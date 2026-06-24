किआ सेल्टोस जीटीएक्स ए vs एक्स-लाइन वेरिएंट कंपेरिजन : क्या एक्स-लाइन वेरिएंट में अपग्रेड करना सही होगा?

किआ ने सेकंड जनरेशन सेल्टोस को 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया था। इस गाड़ी में नई स्टाइलिंग, लंबी फीचर लिस्ट और कई सारे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। सेल्टोस उन खरीदारों के बीच काफी पॉपुलर है जो फीचर लोडेड पैकेज लेना चाहते हैं, और जीटीएक्स ए और एक्स-लाइन दोनों ही रेंज के बेहतरीन ऑप्शन हैं। आपको इनमें से कौनसा वेरिएंट चुनना चाहिए? आइए जानते हैं इस कंपेरिजन के जरिए :-

एक्सटीरियर

किआ सेल्टोस जीटीएक्स ए और एक्स-लाइन वेरिएंट में आगे की तरफ एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं जिन पर डीआरएल्स और एलईडी टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटड हैं। इन दोनों वेरिएंट में आगे की साइड पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाली नई बोल्ड ग्रिल दी गई है। हालांकि, इन दोनों वेरिएंट का बंपर एक दूसरे से बिलकुल अलग है। एक्स-लाइन वेरिएंट में स्किड प्लेट पर ब्लैक फिनिश और फॉग लैंप्स पर ब्लैक सराउंड मिलता है, जबकि जीटीएक्स ए वेरिएंट में सिल्वर स्किड प्लेट और बॉडी कलर्ड सराउंड मिलता है जो इसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट देता है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो दोनों वेरिएंट में एक जैसे डिजाइन एलिमेंट मिलते हैं जिनमें ऑटोमेटिक फ्लश-फिट डोर हैंडल्स, स्मोकी सिल्वर रूफ एक्सेंट और ग्लॉसी ब्लैक व्हील आर्क क्लैडिंग शामिल है। यहां सबसे बड़ा अंतर अलॉय व्हील्स का है, जहां जीटीएक्स ए वेरिएंट में डुअल-टोन 18-इंच अलॉय व्हील्स के साथ ग्रीन ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं, वहीं एक्स-लाइन वेरिएंट में ग्रे ब्रेक कैलिपर्स के साथ 18-इंच के ब्लैक व्हील्स दिए गए हैं। दूसरा अंतर यह है कि एक्स-लाइन वेरिएंट में दरवाजे के नीचे की तरफ ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट दिए गए हैं, जबकि जीटीएक्स ए वेरिएंट में इस पर बॉडी कलर्ड ट्रीटमेंट मिलता है।

इन दोनों वेरिएंट की पीछे की डिजाइन लगभग एक जैसी है, जिसमें बीच में कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं। इसमें बूटलिड के बीच में किआ लोगो दिया गया है, साथ ही इसमें शार्क-फिन एंटीना और इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर भी मिलता है। सबसे बड़ा अंतर बंपर में देखने को मिलता है, जहां जीटीएक्स ए वेरिएंट में आगे की तरह सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है, वहीं एक्स-लाइन वेरिएंट में ग्लॉस ब्लैक स्किड प्लेट मिलती है। जीटीएक्स ए वेरिएंट में रिफ्लेक्टर्स के लिए बॉडी कलर्ड इंसर्ट दिए गए हैं, जबकि एक्स-लाइन वेरिएंट में इस पर ब्लैक फिनिश मिलती है।

कलर ऑप्शन

न्यू जनरेशन सेल्टोस कार 12 कलर ऑप्शन में आती है, जिसमें से ज्यादातर कलर जीटीएक्स ए वेरिएंट के साथ मिलते हैं। जीटीएक्स ए वेरिएंट में चुनने के लिए 9 कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें मॉर्निंग हेज, मैग्मा रेड, फ्रॉस्ट ब्लू, प्यूटर ऑलिव, आइवरी सिल्वर ग्लॉस, इंपीरियल ब्लू, ऑरोरा ब्लैक पर्ल, ग्रेविटी ग्रे और ग्लेशियर व्हाइट पर्ल शामिल है।

जबकि, एक्स-लाइन वेरिएंट में ऑरोरा ब्लैक पर्ल शेड के अलावा मैट ग्रेफाइट शेड दिया गया है। यहां देखें नई किआ सेल्टोस के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

इंटीरियर

जीटीएक्स ए वेरिएंट में ब्लैक और व्हाइट डुअल टोन कलर थीम मिलती है, जो इसमें डैशबोर्ड के आसपास, लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और सीट अपहोल्स्ट्री पर दिखती है। यह कलर कॉम्बिनेशन केबिन को ज्यादा प्रीमियम और हवादार अहसास देता है।

जबकि, एक्स-लाइन वेरिएंट में डैशबोर्ड और सीट अपहोल्स्ट्री पर डुअल-टोन ब्लैक और सेज ग्रीन कलर थीम मिलती है। इसमें ऑल-ब्लैक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है। इन दोनों वेरिएंट में सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री, डैशबोर्ड के आसपास सॉफ्ट टच प्लास्टिक और ट्रिनिटी डिस्प्ले दिया गया है जिसे सेकंड जनरेशन सेल्टोस में शामिल किया गया है।

फीचर और सेफ्टी

2026 किआ सेल्टोस गाड़ी में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 5-इंच का क्लाइमेट कंट्रोल टचस्क्रीन डिस्प्ले, 8-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मेमोरी फंक्शन के साथ 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं। यह सभी फीचर इन दोनों वेरिएंट में मिलते हैं।

सेफ्टी की बात करें तो जीटीएक्स ए वेरिएंट में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसके तहत स्टॉप-एंड-गो फंक्शन के साथ अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और डिटेक्शन, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉयडेंस, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और अवॉयडेंस असिस्ट, ऑटोमैटिक हाई बीम असिस्ट जैसे फंक्शन मिलते हैं।

इन दोनों वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल स्टार्ट असिस्ट, सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक्स और सभी सीटों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट जैसे सेफ्टी फीचर कॉमन मिलते हैं।

ध्यान देने वाली बात : जीटीएक्स ए मॉडल में मिलने वाले 12.3-इंच फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के मुकाबले एक्स-लाइन वेरिएंट में थोड़ा छोटा 12-इंच सेगमेंटेड एलसीडी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है।

इंजन ऑप्शन

2026 किआ सेल्टोस कार में चुनने के लिए तीन इंजन ऑप्शन : 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल दिए गए हैं।

जीटीएक्स ए वेरिएंट में केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिया गया है, जबकि एक्स-लाइन वेरिएंट के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन* 6-स्पीड एमटी/सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड DCT 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्ल्यूडी)

* सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कीमत और मुकाबला

2026 किआ सेल्टोस गाड़ी के जीटीएक्स ए वेरिएंट की कीमत 19.51 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच है, जबकि एक्स-लाइन वेरिएंट की प्राइस 18.41 लाख रुपये से शुरू होकर 19.81 लाख रुपये तक जाती है। इसका मुकाबला टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, फॉक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक से है। यह गाड़ी अपकमिंग निसान टेक्टॉन को भी कड़ी टक्कर देगी।

कारदेखो का क्या है कहना...

जीटीएक्स ए लाइन वेरिएंट में एक्सटीरियर पर सिल्वर इंसर्ट, और डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो इसे प्रीमियम और लग्जरी वाइब देते हैं। जबकि, इसका ब्लैक और व्हाइट इंटीरियर केबिन को काफी स्पेशियस दिखता है। वहीं, एक्स-लाइन वेरिएंट उन लोगों के लिए अच्छा है जो थोड़ी डार्क थीम पसंद करते हैं। इसमें ब्लैक एक्सटीरियर, और डुअल टोन ब्लैक और ग्रीन इंटीरियर दिया गया है जो इसे डार्क लुक देता है और इसकी ब्लैक थीम के साथ काफी जचता है।

जीटीएक्स ए वेरिएंट में अतिरिक्त सेफ्टी फीचर के तौर पर एडीएएस मिलता है और इसमें केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिया गया है, जबकि एक्स-लाइन वेरिएंट (जो कि जीटीएक्स वेरिएंट पर बेस्ड है) में एडीएएस पैक नहीं मिलता है, मगर इसमें कई सारे दूसरे फीचर दिए गए हैं।