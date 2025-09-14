मारुति विक्टोरिस vs टोयोटा हाइराइडर: दोनों में से कौनसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है ज्यादा बेहतर? जानिए यहां
प्रकाशित: सितंबर 15, 2025 02:50 pm
-
मारुति विक्टोरिस से हाल ही में पर्दा उठाया गया है जो ग्रैंड विटारा के बाद कंपनी की ओर से उतारी जाने वाली दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसे ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच पोजिशन किया गया है और ये अरीन शोरूम्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। हमनें एक लेख में ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस का कंपेरिजन किया है और इसबार हमनें इसे टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर से कंपेयर किया है जो ग्रैंड विटारा का ही क्रॉस बैजिंग वाला वर्जन है जिनके बीच मामूली अंतर मौजूद है। सबसे पहले जानिए विक्टोरिस और हाइराइडर की कीमत के बीच का अंतर:
कीमत
|
मारुति विक्टोरिस (संभावित)
|
टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर
|
9.75 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये
|
11.34 लाख रुपये से लेकर 20.19 लाख रुपये
कीमत एक्सशोरूम के अनुसार
- विक्टोरिस की कीमत अभी सामने नहीं आई है और हमारा मानना है कि इसकी कीमत 9.75 लाख रुपये एक्सशोरूम हो सकती है जो हाइराइडर के बेस वेरिएंट ई से काफी सस्ती साबित होगी।
- हमारा ये भी अंदाजा है कि दोनों कारों के टॉप वेरिएंट की कीमत में भी एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा जहां विक्टोरिस काफी सस्ती साबित होगी क्योंकि ये अरीना डीलरशिप के जरिए बेची जाएगी।
साइज
|
साइज
|
मारुति विक्टोरिस
|
टोयोटा हाइराइडर
|
अंतर
|
लंबाई
|
4360 मिलीमीटर
|
4365 मिलीमीटर
|
- 5 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1795 मिलीमीटर
|
1795 मिलीमीटर
|
कोई अंतर नहीं
|
ऊंचाई
|
1655 मिलीमीटर
|
1645 मिलीमीटर
|
+ 10 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2600 मिलीमीटर
|
2600 मिलीमीटर
|
कोई अंतर नहीं
- दोनों कारों के साइज की बात करें तो हाइराइडर के मुकाबले विक्टोरिस केवल 5 मिलीमीटर कम लंबी है।
- मारुति और टोयोटा की इन दोनों एसयूवी की चौड़ाई बराबर है और इनका व्हीलबेस भी समान है।
- टोयोटा की कॉम्पैक्ट एसयूवी के मुकाबले विक्टोरिस 10 मिलीमीटर उंची है।
- इन दोनों एसयूवी में से किसी एक को चुनते समय आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि विक्टोरिस में सीएनजी किट के लिए अंडरबॉडी स्पेस दिया गया है जिससे पूरी बूट स्पेस मिलती है। वहीं दूसरी ओर, हाइराइडर का सीएनजी टैंक बूट में ही रखा गया है, जिससे स्टोरेज लोडिंग एरिया में ज्यादा जगह उपलब्ध नहीं होती है।
पावरट्रेन
|
1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड
|
1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड
|
1.5 लीटर पेट्रोल + सीएनजी
|
ड्राइवट्रेन
|
फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) / ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी)
|
फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी)
|
फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी)
|
पावर
|
103 पीएस
|
116 पीएस (संयुक्त)
|
88 पीएस
|
टॉर्क
|
139 एनएम
|
141 एनएम (हाइब्रिड)
|
122 एनएम
|
ट्रांसमिशन
|
5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*
|
ई-सीवीटी^
|
5-स्पीड एमटी
*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
^एफडब्ल्यूडी = फ्रंट-व्हील-ड्राइव; एडब्ल्यूडी = ऑल-व्हील-ड्राइव
- विक्टोरिस मं ग्रैंड विटारा वाले पावरट्रेन विकल्प दिए गए हैं जो टोयोटा हाइराइडर वाले ही प्लेटफॉर्म पर बनी है इसलिए टोयोटा की इस एसयूवी में भी समान पावरट्रेन विकल्प दिए गए हैं।
- इनमें तीन पावरट्रेन विकल्प दिए गए हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप भी शामिल है। माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ विक्टोरिस और हाइराइडर दोनों में ऑल व्हील ड्राइव सेटअप का विकल्प भी दिया गया है मगर ये केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ ही आता है।
|
इंजन
|
1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन
|
1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन
|
1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी ऑप्शन
|
मारुति विक्टोरिस सर्टिफाइड माइलेज
|
28.65 किमी/लीटर
|
21.18 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी) / 21.06 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एटी) / 19.07 किमी/लीटर (एडब्लूडी एटी)
|
27.02 किमी/किलोग्राम
|
मारुति ग्रैंड विटारा सर्टिफाइड माइलेज
|
27.97 किमी/लीटर
|
21.11 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी) / 20.58 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी) / 19.20 किमी/लीटर (एडब्लूडी एटी)
|
26.6 किमी/किलोग्राम
- ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमैटिक सेटअप को छोड़कर हाइराइडर के मुकाबले विक्टोरिस में दिए गए सभी इंजन गियरबॉक्स विकल्प के दावाकृत माइलेज के आंकड़े ज्यादा बेहतर है।
- यहां तक कि हाइराइडर के मुकाबले विक्टोरिस का सीएनजी वर्जन भी ज्यादा माइलेज देगा मगर असल में इनके बीच का अंतर ज्यादा नहीं होगा।
फीचर्स
|
|
मारुति विक्टोरिस
|
टोयोटा हाइराइडर
|
एक्सटीरियर
|
|
|
इंटीरियर
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
- दोनों एसयूवी के बाहर और अंदर की स्टाइलिंग में अंतर है। दोनों कारों में वेरिएंट के अनुसार इंटीरियर थीम दी गई है मगर विक्टोरिस के केबिन में ज्यादा खुलापन और स्पेस नजर आएगा क्योंकि इसमें ब्लैक और आइवरी ड्युअल टोन थीम दी गई है।
- फीचर्स के मामले में भी दोनों एसयूवी एक जैसी है लेकिन विक्टोरिस, हाइराइडर से कुछ बेहतर फीचर्स के साथ आगे निकल जाती है, जिसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, 64-रंग की एम्बिएंट लाइटिंग, बड़ा ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और यहां तक कि जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट भी शामिल है।
- एडीएएस और भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग की बदौलत विक्टोरिस का सुरक्षा दायरा भी थोड़ा बेहतर है। हालांकि, ध्यान दें कि अब तक हाराइडर का कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, विक्टोरिस परफॉर्मेंस, पैसेंजर सेफ्टी और कम्फर्ट के मामले में सही नज़रिए के साथ एक बेहतरीन ऑल-राउंडर साबित होती है। अपने ज़्यादा मॉर्डन लुक और फीचर्स के साथ-साथ थोड़े बेहतर सेफ्टी किट और क्रैश-टेस्ट रेटिंग के साथ, विक्टोरिस निश्चित रूप से यहां एक बेहतर विकल्प नज़र आती है।
वैसे, अगर आपको तुरंत एक मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन या बेहतरीन फ़ीचर्स वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए और आप विक्टोरिस की कीमत सामने आने का इंतज़ार नहीं कर सकते, तो आप टोयोटा हाइराइडर पर ज़रूर गौर कर सकते हैं। इसमें ग्रैंड विटारा जैसे ही पावरट्रेन विकल्प मिलते हैं और इसकी कीमत भी वाजिब है।