तरह टर्न इंडिकेटर के साथ ब्लैक ओआरवीएम, रूफ रेल्स और मोटी क्लेडिंग जैसे एलिमेंट्स मिलते हैं।

    Citroen eC3 X

    साइज में बदलाव नहीं:

    लंबाई: 3981 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1733 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1604 मिलीमीटर (रूफ रेल्स के साथ), व्हीलबेस: 2540 मिलीमीटर

    पीछे की तरफ बहुत कम बदलाव किए गए हैं। इसमें वही रैपअराउंड टेललैंप सेटअप दिया गया है और टेलगेट के दाईं तरफ के कोने पर ईसी3 एक्स बैजिंग दी गई है।

    Citroen eC3 X

    अब ड्यूल-टोन कलर नहीं!

    सिट्रोएन ईसी3 एक्स को 6 मोनोटोन कलर ऑप्शन: कॉस्मो ब्लू, गार्नेट रेड, डीप फॉरेस्ट ग्रीन, पर्ला नेरा ब्लैक, स्टील ग्रे और पोलर व्हाइट में उपलब्ध है। सफेद छत वाले ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन को बंद कर दिया गया है।

    केबिन और फीचर

    ईसी3 एक्स के केबिन में सबसे ज्यादा बदलाव किए गए हैं। इसके डैशबोर्ड पर अब नई इलेक्ट्रिक ब्लू थीम के साथ लेदरेट फिनिश दी गई है, जबकि सीटों पर ड्यूल-टोन व्हाइट-ब्लू लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

    Citroen eC3 X

    पुरानी मोनोक्रोम डिस्प्ले की जगह अब नया 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। अन्य फीचर में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो शामिल है। इसमें आपको एक वायरलेस फोन चार्जर, 40 से ज्यादा फीचर के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और इलेक्ट्रिक ऑटो-फोल्डिंग आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम) भी मिलता है।

    Citroen eC3 X

    अतिरिक्त सुविधाएं!

    ऑप्शनल फीचर की लिस्ट भी बढ़ गई है, जिसमें एक जेबीएल ऑडियो सिस्टम और आगे व पीछे डैशकैम पैकेज शामिल है, जो लेन से हटने की चेतावनी, आगे चल रही गाड़ी से दूरी का अलर्ट और पैदल चलने वालों के लिए चेतावनी देता है।

    इसके टॉप मॉडल्स में छह एयरबैग (पहले केवल 2) और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर देकर सुरक्षा को बेहतर किया गया है। इसके अलावा, इसमें पहले की तरह ईबीडी के साथ एबीएस, स्पीड सेंसिटिव डोर लॉक और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं।

    बैटरी पैक और रेंज

    सिट्रोएन ईसी3 एक्स इलेक्ट्रिक कार में पहले की तरह 29.2 केडब्ल्यूएच एयर-कूल्ड बैटरी पैक दिया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन नीचे दिए गए हैं:

    बैटरी पैक

    29.2 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    पावर

    57 पीएस

    टॉर्क

    143 एनएम

    एसेलरेशन (0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे)

    6.8 सेकंड

    डीसी फास्ट चार्जिंग टाइम (0 से 80 प्रतिशत)

    57 मिनट

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी)

    325 किलोमीटर

    कंपेरिजन

    सिट्रोएन ईसी3 एक्स का मुकाबला टाटा पंच ईवी, एमजी कॉमेट ईवी और टाटा टियागो ईवी से है। ये सभी एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां बैटरी-ऐज-ए-सब्सक्रिप्शन स्कीम के साथ उपलब्ध हैं।

    कारदेखो का क्या है कहना

    ईसी3 एक्स में किए गए बदलाव काफी काम के हैं। कंपनी ने एलईडी लाइटिंग, एक बेहतर डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस कनेक्टिविटी, और छह एयरबैग जैसे फीचर देकर पुराने मॉडल की बड़ी कमियों को दूर करने पर ध्यान दिया है।

    Citroen eC3 X

    बैटरी-ऐज-ए-सर्विस स्कीम के साथ इसकी शुरुआती कीमत कम हो गई है, जिससे अब बजट के बारे में सोचने वाले लोगों के लिए यह गाड़ी ज्यादा किफायती हो गई है। हालांकि, अगर आपके पास पहले से पुरानी ईसी3 है, तो बैटरी पैक और मोटर बदलाव नहीं होने और रेंज में मामूली सुधार की वजह से नए मॉडल पर अपग्रेड करने का कोई खास कारण नहीं दिखता है। जो लोग पहली बार कार खरीद रहे हैं और शहर में चलाने के लिए फीचर वाली कार चाहते हैं, उनके लिए ईसी3 एक्स अब बेहतर विकल्प बन गई है।

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