मारुति विक्टोरिस एलएक्सआई vs ग्रैंड विटारा सिग्मा : इनमें से किस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के बेस वेरिएंट को खरीदना होगा बेहतर, जानिए यहां
संशोधित: सितंबर 18, 2025 11:30 am | स्तुति
इन दोनों गाड़ियों में एक जैसे फीचर और इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन, इनमें से कौनसी कार को खरीदना होगा फायदे का सौदा? जानेंगे इसके बारे में आगे :-
हाल ही में मारुति विक्टोरिस की कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में एंट्री हुई है जिसमें मारुति ग्रैंड विटारा और हुंडई क्रेटा जैसी कारें पहले से मौजूद हैं। विक्टोरिस को मारुति की एरीना डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा, जबकि ग्रैंड विटारा को नेक्सा शोरूम के जरिए बेचा जाता है। मारुति की यह दोनों एसयूवी कारें बेस वेरिएंट से ही काफी फीचर लोडेड हैं। यहां हमनें स्पेसिफिकेशन के मोर्चे पर इन दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट का कंपेरिजन किया है तो चलिए जानते हैं कौनसी गाड़ी ज्यादा बेहतर साबित होती है :-
सबसे पहले इनकी कीमत पर डालते हैं एक नजर :-
कीमत
नोट: मारुति का फिलहाल जीएसटी की दरों में कटौती के बाद ग्रैंड विटारा की नई कीमतों से पर्दा उठाना बाकी है।
|
मारुति विक्टोरिस
|
मारुति ग्रैंड विटारा
|
एलएक्सआई एमटी - 10.50 लाख रुपये*
|
सिग्मा एमटी - 11.42 लाख रुपये
*इंट्रोडक्ट्री
सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।
मारुति की दोनों कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के एंट्री-लेवल वेरिएंट की कीमत की बात करें तो नई मारुति विक्टोरिस कार ग्रैंड विटारा से 1 लाख रुपये सस्ती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रैंड विटारा एसयूवी की कीमत नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद कम हो जाएंगी।
साइज
|
पैरामीटर
|
मारुति विक्टोरिस एलएक्सआई
|
मारुति ग्रैंड विटारा सिग्मा
|
अंतर
|
लंबाई
|
4,360 मिलीमीटर
|
4,345 मिलीमीटर
|
+ 15 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1,795 मिलीमीटर
|
1,795 मिलीमीटर
|
कोई अंतर नहीं
|
ऊंचाई
|
1,655 मिलीमीटर
|
1,645 मिलीमीटर
|
+ 10 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2,600 मिलीमीटर
|
2,600 मिलीमीटर
|
कोई अंतर नहीं
यह दोनों मारुति की कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की कारें हैं, ऐसे में इनका साइज लगभग बराबर है। विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा की चौड़ाई और व्हीलबेस का साइज एक जैसा है, लेकिन विक्टोरिस की लंबाई और ऊंचाई ग्रैंड विटारा से थोड़ी ज्यादा है।
इंजन ऑप्शन
मारुति की दोनों एसयूवी कारों के एंट्री-लेवल वेरिएंट में एक जैसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जो इस प्रकार है :-
|
स्पेसिफिकेशन
|
1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन
|
पावर
|
103 पीएस
|
टॉर्क
|
137 एनएम
|
ट्रांसमिशन
|
5-स्पीड एमटी
|
ड्राइवट्रेन
|
एफडब्लूडी*
|
सर्टिफाइड माइलेज
|
विक्टोरिस - 21.18 किमी/लीटर (एमटी)/ ग्रैंड विटारा - 21.11 किमी/लीटर (एमटी)
*एफडब्लूडी - फ्रंट-व्हील-ड्राइवट्रेन
विक्टोरिस एलएक्सआई और ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरिएंट में एक जैसे इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं, साथ ही इन दोनों कारों में फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप भी दिया गया है। इन दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशन एक जैसे हैं, फर्क केवल इतना है कि विक्टोरिस की सर्टिफाइड माइलेज ग्रैंड विटारा से थोड़ी ज्यादा है।
मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा एसयूवी में माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ ऑप्शनल सीएनजी किट भी दी गई है। विक्टोरिस एसयूवी में बेस वेरिएंट से ऑप्शनल सीएनजी किट मिलती है। यदि आप मारुति ग्रैंड विटारा सीएनजी खरीदना चाहते हैं तो आप इसका डेल्टा वेरिएंट चुन सकते हैं।
फीचर
|
फीचर हाइलाइट
|
मारुति विक्टोरिस एलएक्सआई
|
मारुति ग्रैंड विटारा सिग्मा
|
एक्सटीरियर
|
|
|
इंटीरियर
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा एसयूवी के एंट्री-लेवल एलएक्सआई और सिग्मा वेरिएंट काफी फीचर लोडेड है। इन दोनों गाड़ियों में ऑल फोर पावर विंडो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील्स जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इनमें छह एयरबैग्स, सभी सीटों पर रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एनकरेज और टायर रिपेयर किट दी गई है।
मारुति विक्टोरिस एलएक्सआई वेरिएंट के मुकाबले ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरिएंट में रिक्लाइनिंग रियर सीटें दी गई हैं। जबकि, विक्टोरिस एलएक्सआई वेरिएंट में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, आगे की तरफ टाइप-ए यूएसबी पोर्ट, डुअल-स्पीकर सेटअप, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।
निष्कर्ष :
यदि आप कोई मॉडर्न कॉम्पेक्ट एसयूवी कार खरीदना चाहते हैं जिसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे नए फीचर दिए गए हों तो हम आपको विक्टोरिस एलएक्सआई वेरिएंट को चुनने की सलाह देंगे।
इन दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट में अंतर फिलहाल 1 लाख रुपये का है, विक्टोरिस की कीमत 10.50 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। हालांकि, इन दोनों वेरिएंट की कीमत में यह अंतर कम भी हो सकता है जब मारुति जीएसटी टैक्स स्लैब लागू होने के बाद ग्रैंड विटारा की नई कीमतें साझा करेगी। इन दोनों कारों में एक जैसे इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं, विक्टोरिस में एंट्री-लेवल वेरिएंट से सीएनजी किट ऑप्शनल मिलती है। चूंकि विक्टोरिस एक नई कार है, ऐसे में इसका वेटिंग पीरियड ज्यादा हो सकता है।
