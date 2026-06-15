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    मारुति वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च, कीमत 7.24 लाख रुपये

    वैगन आर का फ्लेक्स फ्यूल इंजन अभी केवल कमर्शियल सेक्टर के लिए उपलब्ध है!

    प्रकाशित: जून 15, 2026 03:12 pm । सोनू

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    Maruti Wagon R Flex Fuel

    मारुति सुजुकी ने वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल कार को लॉन्च कर दिया है, इसकी कीमत 7.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह केवल एक टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस मैनुअल में उपलब्ध है। दिलचस्प बात ये है कि इसका 1.2-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल पेट्रोल इंजन रेगुलर पेट्रोल इंजन के बराबर ही पावर और टॉर्क आउटपुट देता है। इसके अलावा वैगन आर का यह वर्जन डिजाइन और फीचर के मामले में रेगुलर मॉडल जैसा ही है।

    अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आगे हमने सबकुछ बताया है:

    कीमत

    मारुति वेगन आर फ्लेक्स फ्यूल एक टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस में उपलब्ध है:

    वेरिएंट

    जेडएक्सआई प्लस फ्लेक्स फ्यूल

    जेडएक्सआई प्लस पेट्रोल

    अंतर

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    7.24 लाख रुपये

    6.38 लाख रुपये

    +86,000 रुपये

    मारुति वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल ओवरव्यू

    वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल में रेगुलर वैगनआर वाला जाना पहचाना टॉल-बॉय डिजाइन दिया गया है, हालांकि इसे अलग दिखाने के लिए कुछ खास बदलाव किए गए हैं। इसमें आगे की तरफ स्कवायर-ऑफ हेलोजन हेडलैंप्स, क्रोम स्ट्रिप के साथ एक पतली ग्रिल और हनीकॉम्ब डिटेलिंग, बंपर के साथ चौड़ा एयरडैम और ब्लैक सराउंड में फॉग लैंप्स दिए गए हैं।

    Maruti Wagon R Flex Fuel

    इसे रेगुलर मॉडल से अलग दिखाने के लिए बड़े ‘फ्लेक्स फ्यूल’ स्टीकर, 14-इंच अलॉय व्हील और ब्लैक सी-पिलर दिया गया है जो फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट देता है। पीछे की तरफ, हैचबैक कार में सिग्नेचर वर्टिकल टेललैंप्स, टेलगेट पर ‘फ्लेक्स फ्यूल’ बैजिंग, रजिस्ट्रेशन प्लेट के ऊपर क्रोम गार्निश, और ब्लैक बंपर दिया गया है।

    Maruti Wagon R Flex Fuel

    एक्सटीरियर की तरह, केबिन लेआउट काफी हद तक स्टैंडर्ड वैगनआर जैसा ही है।

    डैशबोर्ड का डिजाइन सीधा है और ड्यूल-टोन बैज और ब्लैक फिनिश दी गई है, जिससे केबिन में ब्राइटनेस और खुला-खुला अहसास होता है। सेंटर कंसोल में ऊपर की तरफ एक 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसके दोनों तरफ पतले वर्टिकल एसी वेंट्स लगे हैं। इसके नीचे मैनुअल एसी कंट्रोल, चार्जिंग पोर्ट्स, और एक 12वॉट सॉकेट दिया गया है। ड्राइवर को इंटीग्रेटेड ऑडियो कंट्रोल्स के साथ थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, साथ ही एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है जिसमें एक मल्टी इंफोर्मेशन डिस्प्ले (एमआईडी) है।

    Maruti Wagon R Flex Fuel

    आगे की सीटों में पतले डिजाइन के साथ इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिए गए हैं, जबकि पीछे की बेंच सीट सेगमेंट की सबसे ज्यादा स्पेशियस सीट है। टॉल-बॉय आर्किटेक्चर के कारण लंबे पैसेंजर को सिर और घुटनों के लिए अच्छा स्पेस मिलता है।

    वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल कार में कीमत के हिसाब से अच्छे फीचर दिए गए हैं। इसमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, और 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम दिया गया है। अन्य फीचर में मैनुअल एसी, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और पावर फोल्डिंग ओआरवीएम, एक टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडो, एक मैनुअल डे/नाइट आईआरवीएम और बिल्ट-इन नेविगेशन शामिल हैं।

    सुरक्षा के लिए मारुति कार में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ईबीडी के साथ एबीएस, हिल होल्ड असिस्ट, पीछे पार्किंग सेंसर, सभी पैसेंजर के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर, और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    Maruti Wagon R Flex Fuel

    वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल के पावर और टॉर्क आउटपुट रेगुलर पेट्रोल इंजन जैसे ही हैं। यहां इसके स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी दी गई है:

    इंजन

    1.2-लीटर फ्लेक्स फ्यूल पेट्रोल

    फ्यूल रेटिंग

    ई85 ब्लेंड तक

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी

    पावर

    91 पावर

    टॉर्क

    114 एनएम

    वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल ई100 इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल सपोर्ट करती है, और अभी देश में ई85 ब्लेंड तक फ्यूल मिलता है।

    कंपेरिजन

    देश की पहली मास-मार्केट फ्लेक्स फ्यूल कार होने के चलते वैगनआर अपनी अलग पहचान रखती है। इसे मारुति सेलेरियो, मारुति स्विफ्ट, टाटा टियागो और हुंडई ग्रैंड आई10 निओस जैसी एंट्री-लेवल हैचबैक कार के विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है।

    Maruti Wagon R Flex Fuel

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    मारुति वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च, कीमत 7.24 लाख रुपये
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
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