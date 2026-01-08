महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ : इस एसयूवी कार के इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास, इन 15 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर
महिंद्रा ने एक्सयूवी 7एक्सओ एसयूवी के केबिन को अच्छी तरह से अपडेट किया है जिससे यह अब काफी प्रीमियम नजर आता है
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ भारत में लॉन्च हो गई है। इस गाड़ी में कई सारे नए अपडेट दिए गए हैं जिसके चलते इसका एक्सटीरियर अब काफी आकर्षक लगता है और इसका नया इंटीरियर भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इस एसयूवी कार में महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कारों एक्सईवी 9ई और एक्सईवी 9ई वाले कई सारे एलिमेंट दिए गए हैं जिससे इसका केबिन अब काफी प्रीमियम और टेक्नोलॉजी लोडेड लगता है।
नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी के केबिन में क्या कुछ बदलाव हुए हैं और इसमें कौनसे नए फीचर जोड़े गए हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-
डैशबोर्ड और केबिन लेआउट
एक्सयूवी 7एक्सओ के केबिन में सबसे बड़ा बदलाव नए थ्री-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट का हुआ है जो इसके केबिन को बेहद आकर्षक लुक देता है। इस सेटअप में तीन 12.3-इंच डिस्प्ले मिलते हैं जिसे ग्लास पैनल में अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया हुआ है।
यह तीन डिस्प्ले : टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, फुली डिजिटल ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और को-ड्राइवर के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन हैं।
इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में नया 2-स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर डुअल टोन रैप मिलता है जो काफी प्रीमियम नजर आता है।
नई ट्रिपल-टोन ब्लैक/ टैन/ बेज इंटीरियर कलर थीम एक्सयूवी 7एक्सओ को काफी प्रीमियम लुक देती है।
एक्सयूवी700 में दिए गए फिजिकल एयर-कॉन कंट्रोल्स को इस गाड़ी में से हटा दिया गया है। इसकी बजाए इसमें 540-डिग्री कैमरा और ड्राइव मोड जैसे फीचर को एक्सेस करने के लिए टचपैनल दिया गया है।
सेंटर कंसोल के आसपास दिए गए ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट इसे काफी मॉडर्न टच देते हैं, लेकिन इन पर जल्दी स्क्रैच पड़ सकता है।
साफ-सुथरे तरीके से इंटीग्रेट किए गए स्लिम एसी वेंट्स डैशबोर्ड की क्लीन और हॉरिजोंटल डिज़ाइन थीम को निखारते हैं।
इसमें लोअर सेंटर कंसोल पर कप होल्डर के साथ पर्याप्त स्टोरेज स्पेस मिलती है और यहां आप अपना फोन भी रख सकते हैं।
इस गाड़ी के फ्लोर कंसोल में मल्टी-फंक्शन रोटरी डायल भी दिया गया है। यहां इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक स्विच और बीच में स्लाइडिंग आर्मरेस्ट भी मिलता है।
कुल मिलाकर, इसका डैशबोर्ड अच्छी तरह से लेयर्ड, अपमार्केट और फ्युचरिसटिक लगता है, जो एक्सयूवी 7एक्सओ को सेगमेंट की सबसे मॉडर्न केबिन वाली कार बनाता है। यहां देखें इसकी एक्सटीरियर गैलरी।
फन फैक्ट : इसमें ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट बेस वेरिएंट से ही मिलता है।
सीटें
महिंद्रा ने एक्सयूवी 7एक्सओ में बेज और टैन कलर थीम वाली नई सीटें दी हैं। इस गाड़ी की सीटें पहले से ज्यादा बेहतर हो गई हैं क्योंकि इस पर अब हैवी बोलस्टरिंग मिलती है। यह सीटें चौड़े शरीर वाले लोगों के लिए भी काफी आरामदायक हैं।
इसमें आगे वाली सीट पर वेंटिलेटेड और पावर एडजस्टमेंट मिलता है, जो कई स्थिति में काफी काम का साबित होता है।
आप मर्सिडीज बेंज की कारों की तरह इसमें डोर पर दिए गए कंट्रोल्स के जरिए फ्रंट सीटों को एडजस्ट कर सकते हैं।
इसमें पीछे वाली सीट पर फ्रंट को-ड्राइवर सीट को एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक बॉस मोड दिया गया है जिससे अच्छी लेगरूम स्पेस मिल सकेगी।
अतिरिक्त कंफर्ट के लिए महिंद्रा ने इसमें रियर सीट वेंटिलेशन फीचर दिया है जो गर्मियों के दिनों में काफी काम का साबित होगा।
इसमें ब्रिंग यॉर ओन डिवाइस (बिवायओडी) फीचर भी दिया गया है जिसे फ्रंट सीट के पीछे पोजिशन किया गया है।
इस गाड़ी में स्लाइडिंग मिडल रो सीटें नहीं दी गई हैं, जो इसके प्रेक्टिकेलिटी फैक्टर को बढ़ाती।
पीछे वाले पैसेंजर के लिए इसमें वायरलेस फोन चार्जर की सुविधा दी गई है, साथ ही इसमें ट्रेडिशनल चार्जिंग पोर्ट भी मिलते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि आपकी फोन की बैटरी फुल रहे।
रियर सनब्लाइंड अच्छी प्राइवेसी देते हैं और लंबी दूरी के रोड ट्रिप्स में काफी फायदेमंद साबित होते हैं।
तीसरी रो के पैसेंजर के लिए इसमें दो कपहोल्डर दिए गए हैं जिसमें वह अपनी ड्रिंक्स या फिर कोई भी छोटे-मोटे आइटम को आसानी से रख सकते हैं।
इसमें आखिरी रो के पैसेंजर के लिए डेडिकेटेड कप होल्डर दिए गए हैं।
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का 6-सीटर वेरिएंट भी उपलब्ध है जिसमें कैप्टेन सीटें दी गई हैं और हर सीट में अलग से फोल्ड-डाउन आर्मरेस्ट है।
फीचर
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में कई सारे शानदार फीचर दिए गए हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे :-
नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में नए ट्रिपल 12.3-इंच डिस्प्ले दिए गए हैं जिसके तहत टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन शामिल हैं। इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो और 16-स्पीकर हार्मन कार्डन ऑडियो सिस्टम दिया गया है जिसकी साउंड क्वालिटी शानदार है।
इसके अलावा इसमें डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट और सेकंड रो सीटें, और को-ड्राइवर सीट के लिए बॉस मोड और फ्रंट सीटों के लिए पावर एडजस्टमेंट जैसे फीचर दिए गए हैं।
सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 540-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सयूवी 7एक्सओ एक फीचर लोडेड कार है, लेकिन इसमें पावर्ड टेलगेट का अभाव है।
बूट स्पेस
एक्सयूवी 7एक्सओ कार में 240 लीटर की बूट स्पेस मिलती है जो कि पुराने मॉडल के बराबर है। यह आंकड़े इतने ज्यादा आकर्षक नहीं लगते हैं, लेकिन यह एक 7-सीटर एसयूवी कार के लिए ठीक-ठीक है। इस गाड़ी के बूट में छोटे साइज के बैग्स आसानी से फिट किए जा सकते हैं। यदि लगेज ज्यादा हो तो आप इसकी दूसरी और तीसरी रो की सीटों को नीचे की तरफ फोल्ड भी कर सकते हैं जिससे आपको ज्यादा स्पेस मिल सकेगी।
इंजन स्पेसिफिकेशन
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:
|
इंजन
|
2-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
2.2-लीटर डीजल
|
गियरबॉक्स
|
6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*
|
6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*
|
पावर
|
200 पीएस
|
185 पीएस तक
|
टॉर्क
|
380 एनएम
|
450 एनएम तक
*एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
कीमत और मुकाबला
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एसयूवी कार की कीमत 13.66 लाख रुपये (यहां देखें पूरी प्राइस लिस्ट) से शुरू होती है। इसका मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार, और एमजी हेक्टर से होगा।