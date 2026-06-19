2026 निसान टेक्टॉन का नया टीजर हुआ जारी, इस दिन होगी शोकेस!

निसान इंडिया ने क्रेटा को टक्कर देने वाली कार टेक्टॉन का फिर एक बार टीजर जारी कर दिया है। इस बार इस गाड़ी में मिलने वाले कई महत्वपूर्ण डिजाइन एलिमेंट की झलक देखने को मिली है। कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि भारत में इस एसयूवी कार को 9 जुलाई को शोकेस किया जाएगा। टीजर में क्या कुछ आया है नजर, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

टीजर में क्या कुछ आया है नजर?

जारी हुए नए टीजर में टेक्टॉन कार में बड़ी निसान पैट्रोल कार से इंस्पायर्ड कई सारे डिजाइन एलिमेंट देखने को मिले हैं। आगे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और मल्टी-पॉड एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में बोनट पर बड़ी टेक्टॉन बैजिंग दी गई है, और इसकी डिजाइन इसे एक दमदार लुक देती है। आगे वाली ग्रिल पर इसमें रेड एक्सेंट के साथ निसान बैजिंग दी गई है, जबकि क्रोम ट्रिम गाड़ी की पूरी चौड़ाई पर फैली हुई है। बंपर के निचले हिस्से पर चौड़ी सिल्वर क्लैडिंग दी गई है, जो सड़क पर इसकी मौजूदगी को और भी दमदार बनाती है।

इसके अलावा, टेक्टॉन के पुराने टीजर में यूनीक मल्टी-स्पोक डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स भी लगे हुए नजर आए थे। इसका लेआउट रेनो डस्टर की तरह बॉक्सी दिखता है, जिसके साथ यह अपना प्लेटफॉर्म शेयर करेगी। इसमें रियर डोर हैंडल्स को 2-डोर लुक के लिए खिड़की के पीछे की तरफ पोजिशन किया गया है, साथ ही इसमें रियर क्वार्टर पैनल पर मस्कुलर हॉन्च और रूफ रेल्स भी नजर आए हैं।

निसान टेक्टॉन गाड़ी में पीछे की तरफ उभरे हुए टेलगेट के साथ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप दिया गया है जिसके बीच में निसान लोगो मिलता है। इसमें स्क्वायर शेप और लेयर्ड डिजाइन वाला रियर बंपर दिया गया है और ज्यादा स्पोर्टी लुक के लिए इसमें रियर स्पॉइलर भी लगा है।

पुराने टीजर के अनुसार, टेक्टॉन के पीछे का हिस्सा भी बॉक्सी शेप का होगा, लेकिन आगे वाले हिस्से की तुलना में यह कम भरा हुआ लगेगा। इसके ऊपरी हिस्से में रूफ स्पॉइलर दिया गया है, जिसके दोनों तरफ एयरो ब्लेड लगे हैं। पीछे की साइड पर इसमें सिंपल लुक्स वाले एलईडी टेललैंप्स भी दिए गए हैं जो कि एक एलईडी लाइट बार से कनेक्टेड हैं, जो बूट लिड के बीच में लगे निसान लोगो से बंटी हुई है। इसमें बूट लिड के निचले हिस्से पर टेक्टॉन बैजिंग भी दी गई है।

निसान ने फिलहाल टेक्टॉन कार के इंटीरियर से पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन पिछले टीजर स्केच से पता चला है कि इसमें डैशबोर्ड पर गोल्ड एक्सेंट के साथ पियानो ब्लैक ट्रिम मिलेगी।

फीचर और सेफ्टी

नई निसान टेक्टॉन कार की फीचर लिस्ट रेनो डस्टर से मिलती जुलती हो सकती है। इस अपकमिंग कार में 10.1-इंच गूगल इंटीग्रेटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटो हेडलैंप्स, क्रूज कंट्रोल और ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर (आईआरवीएम) जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), सभी व्हील्स में डिस्क ब्रेक, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर मिल सकते हैं।

इंजन ऑप्शन

चूंकि निसान टेक्टॉन कार रेनो डस्टर पर बेस्ड है, ऐसे में इसमें डस्टर वाले दो टर्बो पेट्रोल इंजन दिए जा सकते हैं जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलेंगे। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 100 पीएस 163 पीएस टॉर्क 166 एनएम 280 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी

डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक) / एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

खास बात यह है कि स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन, जिसे इस साल डस्टर में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, उसे बाद में टेक्टॉन में भी शामिल किया जा सकता है।

लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

निसान टेक्टॉन गाड़ी को इस साल में आखिर में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।

कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, रेनो डस्टर, टाटा सिएरा, और कर्व, टोयोटा हाइराइडर, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस और सिट्रोएन एयरक्रॉस से रहेगा।