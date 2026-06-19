एमजी स्टारलाइट भारत में टेस्टिंग के दौरान आई नजर, नई एक्सयूवी 7एक्सओ को देगी टक्कर?

प्रकाशित: जून 19, 2026 11:01 am । स्तुति

काफी समय से चर्चा है कि जेएसडब्लू एमजी मोटर इंडिया भारत के लिए प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग कर रही है, और अब कंपनी की अगली कार की तस्वीरें सामने आ गई हैं जिसमें यह टेक्नोलॉजी दी जा सकती है। कंपनी भारत में फिलहाल स्टारलाइट 560 एसयूवी की टेस्टिंग कर रही है जिसे साल के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है। एमजी के भारतीय लाइनअप में इसे हेक्टर के ऊपर पोजिशन किया जा सकता है। तस्वीरों में क्या कुछ आया है नजर जानेंगे इसके बारे में आगे :-

2026 एमजी स्टारलाइट टेस्टिंग के दौरान दिखी : क्या कुछ आया है नजर?

हालांकि, यह गाड़ी पूरी तरह कवर से ढ़की हुई नजर आई है, लेकिन तस्वीरों को देख कर हमें पता चला है कि स्टारलाइट 560 कार का डिजाइन अंतरराष्ट्रीय वर्जन जैसा होगा, जो दूसरे बाजारों में वुलिंग ब्रांड के तहत बेचा जाता है। आगे की तरफ इसमें हनीकॉम्ब पैटर्न वाली सीधी ग्रिल और डीआरएल्स के साथ बड़े रेक्टेंगुलर एलईडी हेडलैंप दिए गए हैं। इस गाड़ी के फ्रंट बंपर की डिजाइन एकदम सिंपल है और बेहतर एयर फ्लो के लिए इसके किनारों पर वर्टिकल एयर वेंट्स लगे हैं।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें बॉक्सी लेआउट मिलता है जो पारंपरिक एसयूवी कारों जैसा लगता है। यह एमजी की नई कारों विंडसर ईवी और कॉमेट ईवी से काफी अलग है, जिनमें एकदम नई और यूनीक डिजाइन मिलती है। स्टारलाइट 560 गाड़ी में रूफ रेल्स, बड़ी विंडो और पुल-टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं। राइडिंग के लिए इसमें 10-स्पोक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो डुअल-टोन लुक के साथ आ सकते हैं।

इसके पीछे का हिस्सा एकदम सिंपल है और इसमें पतले हॉरिजोंटल एलईडी टेललैंप क्लस्टर के साथ 'क्लियर-लेंस' इफेक्ट, बड़ा रूफ स्पॉइलर और कर्व बंपर डिजाइन दी गई है।

इसके अलावा इसमें विंडशील्ड पर फ्रंट कैमरा लगा हुआ नजर आया है, जिससे पता चला है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय मॉडल की तरह एडीएएस फीचर और फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन दी जा सकती है। यह गाड़ी 7-सीटर लेआउट में आ सकती है।

नोट : भारतीय बाजार के लिए इस एसयूवी कार की फाइनल डिजाइन में कई हल्के-फुल्के स्टाइलिंग अपडेट दिए जा सकते हैं, हालांकि उम्मीद है कि इसकी ज्यादातर डिजाइन अंतरराष्ट्रीय मॉडल जैसी होगी।

फीचर और सेफ्टी

स्टारलाइट 560 अंतरराष्ट्रीय वर्जन में 12.8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8.8-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर्ड टेलगेट, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, ऑटो हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। हालांकि, भारत आने वाले स्टारलाइट 560 में मिलने वाले फीचर की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

सुरक्षा के लिए इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 6 एयरबैग, हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

नोट : एमजी जिस भी सेगमेंट में कदम रखती है उसमें सेगमेंट-फर्स्ट फीचर लाने के लिए जानी जाती है, जो बाद में उस सेगमेंट में फीचर के मामले में बेंचमार्क बन जाते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी नई स्टारलाइट 650 गाड़ी में कौनसे फीचर देती है।

इंजन ऑप्शन

एमजी स्टारलाइट 650 गाड़ी में टर्बो-पेट्रोल, प्लग-इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दी गई है। यहां देखें इसके संभावित स्पेसिफिकेशन :-

टर्बो-पेट्रोल प्लग-इन हाइब्रिड ईवी इंजन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ प्लग-इन हाइब्रिड बैटरी पैक 69.2 केडब्लूएच पावर 177 पीएस बैटरी पैक 25 केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 टॉर्क 260 एनएम पावर 197 पीएस पावर 204 पीएस ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/.सीवीटी टॉर्क 230 एनएम टॉर्क 310 एनएम ट्रांसमिशन डीएचटी सर्टिफाइड रेंज (सीएलटीसी) 530 किलोमीटर

सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

अगर यह पीएचईवी मॉडल भारत लाया जाता है तो यह सेगमेंट की पहली कार होगी और मास-मार्केट वाली कुछ चुनिंदा पीएचईवी में से एक होगी। बीवाईडी और जेएसडब्लू मोटर्स भी अपनी अपकमिंग कारों में पीएचईवी पावरट्रेन लाने की योजना बना रही हैं, जिनके इस साल लॉन्च होने की उम्मीद है।

लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

जेएसडब्लू एमजी मोटर इंडिया ने स्टारलाइट 560 की लॉन्च डेट का फिलहाल खुलासा नहीं किया है। लेकिन, उम्मीद है कि इसे अक्टूबर 2026 तक पेश किया जा सकता है। इस एसयूवी कार के आईसीई वेरिएंट की कीमत 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है, जबकि इलेक्ट्रिक वेरिएंट की प्राइस 22 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है।

इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और एक्सईवी 9एस, टाटा सफारी, जीप मेरिडियन, हुंडई अल्कजार और अपकमिंग सफारी ईवी से हो सकता है।