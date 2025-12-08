2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का टीजर जारी, 5 जनवरी को उठेगा पर्दा

संशोधित: दिसंबर 08, 2025 05:37 pm | सोनू

एक्सयूवी700 महिंद्रा की लोकप्रिय कार है और यह एक्सयूवी 3एक्सओ के बाद एक्स फैमिली की दूसरी एसयूवी होगी

महिंद्रा ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि अपडेट एक्सयूवी700 का नाम महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ होगा, जिसका ट्रेडमार्क पहले ही हो चुका है। नए टीजर से यह भी पुष्टि हुई है कि नई 7एक्सओ से 5 जनवरी 2026 को पर्दा उठेगा। इससे हमें एसयूवी कार के अपडेट लाइटिंग एलिमेंट्स और नई ग्रिल डिजाइन की झलक भी दिखी है, और एक नए कलर विकल्प का भी संकेत मिला है।

अब, अगर आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि लोकप्रिय महिंद्रा एसयूवी अपने नए नाम के साथ कैसी दिखेगी, तो यहां वह सबकुछ है जो आप जानना चाहते हैं:

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: क्या नजर आया?

एक्सयूवी7एक्सओ के टीजर से ज्यादा कुछ पता नहीं चला। हमें केवल इसकी हेडलाइट, टेल लाइट, और ग्रिल डिजाइन की झलक मिली, तीनों ही अपग्रेड लग रहे हैं। आगे वाली ग्रिल अब नई एक्सयूवी 9एस जैसी ज्यादा दिखती है, जबकि इसमें पहले की तरह ही क्रोम स्लैट है, शायद इस बार पेटर्न नया है।

हेडलाइट सेक्शन को नए होरिजोंटल स्टैक्ड ड्यूल-पोड यूनिट से बदल दिया गया है। एसयूवी कार को लाल रंग में भी देखा गया है, जो एक्सईवी 9एस के रूबी वेलवेट कलर जैसा ही है, जिससे संकेत मिलते हैं कि एक्सयूवी 7एक्सओ अपडेट पैलेट और शायद नए रंगों में आ सकती है।

इसके अलावा, कुछ समय पहले एक्सयूवी7एक्सओ को कवर से ढके हुए टेस्टिंग के दौरान देखा गया था, इसलिए एसयूवी कार के बंपर, स्किड प्लेट, और अलॉय व्हील के डिजाइन में भी बदलाव हो सकते हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: संभावित फीचर

एक्सयूवी 7एक्सओ में नई एक्सईवी 9एस की तरह नए ट्रिपल स्क्रीन सेटअप जैसे अपडेट के साथ नई टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है। नई डिस्प्ले लेआउट के साथ, महिंद्रा कुछ अतिरिक्त फीचर भी जोड़ सकती है। इनमें आगे मसाज सीटें, 6 सीटर वेरिएंट के लिए पीछे वेंटिलेटेड सीटें, 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, और दूसरा वायरलेस चार्जर जैसे फीचर शामिल हो सकते हैं। एक्सईवी 9एस की तरह बीच वाली पंक्ति में स्लाइडिंग सीटें भी दी जा सकती है। बाकी के सभी फीचर रेगुलर मॉडल वाले मिलने जारी रह सकते हैं जिनमें आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले सपोर्ट, मेमोरी फंक्शन के साथ एक पावर्ड ड्राइवर सीट, और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल है।

सेफ्टी फीचर में बदलाव होने की संभावनाएं नहीं हैं। इसलिए इसमें 7 एयरबैग (6 स्टैंडर्ड), ईएससी, ऑटो हेडलैंप्स, 360 डिग्री कैमरा, टीपीएमएस, आईएसओफिक्स माउंड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल 2 एडीएएस जैसे फंक्शन मिलना जारी रह सकते हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: संभावित इंजन

एक्सयूवी 7एक्सओ के इंजन में बदलाव होने की संभावनाएं नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें एक्सयूवी700 वाले ही पावरट्रेन विकल्प मिलेंगे। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी पावर 200 पीएस 185 पीएस तक टॉर्क 380 एनएम 450 एनएम तक ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव/ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी)

*एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

अब एक्सयूवी700 का इलेक्ट्रिक अवतार भी आ गया है, जिसे हाल ही में एक्सईवी 9एस नाम से लॉन्च किया गया है।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: संभावित प्राइस और कंपेरिजन

वर्तमान में एक्सयूवी700 की कीमत 13.66 लाख रुपये से 23.71 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। हमारा मानना है कि एक्सयूवी 7एक्सओ की प्राइस करीब 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार, और एमजी हेक्टर प्लस से रहेगा। जल्द टाटा सफारी और टाटा हैरियर पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आएगी, जो अभी तक केवल एक डीजल इंजन में उपलब्ध थी।