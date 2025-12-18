सभी
नई
पुरानी कार
    एमजी हेक्टर के नए और पुराने मॉडल में क्या है अंतर, जानिए यहां

    प्रकाशित: दिसंबर 18, 2025 11:12 am । सोनू

    29 Views
    हेक्टर पहले की तरह 5 सीटर और 7 सीटर विकल्प में आती है, जबकि 6 सीटर वेरिएंट को 2026 में फिर से पेश किया जाएगा

    MG Hector Old vs New

    हाल ही में एमजी हेक्टर का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ है, जिसमें डिजाइन में हल्के-फुल्के अपडेट, कुछ फीचर में सुधार, और नए कलर विकल्प दिए गए हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि वास्तव में हेक्टर गाड़ी में क्या बदला है, तो यहां विस्तार से देखें:

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    हेक्टर में सामने बड़ा बदलाव किया गया है और यह बदलाव इसकी ग्रिल डिजाइन में है। इसमें पहले के डायमंड पेटर्न डिजाइन की जगह अब भारी वर्टिकल हेक्सागोनल क्रोम एक्सेंट दिए गए हैं। स्प्लिट एलईडी लाइटिंग लेआउट में बदलाव नहीं है, जिसमें एलईडी हेडलाइट और डीआरएल शामिल है। बंपर के डिजाइन में भी थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है ताकि यह ओवरऑल थीम को मैच करे।

    MG Hector 2026
    MG Hector

    साइड

    नई हेक्टर के साइड में अब नए 18-इंच अलॉय व्हील लगे हैं, जो थोड़ा और विजुअल अपील जोड़ते हैं। डोर हैंडल पर पहले की तरह क्रोम फिनिश है, जबकि रूफ रेल्स और व्हील आर्क व दरवाजों के नीचले किनारों पर ब्लैक क्लेडिंग पहले जैसी ही है।

    MG Hector 2026
    MG Hector

    कलर ऑप्शन: एमजी ने हेक्टर को पहले वाले कलर: ग्लेज रेड, ऑरोरा सिल्वर और स्टारी ब्लैक के अलावा दो नए कलर: सेलाडॉन ब्लू और पर्ल व्हाइट में पेश किया है।

    पीछे का डिजाइन

    पीछे की तरफ पहले की तरह कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट, रूफ माउंटेड स्पॉइलर और वाइपर दिया गया है। यहां एकमात्र ध्यान देने लायक बदलाव के तौर पर केवल नया बंपर है, जिसमें अब एक क्रोम बार के साथ फिनिश दी गई है जो इसे ज्यादा दमदार लुक देता है। नई हेक्टर के डिजाइन के बारे में यहां विस्तार से देखें

    MG Hector 2026
    MG Hector

    केबिन

    नई हेक्टर में लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन मिलना जारी है, जिसके साथ थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और बड़ा 14-इंच पोर्टरेट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। केबिन में सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री और एक लेदरेट चढ़ा स्टीयरिंग व्हील है, जबकि डैशबोर्ड और डोर पेड पर सॉफ्ट-टच मटेरियल का भरपूर इस्तेमाल किया गया है जिससे कार का केबिन बेहतर प्रीमियम फील देता है।

    MG Hector 2026
    MG Hector

    ध्यान देने वाली बात: 5 सीटर हेक्टर में अब नई ड्यूल-टोन आइस ग्रे केबिन थीम है, जबकि 6 और 7 सीटर हेक्टर प्लस में अर्बन टेन थीम दी गई है। दोनों में पहले वाली व्हाइट/ब्लैक केबिन थीम हटा दी गई है।

    फीचर

    पोर्टरेट 14-इंच इंफोटेनमेंट के अलावा हेक्टर के अन्य फीचर ज्यादातर पहले जैसे ही हैं, जिनमें 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, एक वायरलेस फोन चार्जर, 8-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, इनफिनिटी साउंड सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड और पावर्ड एडजस्टेबल सीटें, और पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी शामिल है।

    MG Hector 2026
    MG Hector

    दिलचस्प बात: यह डिस्प्ले अब एयर कंडीशनिंग और ऑडियो फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्वाइप जेस्चर सपोर्ट करता है।

    क्या आप 2025 एमजी हेक्टर के वेरिएंट अनुसार फीचर देखना चाहते हैं? यहां देखिए

    सेफ्टी

    हेक्टर गाड़ी में पहले वाले सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360 डिग्री कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर, पार्किंग सेंसर, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल है।

    इंजन

    एमजी ने नई हेक्टर और हेक्टर प्लस को अभी केवल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया है और डीजल मॉडल की कीमत की घोषणा 2026 के आखिर में होगी।

    इंजन और गियरबॉक्स में बदलाव नहीं हुआ है, यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    143 पीएस

    टॉर्क

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/सीवीटी*

    *सीवीटी - कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    प्राइस और कंपेरिजन

    नई एमजी हेक्टर की कीमत पहले से काफी किफायती हो गई है, अब इसकी प्राइस 11.99 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि हेक्टर डीजल और 6 सीटर वेरिएंट की कीमत की घोषणा 2026 के आखिर में होगी।

    एमजी हेक्टर कार का मुकाबला टाटा हैरियर, टाटा सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, फेसलिफ्ट महिंद्रा एक्सयूवी700 (नया नाम एक्सयूवी7एक्सओ), और हुंडई अल्कजार से है।

    यह भी देखें: एमजी हेक्टर ऑन रोड प्राइस

    एमजी हेक्टर पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    D
    dipen shah
    Dec 18, 2025, 9:42:30 AM

    MORE IN GARAGES (MG) is an unreliable car and with requirement of continous repairing. As an expert, you influence many to purchase, so you should tell the defects of the car, saving us the harassment

