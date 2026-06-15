नई मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास भारत में हुई लॉन्च, यहां देखें कीमत, फीचर और पावरट्रेन से जुड़ी जानकारी

नई मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास भारत में हुई लॉन्च, यहां देखें कीमत, फीचर और पावरट्रेन से जुड़ी जानकारी
2026 की शुरुआत में ग्लोबल डेब्यू के कुछ समय ब��ाद ही फेसलिफ्ट मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई है
प्रकाशित: जून 15, 2026 04:01 pm । स्तुति
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2026 के शुरूआत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्दा उठने के बाद अब फेसलिफ्ट मर्सिडीज बेंज एस-क्लास भारत में लॉन्च हो गई है। इस गाड़ी की कीमत 2.20 करोड़ रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। यहां देखें मर्सिडीज की फ्लैगशिप सेडान कार एस-क्लास के फेसलिफ्ट वर्जन में क्या कुछ बदलाव हुए हैं :-
डिजाइन
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एस-क्लास का लुक अभी भी तुरंत पहचान में आता है। मर्सिडीज-बेंज ने अपनी फ्लैगशिप सेडान कार में कई हल्के-फुल्के और प्रीमियम स्टाइलिंग अपडेट दिए हैं।
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आगे की तरफ इसमें बड़ी ग्रिल के साथ नए डिजाइन की एलईडी हेडलाइट दी गई है जिस पर 40 प्रतिशत बेहतर इल्युमिनेशन के साथ अपडेटेड लाइटिंग सिग्नेचर मिलता है।
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इसमें इल्युमिनेटेड मर्सिडीज-बेंज बोनट एम्ब्लम दिया गया है, जो कि इस नेमप्लेट में पहली बार मिल रहा है।
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नए डिजाइन के 18-इंच अलॉय व्हील्स और बंपर में किए गए कई हल्के-फुल्के बदलाव इसे पुराने वर्जन से अलग दिखाने में मदद करते हैं।
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पीछे की तरफ इसमें टेललाइट पर मर्सिडीज स्टार-इंस्पायर्ड ग्राफ़िक्स दिए गए हैं, जिससे इस लग्जरी सेडान को रात में काफी यूनीक लुक मिलता है।
इंटीरियर
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2026 मर्सिडीज-बेंज एस क्लास में नए डिजाइन का डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है। पुराने मॉडल में लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब इसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी-फोकस्ड केबिन थीम दी गई है।
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इसमें पुराने 12.8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की बजाए नया 'सुपरस्क्रीन' सेटअप दिया गया है जिसके तहत 14.4-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन, 12.3-इंच पैसेंजर साइड स्क्रीन और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है।
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नया डिस्प्ले सेटअप मर्सिडीज-बेंज के नए एमबी.ओएस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पर चलता है, जो स्क्रीन के जरिए गाड़ी के ज्यादातर इन-कार फंक्शन को कंट्रोल करता है।
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मर्सिडीज-बेंज ने एस-क्लास की स्टीयरिंग व्हील डिजाइन को भी अपडेट किया है, जिस पर अब गाड़ी के कई फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए कई सारे फिजिकल कंट्रोल्स मिलते हैं।
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इसमें डैशबोर्ड के दोनों साइड पर टरबाइन इंस्पायर्ड एसी वेंट्स दिए गए हैं, जिससे इसे पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न लुक मिलता है।
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फेसलिफ्ट एस-क्लास कार में नए डिजाइन का सेंटर कंसोल दिया गया है जिस पर डुअल वायरलेस चार्जिंग पैड मिलते हैं, जिससे आगे की सीट पर बैठे लोग एक साथ दो कम्पैटिबल स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं।
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केबिन के अंदर इसमें कई सारे एम्बिएंट लाइटिंग एलिमेंट मिलते हैं जो रात में ड्राइविंग के समय काफी लग्जरी एक्सपीरिएंस देते हैं।
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पीछे की तरफ इसमें पुराने 7-इंच सेंट्रल कंट्रोलर टेबलेट की बजाए स्मार्टफोन जैसी दो कंट्रोल यूनिट लगाई गई हैं, जिनसे पीछे बैठे पैसेंजर कंफर्ट और एंटरटेनमेंट से जुड़े कई फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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इसके फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले पर एंटरटेनमेंट ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाए जा सकते हैं, साथ ही इसमें एक प्राइवेसी फ़ंक्शन भी है जो इसके कंटेंट को ड्राइवर की नजर से छिपाकर रखता है। इसमें लगा सेल्फी और वीडियो कैमरा केबिन के अंदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने और कंटेंट बनाने में मदद करता है।
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इसकी पीछे वाली सीट 43.5 डिग्री एंगल तक रिक्लाइन हो सकती है और बेहतर कंफर्ट के लिए इसमें हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन भी मिलता है।
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खरीदारों को अपनी पसंद के हिसाब से केबिन को कस्टमाइज करने के लिए कई तरह की इंटीरियर कलर थीम, अपहोल्स्ट्री फिनिश और ट्रिम इंसर्ट मिलते हैं।
फीचर और सेफ्टी
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नए सुपरस्क्रीन सेटअप और डुअल वायरलेस चार्जिंग पैड के अलावा इसमें कई लग्जरी फीचर मिलते हैं जो केबिन एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते हैं।
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इस लग्ज़री सेडान कार में डुअल-पेन सनरूफ दिया गया है जो केबिन को ज्यादा हवादार और स्पेशियस दिखाता है।
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पीछे वाले पैसेंजर के लिए इसमें 13.6-इंच एंटरटेनमेंट स्क्रीन दी गई है, जिससे वह लंबे सफर के दौरान मीडिया और एंटरटेनमेंट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सिस्टम एचडीएमआई, यूएसबी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, दोनों डिस्प्ले के बीच कंटेंट ट्रांसफर करने की सुविधा देता है और इसके साथ वायरलेस एक्टिव नॉइज कैंसलेशन हेडफ़ोन भी आते हैं। इसमें लगे वीडियो कैमरे चलते-फिरते बिज़नेस मीटिंग और वीडियो कॉल करने में मदद करते हैं।
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नई मर्सिडीज एस-क्लास कार में 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जिससे अलग-अलग सीटों पर बैठे लोग अपनी पसंद का तापमान खुद सेट कर सकते हैं।
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यह नई सेडान कार ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आती है, जिससे गाड़ी के कुछ फंक्शन और सॉफ्टवेयर सिस्टम को सर्विस सेंटर पर जाए बिना ही दूर से अपडेट किया जा सकता है।
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इसमें नया एआई पावर्ड असिस्टेंट दिया गया है जो पुराने मॉडल में दिए गए सिस्टम की तुलना में बेहतर इंटरैक्शन और फंक्शनैलिटी देता है।
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सुरक्षा की बात करें तो फेसलिफ्ट एस-क्लास भारत की पहली कार है जिसमें 15 एयरबैग्स दिए गए हैं।
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इसमें लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) सूट भी दिया गया है जिसके तहत कई सारे ड्राइवर असिस्टेंस फीचर और सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिलती है।
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मर्सिडीज-बेंज ने इसमें ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट सिस्टम को भी अपग्रेड किया है, जो गाड़ी को पार्क करना आसान बनाता है।
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इस लग्ज़री सेडान कार में रियर-व्हील स्टीयरिंग मिलना जारी है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो कम स्पीड पर गाड़ी को आसानी से मोड़ने में मदद करता है और तेज स्पीड पर गाड़ी की स्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है।
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इसमें एयर सस्पेंशन सेटअप भी दिया गया है जिसे ज्यादा आरामदायक राइड देने के लिए डिजाइन किया गया है, साथ ही यह गाड़ी की राइड क्वालिटी और रिफाइनमेंट को भी मेंटेन रखता है।
कौनसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं?
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मर्सिडीज बेंज एस-क्लास भारतीय वर्जन में पहली बार प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन दी गई है। नई एस450ई देश में मर्सिडीज-बेंज के पीएचईवी मॉडल की शुरुआत है और यह कंपनी की फ्लैगशिप लग्जरी सेडान में इलेक्ट्रिफिकेशन लेकर आई है।
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इसमें 3-लीटर इनलाइन-6 पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर (163 पीएस) और 22 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है।
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एस450ई पीएचईवी वेरिएंट 449 पीएस की पावर और 680 एनएम का टॉर्क देता है, जबकि एस450 पेट्रोल वेरिएंट 404 पीएस की पावर और 500 एनएम का टॉर्क देता है। वहीं, एस350डी डीजल का पावर आउटपुट 330 पीएस और 650 एनएम है।
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जो ग्राहक कन्वेंशनल पावरट्रेन ज्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए मर्सिडीज-बेंज नए प्लग-इन हाइब्रिड वेरिएंट के अलावा एस450 और एस350डी डीजल वेरिएंट भी दे रही है।
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इन तीनों वर्जन में 9-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है।
मुकाबला
भारत में इसके मुकाबले में सीधे तौर पर केवल बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज मौजूद है। यह इस कीमत पर आने वाली इकलौती कार है जो प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन में उपलब्ध है।