    किआ कैरेंस क्लाविस ईवी का बड़ा 51.4 केडब्लूएच बैटरी पैक वर्जन 50,000 रुपये हुआ सस्ता, नया एचटीएक्स ई वेरिएंट भी हुआ लॉन्च

    प्रकाशित: अक्टूबर 17, 2025 10:39 pm । स्तुति

    एचटीएक्स ई कैरेंस क्लाविस ईवी लाइनअप का एचटीएक्स के बाद दूसरा वेरिएंट है जिसमें यह दोनों बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं 

    Kia Carens Clavis EV

    • एचटीएक्स ई वेरिएंट को बेस वेरिएंट एचटीके प्लस के ऊपर पोजिशन किया गया है। 

    • नए वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    • इस गाड़ी में दो बैटरी पैक ऑप्शन : 42 केडब्लूएच और 51.4 केडब्लूएच दिए गए हैं जिसके जरिए यह 490 किलोमीटर की रेंज देगी।

    • एचटीएक्स ई और एचटीएक्स ई ईआर वेरिएंट की कीमत क्रमशः 19.99 लाख रुपये और 21.99 लाख रुपये रखी गई है।

    • किआ कैरेंस क्लाविस ईवी की कीमत 17.99 लाख रुपये से 24.49 लाख रुपये के बीच है। 

    किआ इंडिया ने कैरेंस क्लाविस ईवी लाइनअप में दो नए वेरिएंट : एचटीएक्स ई और एचटीएक्स ई एक्सटेंडेड रेंज (ईआर) शामिल किए हैं। एचटीएक्स ई वेरिएंट को बेस वेरिएंट एचटीके प्लस और एचटीएक्स वेरिएंट के बीच में पोजिशन किया गया है, जबकि एचटीएक्स ई (ईआर) वेरिएंट को एचटीएक्स और टॉप से नीचे वाले एचटीएक्स (ईआर) वेरिएंट के बीच में पोजिशन किया गया है। नए अपडेट के चलते इसका बड़ा 51.4 केडब्लूएच बैटरी पैक ऑप्शन 50,000 रुपये सस्ता हो गया है। 

    यहां देखें इसकी कीमत :-

    कीमत 

    कैरेंस क्लाविस ईवी के पूरे लाइनअप की कीमत कुछ इस प्रकार है :-

    वेरिएंट 

    कीमत (एक्स-शोरूम) 

    एचटीके प्लस 

    17.99 लाख रुपये

    एचटीएक्स ई (नया) 

    19.99 लाख रुपये

    एचटीएक्स 

    20.49 लाख रुपये

    एचटीएक्स ई ईआर (नया) 

    21.99 लाख रुपये

    एचटीएक्स ईआर

    22.49 लाख रुपये

    एचटीएक्स प्लस ईआर

    24.49 लाख रुपये

    जीएसटी 2.0 प्रभावी होने के साथ किआ की सभी कारें सस्ती हो गई हैं। इस स्टोरी में देखें किआ की सभी कारों की वेरिएंट-वाइज कीमतें। 

    क्या है नया? 

    एचटीएक्स ई वेरिएंट में बेस वेरिएंट एचटीके प्लस के मुकाबले कई सारे फीचर दिए गए हैं जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, तीनों रो के लिए एलईडी लैंप, ऑटो अप/डाउन विंडो, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, वायरलेस फोन चार्जर, और टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ डुअल-टोन स्टीयरिंग व्हील शामिल है। इस गाड़ी में लेदरेट सीटें, सीटबैक फोल्डिंग टेबल, एयर प्यूरीफायर और 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग फीचर भी दिया गया है। 

    एचटीएक्स ई एक्सटेंडेड रेंज (ईआर) वेरिएंट में एचटीएक्स वेरिएंट के मुकाबले कोई नए फीचर नहीं जोड़े गए हैं। 

    Kia Carens Clavis EV dashboard

    कैरेंस क्लाविस ईवी के फुली लोडेड वेरिएंट में 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, रियर सीट पैसेंजर के लिए डेडिकेटेड एसी वेंट्स के साथ ऑटोमेटिक एसी, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वाला 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है। 

    बैटरी पैक और रेंज 

    कैरेंस क्लाविस ईवी में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :- 

     

    स्टैंडर्ड रेंज 

    एक्सटेंडेड रेंज (ईआर)

    बैटरी पैक

    42केडब्ल्यूएच 

    51.4 केडब्ल्यूएच 

    इलेक्ट्रिक मोटर 

    1

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)

    404 किलोमीटर

    490 किलोमीटर

    पावर

    135 पीएस

    171 पीएस

    टॉर्क

    255 एनएम

    255 एनएम

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी)

    नए एचटीएक्स ई वेरिएंट में दोनों बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप किआ कैरेंस क्लाविस ईवी के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पढ़ सकते हैं।

    मुकाबला 

    Kia Carens Clavis EV driving

    किआ कैरेंस क्लाविस ईवी का मुकाबला बीवाईडी ईमैक्स 7 से है। यह गाड़ी हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, महिंद्रा बीई 6 और टाटा कर्व ईवी के मुकाबले में चुनने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है।

