नई मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास भारत में हुई लॉन्च, यहां देखें कीमत, फीचर और पावरट्रेन से जुड़ी जानकारी

2026 के शुरूआत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्दा उठने के बाद अब फेसलिफ्ट मर्सिडीज बेंज एस-क्लास भारत में लॉन्च हो गई है। इस गाड़ी की कीमत 2.20 करोड़ रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। यहां देखें मर्सिडीज की फ्लैगशिप सेडान कार एस-क्लास के फेसलिफ्ट वर्जन में क्या कुछ बदलाव हुए हैं :-

एस-क्लास का लुक अभी भी तुरंत पहचान में आता है। मर्सिडीज-बेंज ने अपनी फ्लैगशिप सेडान कार में कई हल्के-फुल्के और प्रीमियम स्टाइलिंग अपडेट दिए हैं।

इसमें इल्युमिनेटेड मर्सिडीज-बेंज बोनट एम्ब्लम दिया गया है, जो कि इस नेमप्लेट में पहली बार मिल रहा है।

आगे की तरफ इसमें बड़ी ग्रिल के साथ नए डिजाइन की एलईडी हेडलाइट दी गई है जिस पर 40 प्रतिशत बेहतर इल्युमिनेशन के साथ अपडेटेड लाइटिंग सिग्नेचर मिलता है।

नए डिजाइन के 18-इंच अलॉय व्हील्स और बंपर में किए गए कई हल्के-फुल्के बदलाव इसे पुराने वर्जन से अलग दिखाने में मदद करते हैं।

पीछे की तरफ इसमें टेललाइट पर मर्सिडीज स्टार-इंस्पायर्ड ग्राफ़िक्स दिए गए हैं, जिससे इस लग्जरी सेडान को रात में काफी यूनीक लुक मिलता है।

2026 मर्सिडीज-बेंज एस क्लास में नए डिजाइन का डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है। पुराने मॉडल में लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब इसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी-फोकस्ड केबिन थीम दी गई है।

इसमें पुराने 12.8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की बजाए नया 'सुपरस्क्रीन' सेटअप दिया गया है जिसके तहत 14.4-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन, 12.3-इंच पैसेंजर साइड स्क्रीन और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है।

नया डिस्प्ले सेटअप मर्सिडीज-बेंज के नए एमबी.ओएस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पर चलता है, जो स्क्रीन के जरिए गाड़ी के ज्यादातर इन-कार फंक्शन को कंट्रोल करता है।

मर्सिडीज-बेंज ने एस-क्लास की स्टीयरिंग व्हील डिजाइन को भी अपडेट किया है, जिस पर अब गाड़ी के कई फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए कई सारे फिजिकल कंट्रोल्स मिलते हैं।

इसमें डैशबोर्ड के दोनों साइड पर टरबाइन इंस्पायर्ड एसी वेंट्स दिए गए हैं, जिससे इसे पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न लुक मिलता है।

फेसलिफ्ट एस-क्लास कार में नए डिजाइन का सेंटर कंसोल दिया गया है जिस पर डुअल वायरलेस चार्जिंग पैड मिलते हैं, जिससे आगे की सीट पर बैठे लोग एक साथ दो कम्पैटिबल स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं।