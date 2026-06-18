होंडा एलिवेट को भारत में सबसे पहले 2023 में पेश किया गया था और अब तीन साल बाद कंपनी इसे नया फेसलिफ्ट अपडेट देने की तैयारी कर रही है जिससे यह मुकाबले में मौजूद गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे सके। इस अपकमिंग कार की टेस्टिंग की तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई है, जिससे इसमें हुए सभी बदलावों के बारे में पता चलता है। नई होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट के बारे क्या कुछ जानकारियां सामने आई है, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

2026 होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट : एक्सटीरियर

हाल ही में होंडा ने 2026 सिटी सेडान को नए लुक्स और बेहतर फीचर लिस्ट के साथ लॉन्च किया है। अनुमान है कि एलिवेट फेसलिफ्ट में भी यह सभी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

सामने आई तस्वीरों में इसके आगे का लुक नहीं दिखा है, उम्मीद है कि इसमें आगे की तरफ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, अपडेटेड हेडलैंप्स और नए डिजाइन के बंपर दिया जा सकता है जो कंपनी की सॉफ्ट ग्लोबल डिज़ाइन फिलॉसफी से मेल खाएगा।

एलिवेट कार की साइड प्रोफाइल में ज्यादा कोई बदलाव शायद ही किए जाएंगे। इस गाड़ी का बॉक्सी शेप इसे एक सीधा और मजबूत लुक देता है, जिससे सड़क पर इसकी मौजूदगी ज्यादा दमदार लगती है। अनुमान है कि इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स दिए जा सकते हैं।

पीछे की तरफ इसमें मौजूदा मॉडल वाले एलईडी टेललैंप्स दिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें नई डिटेलिंग मिल सकती है। पीछे वाले बंपर पर इसमें कई हल्के-फुल्के बदलाव किए जा सकते हैं और इसकी शेप कर्वी हो सकती है।

नए अपडेट के तहत होंडा इसमें मौजूदा रेंज के साथ कुछ नए कलर शेड भी शामिल कर सकती है।

2026 होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट : इंटीरियर

एलिवेट का इंटीरियर हमेशा से ही काफी आरामदायक रहा है। इसमें उठा हुआ डैशबोर्ड लेआउट दिया जा सकता है जिसके बीच में फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पोजिशन किया गया हो सकता है। इस अपकमिंग कार में थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल सकता है।

केबिन के अंदर इसमें नई कलर थीम मिल सकती है, जो कि इसकी मौजूदा ब्लैक और बेज, और ब्लैक और टैन कलर थीम को रिप्लेस करेगी। उम्मीद है कि इस एसयूवी कार की फिट और फिनिश क्वालिटी भी काफी अच्छी हो सकती है।

2026 होंडा एलिवेट : फीचर और सेफ्टी

होंडा एलिवेट पहले से ही एक फीचर लोडेड एसयूवी कार रही है और इसके फेसलिफ्ट वर्जन में अपडेटेड 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर्ड टेलगेट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे नए फीचर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूदा मॉडल वाले फीचर वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, सिंगल-पेन सनरूफ, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलना जारी रह सकते हैं।

सुरक्षा के लिए एलिवेट फेसलिफ्ट कार में 6 एयरबैग, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (ईबीडी) के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), रियर पार्किंग सेंसर, रियर व्यू कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे नए फीचर भी दिए जा सकते हैं।

2026 होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट : इंजन ऑप्शन

फेसलिफ्ट एलिवेट कार में मौजूदा मॉडल वाले इंजन ऑप्शन : 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिए जा सकते हैं जिसके साथ दो गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 121 पीएस टॉर्क 145 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/सीवीटी

सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक) / एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

2026 होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट: लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

होंडा ने फिलहाल एलिवेट फेसलिफ्ट कार की लॉन्च डेट कंफर्म नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे अक्टूबर 2026 तक पेश किया जा सकता है। नए फीचर जुड़ने से इसकी कीमत 12 लाख रुपये से 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है।

इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, सिट्रोएन एयरक्रॉस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, टाटा सिएरा और रेनो डस्टर से रहेगा।