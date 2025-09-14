मारुति विक्टोरिस vs टोयोटा हाइराइडर: दोनों में से कौनसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है ज्यादा बेहतर? जानिए यहां

मारुति विक्टोरिस टोयोटा हाइराइडर

एक्सटीरियर फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटोमेटिक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट

एलईडी डीआरएल

फ्रंट एलईडी फॉग लैंप

कनेक्टेड एलईडी टेललाइट

डुअल-टोन 17-इंच अलॉय व्हील्स

रूफ रेल्स

सिल्वर फ्रंट और रियर स्किड प्लेट

रूफ-माउंटेड स्पॉइलर

शार्क फिन एंटीना

इंटीरियर ब्लैक और ऑफ-व्हाइट डुअल-टोन केबिन थीम

ब्लैकऔर ऑफ-व्हाइट डुअल-टोन लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग

दोनों फ्रंट पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर और लैंप

सनग्लास होल्डर

इल्युमिनेटेड ग्लवबॉक्स

फ्रंट फुटवेल लाइटिंग

फ्रंट सीट बैक पॉकेट

सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

स्टोरेज स्पेस के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

कप होल्डर्स के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

कंफर्ट 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी

वेंटिलेटिड फ्रंट सीटें

8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट

जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट

वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

पैनोरमिक सनरूफ

हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी)

पीएम2.5 एयर फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर

ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स

क्रूज कंट्रोल (केवल एमटी और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट में)

ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ टेरेन मोड - स्नो, स्पोर्ट, लॉक और ऑटो

पडल लैंप

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

बूट लैंप

पैडल शिफ्टर्स (केवल एटी)

ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट (केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड में)

60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट

स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

इंफोटेनमेंट 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

सबवूफर के साथ 8-स्पीकर वाला इंफिनिटी साउंड सिस्टम

डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड सिस्टम

वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

एलेक्सा कनेक्टिविटी

