2026 टोयोटा हाइलक्स फेसलिफ्ट भारत में टेस्टिंग के दौरान आई नजर, जल्द हो सकती है लॉन्च!

2026 टोयोटा हाइलक्स को भारत में टेम्पररी इंडियन रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ देखा गया है। इससे पता चलता है कि इसे भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है। अनुमान है कि कंपनी इसे जून के आखिर तक लॉन्च हो सकती हैं। यहां देखें नई टोयोटा हाइलक्स से जुड़ी पूरी जानकारी :-

2026 टोयोटा हाइलक्स : एक्सटीरियर

2026 टोयोटा हाइलक्स के नए फेसलिफ्ट वर्जन को ज्यादा दमदार लुक दिया गया है। इसके आगे वाले हिस्से में सबसे बड़ा बदलाव छोटी हेडलैंप यूनिट्स का हुआ है, जबकि पुराने वर्जन में बड़ी हेडलैंप यूनिट मिलती थी। छोटी हेडलाइट और बड़े एयर डैम इसे अब ज्यादा दमदार लुक देते है। आगे की तरफ इसमें ब्लैक ट्रिम दी गई है जिस पर अब लोगो की बजाए टोयोटा लेटरिंग मिलती है। बंपर के निचले हिस्से पर ब्रश्ड एल्युमीनियम ट्रिम दी गई है, जिसके दोनों तरफ फॉग लैंप्स लगे हैं। यह डिजाइन स्किड प्लेट तक जाती है, जो फ्रंट डिफरेंशियल को सुरक्षित रखते हैं।

नई टोयोटा हाइलक्स की 5.3-मीटर साइड प्रोफाइल पुराने मॉडल जैसी लगती है। इसका एक्सटीरियर लेआउट और बेड प्रोफाइल भी पुराने मॉडल जैसी है। हालांकि, हेडलैंप्स और टेललैंप्स की स्वेप्ट-ब्लैक डिजाइन को नई हाइलक्स में छोटी और स्लीक यूनिट्स से रिप्लेस किया गया है। नई टोयोटा हाइलक्स में पीछे के बेड पर रखे सामान तक आसानी से पहुंचने के लिए बेड के पीछे वाले हिस्से पर नए साइड स्टेप्स भी दिए गए हैं।

हाइलक्स के पीछे की डिजाइन भी एकदम नई है और यह हाइलक्स को नई पहचान देती है। इसमें टेलगेट पर बड़ी टोयोटा लेटरिंग दी गई है, जबकि इसके टेललैंप्स का लुक एकदम नया है। इसमें पुराने जमाने के टेललैंप्स की बजाए ज्यादा मॉडर्न डिजाइन वाले टेललैंप्स दिए गए हैं। हालांकि, इसके रेड लैंप्स अभी भी एलईडी यूनिट्स है, जबकि इंडिकेटर और रिवर्स लैंप अभी भी हैलोजन बल्ब हैं।

2026 टोयोटा हाइलक्स : इंटीरियर

टोयोटा हाइलक्स कभी भी लग्जरी के लिए नहीं जानी गई, बल्कि यह हमेशा से एक बेसिक, मजबूत और काम की गाड़ी रही है। इसकी कीमत के हिसाब से इसका इंटीरियर कभी खास नहीं लगा, लेकिन यह बहुत मजबूत गाड़ी रही है। नई हाइलक्स के केबिन का लुक अब ज्यादा बेहतर लगता है। इसमें लैंड क्रूजर 250 अंतरराष्ट्रीय मॉडल वाला स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और इसके डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी उसी से इंस्पायर्ड है। इसके लेयर्ड डैशबोर्ड में अब वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।

इस गाड़ी के नए डैशबोर्ड में सेंटर एयर वेंट्स के नीचे की तरफ क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। इस पैनल में नीचे की तरफ हाइलक्स के ड्राइव मोड और मल्टी-ट्रेन मोड दिए गए हैं, जो इसकी कहीं भी ले जाने की क्षमता को दिखाते हैं।

2026 टोयोटा हाइलक्स : फीचर और सेफ्टी

2026 टोयोटा हाइलक्स में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ नई 12.3-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, यूएसबी-सी फास्ट चार्जर, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और डैशबोर्ड के दोनों साइड पर क्लिक-ऑपरेट कप होल्डर दिए गए हैं। इसमें ड्राइवर साइड पर अब 12.3-इंच का मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (एमआईडी) दिया गया है। अनुमान है कि इसमें मौजूदा मॉडल वाले भारी हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम की बजाए नया इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम दिया जा सकता है।

मौजूदा टोयोटा हाइलक्स कार में 7 एयरबैग, ब्रेक-असिस्ट, हिल असिस्ट कंट्रोल (एचएसी), रियर पार्किंग कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर मिलते हैं। नई टोयोटा हाइलक्स गाड़ी में लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया जा सकता है, जिसके तहत प्री-कोलिजन ब्रेकिंग, लेन असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर शामिल हो सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर फीचर को भारत के हिसाब से ट्यून करने की जरूरत होगी, ऐसे में हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या टोयोटा भारतीय मॉडल में यह फीचर देती है या नहीं।

2026 टोयोटा हाइलक्स : इंजन ऑप्शन

नई टोयोटा हाइलक्स में फॉर्च्यूनर वाला 2.8-लीटर डीजल इंजन दिया जा सकता है जिसे 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ अपडेट किया गया था। अनुमान है कि इसमें इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 2.8-लीटर डीजल इंजन पावर 204 पीएस टॉर्क 500 एनएम तक ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी* ड्राइवट्रेन 4डब्लूडी

2026 टोयोटा हाइलक्स : संभावित कीमत और मुकाबला

टोयोटा हाइलक्स न्यू मॉडल की कीमत 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम इंडिया) से शुरू हो सकती है।

इसका मुकाबला इसुजु वी-क्रॉस से रहेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाइलक्स एसयूवी इलेक्ट्रिक वर्जन में भी उपलब्ध है। लेकिन, हाइलक्स ईवी के भारत आने की संभावनाएं फिलहाल नहीं है।