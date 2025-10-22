सभी
    मारुति विक्टोरिस सीबीजी बायो गैस वेरिएंट टोक्यो मोटर शो 2025 में होगा शोकेस

    प्रकाशित: अक्टूबर 22, 2025 10:14 am । स्तुति

    52 Views
    सीबीजी फ्यूल ऑप्शन जुड़ने से मारुति विक्टोरिस सबसे ज्यादा पावरट्रेन और फ्यूल ऑप्शन के साथ आने वाली एसयूवी कार बन सकती है

    Maruti Victoris CBG

    टोक्यो मोटर शो का 2025 एडिशन जापान में 30 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट के दौरान सुजुकी अपने कई सारे भारत में ही तैयार किए गए मॉडल्स शोकेस करेगी, जिनमें से एक मारुति विक्टोरिस सीबीजी (कम्प्रेस्ड बायो गैस) वेरिएंट होगा।

    मारुति विक्टोरिस को भारत में सितंबर में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में यह गाड़ी पेट्रोल, हाइब्रिड और सीएनजी इंजन ऑप्शन के साथ आती है। हालांकि, मारुति विक्टोरिस सीबीजी वेरिएंट का फिलहाल भारत में लॉन्च होना तय नहीं है। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी :- 

    बायो गैस वेरिएंट से जुड़ी जानकारी 

    विक्टोरिस सीबीजी वेरिएंट में सीएनजी वर्जन वाला 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इसे कंप्रेस्ड बायोगैस पर चलाने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। यह ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल के मुकाबले रिन्यूएबल और क्लीन विकल्प होगा। 

    फॉसिल सोर्स से प्राप्त सीएनजी के मुकाबले सीबीजी का उत्पादन फसल अवशेषों और पशु खाद जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट से होता है जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल बनता है। कार्बन एमिशन को कम करने के अलावा यह वेस्ट मैनेजमेंट और रूरल एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा देता है।

    विक्टोरिस सीबीजी को जापान मोबिलिटी शो में प्रोटोटाइप के रूप में पेश किया जाएगा, उसके बाद मारुति भारतीय बाजार के लिए इसकी कमर्शियल फिजिबिलिटी का पता लगाएगी। 

    यह भी पढ़ें : किआ कैरेंस क्लाविस ईवी का बड़ा 51.4 केडब्लूएच बैटरी पैक वर्जन 50,000 रुपये हुआ सस्ता, नया एचटीएक्स ई वेरिएंट भी हुआ लॉन्च

    अन्य पावरट्रेन ऑप्शन 

    Maruti Victoris

    वर्तमान में मारुति विक्टोरिस एसयूवी में तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

    इंजन 

    1.5-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल + सीएनजी 

    1.5-लीटर 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल

    1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल 

    पावर 

    87.8 पीएस (सीएनजी), 100 पीएस (पेट्रोल)

    103 पीएस

    116 पीएस (संयुक्त)

    टॉर्क 

    121.5 एनएम (सीएनजी), 137 एनएम (पेट्रोल)

    139 एनएम

    141 एनएम (हाइब्रिड)

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एटी

    ईसीवीटी

    सर्टिफाइड माइलेज 

    27.02 किमी/किलोग्राम

    21.18 किमी/लीटर (एमटी), 21.06 किमी/लीटर (एटी), 19.07 किमी/लीटर (एडब्लूडी)

    28.65 किमी/लीटर

    एडब्लूडी - ऑल व्हील ड्राइव

    एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

    ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटीन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    यह भी पढ़ें :2025 मारुति विक्टोरिस सीएनजी जेडएक्सआई : इस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए इस पर एक नजर

    कीमत और मुकाबला 

    Maruti Victoris

    मारुति विक्टोरिस की कीमत 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत। 

    भारत में मारुति विक्टोरिस को मारुति की एरीना डीलरशिप के जरिए बेचा जाता है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, टाटा कर्व, सिट्रोएन बसॉल्ट और नेक्सा मॉडल मारुति ग्रैंड विटारा से है। 

    मारुति विक्टोरिस पर अपना कमेंट लिखें

    मारुति विक्टोरिस सीबीजी बायो गैस वेरिएंट टोक्यो मोटर शो 2025 में होगा शोकेस
