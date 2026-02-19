एमजी मैजेस्टर vs टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर : इनमें से कौनसी एसयूवी कार को खरीदना होगा बेहतर?
एक तरफ एमजी मैजेस्टर है जो कि एक नई फुल साइज एसयूवी कार है, वहीं दूसरी साइड फॉर्च्यूनर लेजेंडर के रूप में टोयोटा फॉर्च्यूनर वाला टेस्टेड फॉर्मूला है
प्रकाशित: फरवरी 19, 2026 02:52 pm । स्तुति
एमजी मैजेस्टर एसयूवी से भारत में पर्दा उठ चुका है और अब यह गाड़ी जल्द ही लॉन्च भी होने वाली है। यह कंपनी के लाइनअप की नई फ्लैगशिप एसयूवी कार है जो कि ग्लॉस्टर पर बेस्ड है। इसका मुकाबला भारत में फुल साइज एसयूवी कार टोयोटा फॉर्च्यूनर (स्पोर्टी वर्जन फॉर्च्यूनर लेजेंडर में भी उपलब्ध) से है। यहां हमनें एमजी मैजेस्टर का कंपेरिजन फॉर्च्यूनर लेजेंडर से किया है तो चलिए जानते हैं कौनसी गाड़ी ऑन-रोड ज्यादा बेहतर साबित होती है :-
एमजी मैजेस्टर vs टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर : साइज
|
पैरामीटर
|
एमजी मैजेस्टर
|
टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर
|
अंतर
|
लंबाई
|
5,046 मिलीमीटर
|
4,795 मिलीमीटर
|
+ 251 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
2,016 मिलीमीटर
|
1,855 मिलीमीटर
|
+ 151 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1,876 मिलीमीटर
|
1,835 मिलीमीटर
|
+ 41 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2,950 मिलीमीटर
|
2,745 मिलीमीटर
|
+ 205 मिलीमीटर
एमजी मैजेस्टर सभी मामलों में टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर से ज्यादा बड़ी कार है।
इसकी लंबाई 251 मिलीमीटर, चौड़ाई 151 मिलीमीटर और व्हीलबेस का साइज 205 मिलीमीटर ज्यादा है। यही वजह है कि यह टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर के मुकाबले ज्यादा स्पेशियस कार साबित होती है।
एमजी की एसयूवी कार टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर के मुकाबले ज्यादा ऊंची है, लेकिन ऊंचाई के मामले में बाकी पैरामीटर की तुलना में अंतर इतना ज्यादा नहीं है।
एमजी मैजेस्टर vs टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर : कलर ऑप्शन
|
एमजी मैजेस्टर
|
टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर
|
मेटल ब्लैक
|
ब्लैक रूफ के साथ प्लेटिनम व्हाइट पर्ल
|
पर्ल व्हाइट
|
–
|
मेटल ऐश
|
–
|
कंक्रीट ग्रे
|
–
अगर आप इन दोनों एसयूवी कार में से किसी एक को खरीदना चाहते हैं जिसमें ज्यादा कलर ऑप्शन मिले, तो आपके लिए एमजी मैजेस्टर एकदम सही रहेगी।
इसमें चार यूनीक एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि फॉर्च्यूनर लेजेंडर केवल एक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें डुअल-टोन शेड शामिल है।
एमजी मैजेस्टर vs टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर : फीचर
|
फीचर
|
एमजी मैजेस्टर
|
टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर
|
एलईडी डीआरएल्स के साथ ऑटो एलईडी हेडलाइट
|
✅ (3-पीस)
|
✅(क्वाड बीम)
|
फ्रंट एलईडी फॉग लैंप्स
|
❌
|
✅
|
अलॉय व्हील्स
|
19-इंच डुअल-टोन
|
18-इंच
|
रूफ रेल्स
|
✅
|
✅
|
एलईडी टेललाइट
|
✅
|
✅
|
रियर फॉग लैंप्स
|
✅
|
✅
|
अपहोल्स्ट्री
|
लेदरेट (डुअल-टोन)
|
लेदरेट (डुअल-टोन)
|
सीटिंग लेआउट
|
7-सीटर
|
7-सीटर
|
एम्बिएंट लाइटिंग
|
✅ (64-कलर)
|
✅
|
कूल्ड ग्लवबॉक्स
|
❌
|
✅
|
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
|
3-जोन
|
2-जोन
|
पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट
|
✅ (12-वे ड्राइव/8-वे को-ड्राइवर)
|
✅
|
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट
|
✅ (मसाज फंक्शन के साथ)
|
✅
|
ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन
|
✅
|
❌
|
वायरलेस फोन चार्जर
|
✅ (डुअल)
|
✅
|
डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
|
12.3-इंच
|
❌
|
सनरूफ
|
✅ (पैनोरमिक)
|
❌
|
पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप
|
✅
|
✅
|
पावर्ड टेलगेट
|
✅
|
✅
|
क्रूज कंट्रोल
|
अडेप्टिव (एडीएएस सूट के हिस्से के रूप में)
|
✅
|
टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
|
12.3-इंच
|
8-इंच
|
एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो
|
✅ (वायरलेस)
|
✅
|
साउंड सिस्टम
|
12 स्पीकर (जेबीएल ब्रांडेड
|
11 स्पीकर (जेबीएल ब्रांडेड)
|
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
|
✅
|
✅
|
एयरबैग्स
|
6
|
7
|
360-डिग्री कैमरा
|
✅
|
✅
|
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)
|
✅
|
✅
|
आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट
|
✅
|
✅
|
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)
|
✅
|
❌
|
लेवल-2 एडीएएस*
|
✅
|
❌
इन दोनों एसयूवी कार में ऑल एलईडी लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पावर्ड टेलगेट, और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं।
ज्यादा मॉडर्न कार होने के नाते मैजेस्टर में 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और 12-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। यहां देखें मैजेस्टर के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।
फॉर्च्यूनर लेजेंडर कार में फ्रंट एलईडी फॉग लैंप, कूल्ड ग्लवबॉक्स और सात एयरबैग जैसे यूनीक फीचर दिए गए हैं।
इन दोनों एसयूवी कार में कई सारे एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, और ईएससी जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। मैजेस्टर में टीपीएमएस और लेवल-2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं।
एमजी मैजेस्टर vs टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर : इंजन ऑप्शन
|
स्पेसिफिकेशन
|
एमजी मैजेस्टर
|
टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर
|
इंजन
|
2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन
|
2.8-लीटर डीजल इंजन
|
2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी
|
पावर
|
215 पीएस
|
204 पीएस
|
204 पीएस
|
टॉर्क
|
478 एनएम
|
420 एनएम (एमटी), 500 एनएम (एटी)
|
500 एनएम
|
ट्रांसमिशन*
|
8-स्पीड एटी
|
6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
|
6-स्पीड एटी
|
ड्राइवट्रेन^
|
आरडब्लूडी/ 4डब्लूडी
|
4डब्लूडी,आरडब्लूडी
|
4डब्लूडी
*एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
^आरडब्लूडी- रियर-व्हील-ड्राइवट्रेन, 4डब्लूडी- 4-व्हील-ड्राइवट्रेन
इन दोनों एसयूवी कार में केवल डीजल इंजन का ऑप्शन दिया गया है।
मैजेस्टर दोनों में से ज्यादा पावरफुल कार है, लेकिन टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर में ज्यादा पावरफुल 2.8-लीटर इंजन दिया गया है जो थोड़ी ज्यादा टॉर्क देता है।
यदि आपको इन एसयूवी कार के साथ केवल मैनुअल गियरबॉक्स चाहिए तो आपके पास चुनने के लिए केवल फॉर्च्यूनर लेजेंडर कार रहेगी। मैजेस्टर में 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर में ज्यादा कन्वेंशनल 6-स्पीड एटी गियरबॉक्स मिलता है।
इन दोनों एसयूवी कार में आरडब्लूडी और 4डब्लूडी सेटअप मिलता है।
एमजी मैजेस्टर vs टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर: कीमत
|
|
एमजी मैजेस्टर
|
टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर
|
कीमत (एक्स-शोरूम)
|
50 लाख रुपये (संभावित शुरूआती कीमत)
|
42.17 लाख रुपये से 47.46 लाख रुपये
हमें लगता है कि एमजी मैजेस्टर गाड़ी की कीमत 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। यदि एमजी इसकी कीमत हमारे अनुमानित मार्क के करीब रखती है, तो मैजेस्टर कार फॉर्च्यूनर लेजेंडर (खासकर टॉप वेरिएंट) को कड़ी टक्कर दे सकती है।
कारदेखो का क्या है कहना…
टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर में स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर वाला कोर फॉर्मूला अपनाया गया है, जिससे यह हमारे मार्केट में एक टेस्टेड और फेल-प्रूफ प्रोडक्ट साबित होती है। हालांकि, इसमें मुकाबले में मौजूद गाड़ियों जैसे फीचर मौजूद नहीं है, लेकिन जब इसकी काबिलियत पर ध्यान दिया जाए तो फॉर्च्यूनर लेजेंडर कहीं भी कम नहीं लगती। फॉर्च्यूनर लेजेंडर गाड़ी के साथ टोयोटा की कम मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट का फायदा भी मिलता है।
जबकि, एमजी मैजेस्टर भारत की नई फुल साइज एसयूवी कार है जो उन लोगों के लिए अच्छी साबित होती है जो गाड़ी में एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर चाहते हैं। यह ग्लॉस्टर एसयूवी का ज्यादा प्रीमियम वर्जन है। बड़े साइज की वजह से मैजेस्टर में फॉर्च्यूनर लेजेंडर के मुकाबले ज्यादा इन-केबिन स्पेस मिलनी चाहिए, जिससे यह बड़े परिवार वाले खरीदारों के लिए अच्छी पसंद बन जाएगी।