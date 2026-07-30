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    हुंडई नेइरा प्रोटोटाइप से उठा पर्दा: क्या ये इलेक्ट्रिक एमपीवी भारत आएगी?

    यह जानी-पहचानी लग रही है... क्या यह आपको किसी चीज की याद दिलाती है?

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 30, 2026 15:08 ist
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    published onJul 30, 2026 15:08 IST
    last updated onJul 30, 2026 15:08 IST
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    Hyundai Neira Prototype

    हुंडई ने जीआईआईएएस 2026 (गाइकिंडो इंडोनेशिया इंटरनेशनल ऑटो शो) में अपनी नई इलेक्ट्रिक एमपीवी कार नेइरा (Neira) के प्रोटोटाइप को शोकेस किया है। यह इलेक्ट्रिक एमपीवी किया कैरेंस क्लैविस ईवी पर बेस्ड है, लेकिन हुंडई ने इसे अपनी अलग पहचान देने के लिए कई कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं। हुंडई भारत के लिए काफी बड़ी योजनाएं बना रही है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2030 तक 26 नए मॉडल्स लॉन्च करना शामिल है। कंपनी के पोर्टफोलियो में अभी

    कोई एमपीवी नहीं है, नेइरा प्रोटोटाइप इस खाली जगह को भरने की एक मज़बूत दावेदारी पेश करता है।

    डिजाइन

    Hyundai Neira Prototype

    पहली नज़र में, नेइरा का फ्रंट प्रोफाइल किया कैरेंस क्लैविस ईवी की याद दिलाता है। इसमें वही क्लैमशेल बोनट, ट्राएंगुलर एलईडी हेडलैंप्स और पूरी चौड़ाई में फैला कनेक्टेड एलईडी डीाअरएल सेटअप दिया गया है। हालांकि, हुंडई ने इसे एक अलग और ज़्यादा दमदार लुक देने के लिए बंपर पर मोटी सिल्वर क्लैडिंग का इस्तेमाल किया है, जो इसे बेहतर रोड प्रजेंस देती है। जहां कैरेंस क्लैविस ईवी में एक ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल मिलती है, वहीं नेइरा में एक यूनिक टेक्सचर्ड पैटर्न वाली ग्रिल और नीचे की तरफ एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, जो इसे एक टफ एमपीवी का फील देती है।

    Hyundai Neira Prototype
    Hyundai Neira Prototype

    साइड से देखने पर दोनों गाड़ियों के प्रोपोर्शन लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन यहां भी हुंडई ने कुछ प्रीमियम टच जोड़े हैं। नेइरा प्रोटोटाइप में ज़्यादा स्टाइलिश और स्नैजी डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा, दरवाज़ों पर क्रोम डोर हैंडल्स और डोर क्लैडिंग पर सिल्वर गार्निश का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे कैरेंस क्लैविस ईवी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा अपमार्केट बनाता है। ये छोटे-छोटे बदलाव मिलकर इसे एक अलग पहचान देने में मदद करते हैं।

    Hyundai Neira Prototype

    पीछे की तरफ, नेइरा में कैरेंस क्लैविस ईवी वाला ही क्लियर-लेंस कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर, फ्लैट टेलगेट और एक स्पोर्टी रियर स्पॉयलर देखने को मिलता है। हालांकि, यहां सबसे बड़ा बदलाव इसके बंपर में किया गया है। हुंडई ने इसे एक अलग डिज़ाइन का बंपर दिया है जिसमें एक प्रमुख सिल्वर स्किड प्लेट भी शामिल है।

    Hyundai Neira Prototype

    कुल मिलाकर, यह डिज़ाइन पूरी तरह से नया नहीं है, लेकिन इसे सिर्फ एक कॉपी-पेस्ट जॉब भी नहीं कहा जा सकता। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अभी केवल एक प्रोटोटाइप है और फाइनल प्रोडक्शन मॉडल में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

    केबिन

    Hyundai Neira Prototype
    Hyundai Neira Prototype

    बाहर के डिज़ाइन के विपरीत, नेइरा का इंटीरियर लगभग पूरी तरह से किया कैरेंस क्लैविस ईवी जैसा है। केबिन में सबसे बड़े बदलाव के तौर पर हुंडई का 'मोर्स-कोड' स्टाइल वाला स्टीयरिंग व्हील लोगो और एक ऑल-ब्लैक थीम शामिल है। इसके फीचर्स की पूरी लिस्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन शोकेस किए गए प्रोटोटाइप में पैनोरमिक सनरूफ, दूसरी रो की सीटों के लिए स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन, डैशबोर्ड पर ड्यूल 12.3-इंच स्क्रीन सेटअप और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स साफ़ नज़र आ रहे हैं।

    Hyundai Neira Prototype

    बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    अगर नेइरा का प्रोडक्शन वर्जन भारत में लॉन्च होता है, तो इसमें हुंडई-किया ग्रुप के मौजूदा इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शंस मिलने की उम्मीद है। यह वही पावरट्रेन हैं जो हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और हाल ही में लॉन्च हुई किया सिरोस ईवी में भी इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें 42 केडब्ल्यूएच और 51.4 केडब्ल्यूएच के दो बैटरी पैक ऑप्शन मिल सकते हैं। किया कैरेंस क्लैविस ईवी में इन पावरट्रेन्स के स्पेसिफिकेशन्स इस प्रकार हैं:

    बैटरी पैक

    42 केडब्ल्यूएच

    51.4 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    404 किलोमीटर

    490 किलोमीटर

    पावर

    135 पीएस

    171 पीएस

    टॉर्क

    255 एनएम

    255 एनएम

    Hyundai Neira Prototype

    क्या भारत में लॉन्च होगी?

    हुंडई इंडिया की भविष्य की योजनाओं में एक इलेक्ट्रिक एमपीवी निश्चित रूप से शामिल है, लेकिन यह अभी तक साफ़ नहीं है कि वह मॉडल नेइरा ही होगी या कोई और। फिलहाल, यह सिर्फ एक प्रोटोटाइप है और इसके इंडोनेशियाई प्रोडक्शन वर्जन में भी कुछ बदलाव होने की उम्मीद है। इसलिए, इसके भारत लॉन्च से जुड़ी कोई भी जानकारी अभी बेहद शुरुआती स्तर पर है और कंपनी की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

    Hyundai Neira Prototype

    संभावित कीमत और मुकाबला

    अगर हुंडई नेइरा को भारत में लॉन्च करने का फैसला करती है, तो इसकी कीमत किया कैरेंस क्लैविस ईवी के आसपास ही रहने की उम्मीद है। ऐसे में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 18 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है। लॉन्च होने पर, इसका मुकाबला विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7, महिंद्रा एक्सईवी 9एस, और आगामी टाटा सफारी ईवी से रहेगा।

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    सोनू
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