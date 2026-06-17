प्रकाशित: जून 17, 2026 03:04 pm । स्तुति

मिनी इंडिया ने कंट्रीमैन सी एसयूवी को भारत में 47.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च कर दिया है। मिनी ब्रांड की अब तक की सबसे बड़ी कार होने के साथ-साथ यह खरीदारों को ‘कंट्रीमैन’ ब्रांड से जुड़ने का एक सस्ता विकल्प भी देगी। यहां देखें इस क्रॉसओवर कार से जुड़ी पूरी जानकारी :-

कीमत

कंट्रीमैन सी कार सिंगल फुली लोडेड वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 47.50 लाख रुपये है। भारत में इसे इंपोर्ट करके बेचा जाएगा।

मॉडल कीमत (एक्स-शोरूम) मिनी कंट्रीमैन सी 47.50 लाख रुपये

डिजाइन

मिनी कंट्रीमैन सी कार में कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक जैसे फंकी और बोल्ड लुक्स मिलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्जन से अलग दिखाने के लिए इसमें कई बदलाव जरूर किए गए हैं।

आगे की तरफ इसमें ब्रॉन्ज कलर्ड सराउंड के साथ बड़ी ग्रिल दी गई है, और इसमें निचले हिस्से पर बॉडी कलर्ड इंसर्ट भी मिलते हैं।

इसका बंपर भी अच्छी शेप वाला दिखता है, जिसमें कई सारी प्लास्टिक क्लैडिंग का इस्तेमाल हुआ है और इसमें बीच में टेक्सचर्ड ब्रॉन्ज स्किड प्लेट दी गई है।

इस क्रॉसओवर कार में स्क्वायर शेप के एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं, और इसमें क्लस्टर के चारों ओर एलईडी डीआरएल्स लगी हैं।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें बॉक्सी लेआउट के साथ कॉन्ट्रास्ट ब्लैक रूफ, ओआरवीएम्स और सी-पिलर इंसर्ट दिए गए हैं।

बेहतर एयरोडायनामिक्स के लिए इसमें फ्लैप-टाइप डोर हैंडल्स को बॉडी के साथ एक सीध में लगाया गया है, ठीक बीएमडब्लू एक्स1 की तरह जो इसी प्लेटफॉर्म पर बनी है।

राइडिंग के लिए इसमें 18-इंच अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं।

पीछे की स्टाइलिंग में क्लासिक मिनी वाले अनुपात और सिंपल लुक के साथ वर्टिकल एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं, जिनमें पिक्सेलेटेड ‘यूनियन जैक’ डिटेलिंग है।

पीछे की तरफ इसमें चौड़ी क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

डाइमेंशन : लंबाई : 4447 मिलीमीटर, चौड़ाई : 1843 मिलीमीटर (ओआरवीएम्स के बिना), ऊंचाई : 1661 मिलीमीटर, व्हीलबेस : 2692 मिलीमीटर

कलर ऑप्शन

मिनी कंट्रीमैन सी गाड़ी के साथ पांच एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए गए हैं :-

स्मोकी ग्रीन

ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन

नानुक व्हाइट

स्लेट ब्लू

चिली रेड

इंटीरियर

एक्सटीरियर की तरह कंट्रीमैन सी का इंटीरियर भी बिल्कुल मिनी जैसा है। कंट्रीमैन सी भारतीय वर्जन में ब्राउन लेदर अपहोल्स्ट्री स्टैंडर्ड मिलती है।

इसमें डैशबोर्ड पर थोड़े बहुत ही एलिमेंट मिलते हैं, जिसके ज्यादातर कंट्रोल्स और ड्राइवर डिस्प्ले को सर्कुलर टचस्क्रीन में इंटीग्रेट किया हुआ है। इस गाड़ी में पूरे डैशबोर्ड को रीसाइकल किए गए पॉलिएस्टर से बने फ़ैब्रिक से कवर किया गया है, जो इसे यूनीक और सस्टेनेबल बनाते हैं।

इसकी यूनीक डिजाइन सेंटर कंसोल तक भी जारी रहती हैं, जिसमें गियरशिफ्ट, ड्राइविंग मोड और इग्निशन स्विच के लिए सिल्वर टॉगल दिए गए हैं।

नई मिनी कंट्रीमैन सी गाड़ी में 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ फैब्रिक लोअर स्पोक, और डोर हैंडल्स और फ्रंट ट्वीटर पर ब्रॉन्ज इंसर्ट दिए गए हैं।

इसमें आगे वाले पैसेंजर के लिए स्पोर्ट सीटें दी गई हैं जो अच्छा सपोर्ट और रूम देती है, जबकि इसमें रियर बेंच सीटों पर स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन मिलता है।

बूट स्पेस : सभी सीटें उठी होने पर कंट्रीमैन सी कार में 505 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जबकि रियर सीट नीचे की तरफ फोल्ड होने पर बूट स्पेस 1,450 लीटर तक बढ़ जाती है।

फीचर और सेफ्टी

2026 मिनी कंट्रीमैन सी गाड़ी में पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 9.4-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर्ड फ्रंट सीट, वायरलेस फोन चार्जर, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, 12-स्पीकर वाला हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, मसाज फंक्शन वाली ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल, हेड्स-अप डिस्प्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है।

यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में मिनी कंट्रीमैन सी एसयूवी कार को 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है। इसमें लेवल 1 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), कई सारे एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) और सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

कंट्रीमैन सी भारतीय वर्जन में केवल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ 7-स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन मिलता है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 156 पीएस टॉर्क 240 एनएम ट्रांसमिशन 7-स्पीड डीसीटी* सर्टिफाइड एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे) 9 सेकंड टॉप स्पीड 212 किमी/घंटे

*डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

मिनी का दावा है कि कंट्रीमैन सी कार 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार को 9 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 212 किमी/घंटे है।

मुकाबला

2026 मिनी कंट्रीमैन सी का मुकाबला मर्सिडीज-बेंज जीएलए, बीएमडब्ल्यू एक्स1 और ऑडी क्यू3 जैसी एंट्री-लेवल लग्जरी एसयूवी कार से है।