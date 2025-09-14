सभी
    मारुति विक्टोरिस vs टोयोटा हाइराइडर: दोनों में से कौनसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है ज्यादा बेहतर? जानिए यहां

    प्रकाशित: सितंबर 15, 2025 02:50 pm । भानु

    मारुति विक्टोरिस से हाल ही में पर्दा उठाया गया है जो ग्रैंड विटारा के बाद कंपनी की ओर से उतारी जाने वाली दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसे ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच पोजिशन किया गया है और ये अरीन शोरूम्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। हमनें एक लेख में ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस का कंपेरिजन किया है और इसबार हमनें इसे टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर से कंपेयर किया है जो ग्रैंड विटारा का ही क्रॉस बैजिंग वाला वर्जन है जिनके बीच मामूली अंतर मौजूद है। सबसे पहले जानिए विक्टोरिस और हाइराइडर की कीमत के बीच का अंतर:

    कीमत

    Maruti Victoris
    Toyota Hyryder

    मारुति विक्टोरिस (संभावित)

    टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर

    9.75 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये

    11.34 लाख रुपये से लेकर 20.19 लाख रुपये

    कीमत एक्सशोरूम के अनुसार

    • विक्टोरिस की कीमत अभी सामने नहीं आई है और हमारा मानना है कि इसकी कीमत 9.75 लाख रुपये एक्सशोरूम हो सकती है जो हाइराइडर के बेस वेरिएंट ई से काफी सस्ती साबित होगी। 
    • हमारा ये भी अंदाजा है कि दोनों कारों के टॉप वेरिएंट की कीमत में भी एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा जहां विक्टोरिस काफी सस्ती साबित होगी क्योंकि ये अरीना डीलरशिप के जरिए बेची जाएगी। 

    साइज

    Maruti Victoris
    Toyota Hyryder

    साइज 

    मारुति विक्टोरिस 

    टोयोटा हाइराइडर  

    अंतर 

    लंबाई 

    4360 मिलीमीटर 

    4365 मिलीमीटर 

    - 5 मिलीमीटर 

    चौड़ाई 

    1795 मिलीमीटर 

    1795 मिलीमीटर 

    कोई अंतर नहीं 

    ऊंचाई 

    1655 मिलीमीटर 

    1645 मिलीमीटर 

    + 10 मिलीमीटर 

    व्हीलबेस 

    2600 मिलीमीटर 

    2600 मिलीमीटर 

    कोई अंतर नहीं 
    • दोनों कारों के साइज की बात करें तो हाइराइडर के मुकाबले विक्टोरिस केवल 5 मिलीमीटर कम लंबी है। 
    • मारुति और टोयोटा की इन दोनों एसयूवी की चौड़ाई बराबर है और इनका व्हीलबेस भी समान है। 
    • टोयोटा की कॉम्पैक्ट एसयूवी के मुकाबले विक्टोरिस 10 मिलीमीटर उंची है। 
    • इन दोनों एसयूवी में से किसी एक को चुनते समय आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि विक्टोरिस में सीएनजी किट के लिए अंडरबॉडी स्पेस दिया गया है जिससे पूरी बूट स्पेस मिलती है। वहीं दूसरी ओर, हाइराइडर का सीएनजी टैंक बूट में ही रखा गया है, जिससे स्टोरेज लोडिंग एरिया में ज्यादा जगह उपलब्ध नहीं होती है। 

    पावरट्रेन

    Maruti Victoris

    1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड

    1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

    1.5 लीटर पेट्रोल + सीएनजी  

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) / ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी)

    फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी)  

    फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी)

    पावर

    103 पीएस 

    116 पीएस (संयुक्त) 

    88 पीएस 

    टॉर्क

    139 एनएम 

    141 एनएम (हाइब्रिड) 

    122 एनएम 

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

    ई-सीवीटी^

    5-स्पीड एमटी 

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    ^एफडब्ल्यूडी = फ्रंट-व्हील-ड्राइव; एडब्ल्यूडी = ऑल-व्हील-ड्राइव 

    • विक्टोरिस मं ग्रैंड विटारा वाले पावरट्रेन विकल्प दिए गए हैं जो टोयोटा हाइराइडर वाले ही प्लेटफॉर्म पर बनी है इसलिए टोयोटा की इस एसयूवी में भी समान पावरट्रेन विकल्प दिए गए हैं। 
    • इनमें तीन पावरट्रेन विकल्प दिए गए हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप भी शामिल है। माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ विक्टोरिस और हाइराइडर दोनों में ऑल व्हील ड्राइव सेटअप का विकल्प भी दिया गया है मगर ये केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ ही आता है। 

    इंजन

    1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन 

    1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 

    1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी ऑप्शन  

    मारुति विक्टोरिस सर्टिफाइड माइलेज  

    28.65 किमी/लीटर 

    21.18 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी) / 21.06 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एटी) / 19.07 किमी/लीटर (एडब्लूडी एटी) 

    27.02 किमी/किलोग्राम 

    मारुति ग्रैंड विटारा सर्टिफाइड माइलेज  

    27.97 किमी/लीटर 

    21.11 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी) / 20.58 किमी/लीटर  (एफडब्लूडी एमटी) / 19.20 किमी/लीटर (एडब्लूडी एटी) 

    26.6 किमी/किलोग्राम 
    • ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमैटिक सेटअप को छोड़कर हाइराइडर के मुकाबले विक्टोरिस में दिए गए सभी इंजन गियरबॉक्स विकल्प के दावाकृत माइलेज के आंकड़े ज्यादा बेहतर है। 
    • यहां तक कि हाइराइडर के मुकाबले विक्टोरिस का सीएनजी वर्जन भी ज्यादा माइलेज देगा मगर असल में इनके बीच का अंतर ज्यादा नहीं होगा। 

    फीचर्स


    Maruti Victoris
    Toyota Hyryder

     

    मारुति विक्टोरिस 

    टोयोटा हाइराइडर 

    एक्सटीरियर 

     

    • फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटोमेटिक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट

    • एलईडी डीआरएल

    • फ्रंट एलईडी फॉग लैंप

    • कनेक्टेड एलईडी टेललाइट

    • डुअल-टोन 17-इंच अलॉय व्हील्स

    • रूफ रेल्स

    • सिल्वर फ्रंट और रियर स्किड प्लेट

    • रूफ-माउंटेड स्पॉइलर

    • शार्क फिन एंटीना


    • फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटोमेटिक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट

    • एलईडी डीआरएल

    • कनेक्टेड एलईडी टेललाइट

    • डुअल-टोन 17-इंच अलॉय व्हील्स

    • रूफ रेल्स

    • सिल्वर फ्रंट और रियर स्किड प्लेट

    • रूफ-माउंटेड स्पॉइलर

    • शार्क फिन एंटीना

    इंटीरियर 

     

    • ब्लैक और ऑफ-व्हाइट डुअल-टोन केबिन थीम

    • ब्लैकऔर ऑफ-व्हाइट डुअल-टोन लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

    • लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग

    • दोनों फ्रंट पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर और लैंप

    • सनग्लास होल्डर

    • इल्युमिनेटेड ग्लवबॉक्स

    • फ्रंट फुटवेल लाइटिंग

    • फ्रंट सीट बैक पॉकेट

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज स्पेस के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

    • कप होल्डर्स के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट


    • ऑल-ब्लैक केबिन थीम

    • स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स में ब्लैक और ब्राउन ड्युअल टोन केबिन थीम

    • ब्लैक लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

    • लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • सनग्लास होल्डर

    • इल्युमिनेटेड ग्लवबॉक्स

    • फ्रंट फुटवेल इल्युमिनेशन

    • फ्रंट सेटबैक पॉकेट

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज स्पेस के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

    • कप होल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

    कंफर्ट 

     

    • 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी

    • वेंटिलेटिड फ्रंट सीटें

    • 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट

    • जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी)

    • पीएम2.5 एयर फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर

    • ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स

    • क्रूज कंट्रोल (केवल एमटी और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट में)

    • ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ टेरेन मोड - स्नो, स्पोर्ट, लॉक और ऑटो

    • पडल लैंप

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • बूट लैंप

    • पैडल शिफ्टर्स (केवल एटी)

    • ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट (केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड में)

    • 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    • स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट

    • स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल


    • 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी

    • वेंटिलेटिड फ्रंट सीटें

    • 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी)

    • पीएम2.5 एयर फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर

    • ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स

    • क्रूज कंट्रोल (केवल एमटी और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट में)

    • ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ टेरेन मोड - स्नो, स्पोर्ट, लॉक और ऑटो

    • पडल लैंप

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • बूट लैंप

    • पैडल शिफ्टर्स (केवल एटी)

    • ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट (केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड में)

    • 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    • स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट

    • स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

    इंफोटेनमेंट 

     

    • 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • सबवूफर के साथ 8-स्पीकर वाला इंफिनिटी साउंड सिस्टम

    • डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड सिस्टम

    • वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • एलेक्सा कनेक्टिविटी


    • 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • 6-स्पीकर क्लेरियन साउंड सिस्टम

    • वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    सेफ्टी


    • छह एयरबैग (स्टैंडर्ड)

    • लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम 

    • हिल-होल्ड असिस्ट

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल (केवल एडब्लूडी)

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर

    • रियर वाइपर और वॉशर

    • रियर डिफॉगर

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल एटी)

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • आईएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज


    • छह एयरबैग (स्टैंडर्ड)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम

    • हिल-होल्ड असिस्ट

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल (केवल एडब्लूडी)

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर

    • रियर वाइपर और वॉशर

    • रियर डिफॉगर

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन)

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज
    • दोनों एसयूवी के बाहर और अंदर की स्टाइलिंग में अंतर है। दोनों कारों में वेरिएंट के अनुसार इंटीरियर थीम दी गई है मगर विक्टोरिस के केबिन में ज्यादा खुलापन और स्पेस नजर आएगा क्योंकि इसमें ब्लैक और आइवरी ड्युअल टोन थीम दी गई है। 
    • फीचर्स के मामले में भी दोनों एसयूवी एक जैसी है लेकिन विक्टोरिस, हाइराइडर से कुछ बेहतर फीचर्स के साथ आगे निकल जाती है, जिसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, 64-रंग की एम्बिएंट लाइटिंग, बड़ा ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और यहां तक ​​कि जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट भी शामिल है।
    • एडीएएस और भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग की बदौलत विक्टोरिस का सुरक्षा दायरा भी थोड़ा बेहतर है। हालांकि, ध्यान दें कि अब तक हाराइडर का कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। 

    निष्कर्ष 

    Maruti Victoris

    कुल मिलाकर, विक्टोरिस परफॉर्मेंस, पैसेंजर सेफ्टी और कम्फर्ट के मामले में सही नज़रिए के साथ एक बेहतरीन ऑल-राउंडर साबित होती है। अपने ज़्यादा मॉर्डन लुक और फीचर्स के साथ-साथ थोड़े बेहतर सेफ्टी किट और क्रैश-टेस्ट रेटिंग के साथ, विक्टोरिस निश्चित रूप से यहां एक बेहतर विकल्प नज़र आती है।
    Toyota Hyryder

    वैसे, अगर आपको तुरंत एक मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन या बेहतरीन फ़ीचर्स वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए और आप विक्टोरिस की कीमत सामने आने का इंतज़ार नहीं कर सकते, तो आप टोयोटा हाइराइडर पर ज़रूर गौर कर सकते हैं। इसमें ग्रैंड विटारा जैसे ही पावरट्रेन विकल्प मिलते हैं और इसकी कीमत भी वाजिब है।

    was this article helpful ?

    मारुति विक्टोरिस पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    N
    nassar ali khan
    Sep 14, 2025, 8:54:17 PM

    Well explained

