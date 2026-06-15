2027 हुंडई आई20 अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेश: तस्वीरों में देखिए इस हैचबैक कार में क्या कुछ है खास

प्रकाशित: जून 15, 2026 05:22 pm । सोनू

हुंडई ने न्यू जनरेशन आई20 को ब्राजील में लॉन्च कर दिया है, जो इस हैचबैक कार के अब तक के सबसे बड़े अपडेट में से एक है। न्यू जनरेशन हुंडई आई20 कार को अगले साल भारत में भी पेश किया जा सकता है और इसमें नया केबिन और एक्सटीरियर, ज्यादा फीचर और अपडेट पावरट्रेन ऑप्शन मिल सकते हैं।

जब तक हुंडई मेड इन इंडिया मॉडल की घोषणा नहीं करती, तब तक आप इस फोटो गैलरी से इसके अंतरराष्ट्रीय वर्जन के बारे में सबकुछ जान सकते हैं:

एक्सटीरियर

इसके डिजाइन में बड़ा बदलाव हुआ है और अब आई20 का साइज बढ़ा है और ज्यादा स्लीक एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो इसे पहले से ज्यादा स्टाइलिश पैकेज बनाते हैं।

आगे से इसे नया लुक दिया गया है, जिसमें एक कनेक्टेड एलईडी हेडलैंप और नीचे की तरफ एक बड़ा एयर डैम दिया गया है।

बंपर के नीचे वाले हिस्से पर अब ब्लैक फिनिश दी गई है, जबकि ग्रिल के बीच में एक सिल्वर पट्टी है। इसमें आपको कम शार्प कट और क्रीज लाइनें मिलेंगी, क्योंकि इनकी जगह अब सॉफ्ट लाइन्स हैं।

साइड से अब यह बॉक्सी लगती है और इसे दमदार बनाने के लिए व्हील आर्क व साइड स्कर्ट पर मोटी क्लेडिंग दी गई है। इसमें एक यूनिक विंडोलाइन भी है जो पीछे की तरफ जाती है।

ब्राजील में हुंडई ने 17-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं। लिमिटेड एक्स-लाइन सीरीज में ब्लैक ओआरवीएम और पिछली खिड़की के पीछे एक बैज भी मिलता है।

पीछे की तरफ इसमें एक कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप के साथ-साथ एक स्कल्पटेड टेलगेट, रूफ स्पॉइलर, और फॉक्स डिफ्यूजर के साथ मोटा बंपर दिया गया है।

कलर ऑप्शन ब्राजील में हुंडई ने आई20 में 8 कलर ऑप्शन: एटलस व्हाइट, ओनिक्स ब्लैक, ब्रिक्स सिल्वर, सेंड सिल्वर, सेफायर ब्लू, शेडो ग्रे, सिल्क ग्रे और लूमिना ग्रे दिए हैं।

केबिन

न्यू आई20 अंदर से काफी फ्यूचरिस्टिक दिखती है, हालांकि इसमें रेट्रो-कूल टच अभी भी बरकरार हैं जो हमने पहले हुंडई के दूसरे ग्लोबल मॉडल में देखे हैं।

डैशबोर्ड पर एक कर्व्ड ड्यूल-स्क्रीन सेटअप है जिसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है।

बीच में वर्टिकल लेआउट में पतले एसी वेंट्स लगाए गए हैं, और इनके बीच में क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं।

हैचबैक कार में ‘मोर्स-कोड’ लोगो के साथ हुंडई का नया फ्लेट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो हम भारत में वेन्यू और वरना जैसी हुंडई गाड़ी में देख चुके हैं।

इसमें कई केबिन थीम का ऑप्शन दिया गया है, जिनमें बैज-ग्रे, पूरा ब्लैक और यहां दिखाई गई ब्लैक-ग्रे कॉम्बिनेशन शामिल है।

फीचर और सेफ्टी

ब्राजील में हुंडई आई20 में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पेडल शिफ्टर्स, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, और एक वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं।

आगे वाले पैसेंजर के लिए दो यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स और पीछे वाले पैसेंजर के लिए पिछले एसी वेंट्स के नीचे एक यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है।

सुरक्षा के लिए इस हुंडई कार में लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 6 एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), पीछे वाइपर और वाशर, ट्रैक्शन कंट्रोल, पीछे पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रिवर्स पार्किंग कैमरा, और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन

ब्राजील में हुंडई आई20 न्यू मॉडल में 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड फ्लेक्स फ्यूल पेट्रोल और 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है। हालांकि भारत में इसमें मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलना जारी रह सकता है। आई20 एन-लाइन में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। यहां देखिए इन इंजन के स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 83 पीएस (एमटी)/ 88 पीएस (सीवीटी) 120 पीएस टॉर्क 114 एनएम 172 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/सीवीटी 6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

लॉन्च तारीख, संभावित कीमत और कंपेरिजन

नई आई20 को भारत में 2027 के मध्य में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 6.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।

हुंडई आई20 का मुकाबला टाटा अल्ट्रोज, मारुति बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा जैसे प्रीमियम हैचबैक कार से रहेगा।