निसान ग्रेवाइट vs किआ कैरेंस: कौनसी 7 सीटर कार खरीदें?
निसान ग्रेवाइट और किआ कैरेंस में से कौनसी कार को खरीदना फायदे का सौदा है जानेगे आगे
प्रकाशित: मार्च 07, 2026 12:23 pm । सोनू
निसान ग्रेवाइट के लॉन्च होने से अब ग्राहकों को सस्ती थ्री-रो एमपीवी कार का एक नया विकल्प मिल गया है। इसे रेनो ट्राइबर पर तैयार किया गया है, यह सस्ती है और इसमें वैसी ही प्रैक्टिकैलिटी और जरूरी फीचर हैं। आप यहां निसान ग्रेवाइट और रेनो ट्राइबर का कंपेरिजन देख सकते हैं।
वहीं किआ कैरेंस कुछ समय से मार्केट में है और इसके ज्यादा प्रीमियम वर्जन कैरेंस क्लाविस आने के बाद अब स्टैंडर्ड कैरेंस केवल एक प्रीमियम (ओ) वेरिएंट में मिलती है।
वैस तो ये दोनों कार अलग-अलग ग्राहकों के लिए बनी हैं, लेकिन यहां हमने इनका कंपेरिजन किया है और जानेंगे इनमें से कौनसी गाड़ी लेना फायदे का सौदा है:
कीमत
|
मॉडल
|
निसान ग्रेवाइट
|
किआ कैरेंस
|
कीमत (एक्स-शोरूम)
|
5.65 लाख रुपये से 8.94 लाख रुपये
|
10.99 लाख रुपये से 12.77 लाख रुपये
-
निसान ग्रेवाइट काफी सस्ती कार है, इसकी कीमत 5.65 लाख रुपये से शुरू होती है। इस हिसाब से यह वर्तमान में सबसे सस्ती 7 सीटर कार में से एक है।
-
वहीं किआ कैरेंस की कीमत काफी ज्यादा है, जिसकी वजह बड़ा साइज, ज्यादा पावरफुल इंजन और प्रीमियम पोजिशनिंग है।
-
लेकिन क्या कीमत को सही ठहराने के लिए इसमें कुछ अतिरिक्त मिलता है? जानेंगे आगे:
साइज
|
मॉडल
|
निसान ग्रेवाइट
|
किआ कैरेंस
|
अंतर
|
लंबाई
|
3987 मिलीमीटर
|
4540 मिलीमीटर
|
(-553 मिलीमीटर)
|
चौड़ाई
|
1734 मिलीमीटर
|
1800 मिलीमीटर
|
(-66 मिलीमीटर)
|
ऊंचाई
|
1643 मिलीमीटर
|
1708 मिलीमीटर*
|
(-65 मिलीमीटर)
|
व्हीलबेस
|
2636 मिलीमीटर
|
2780 मिलीमीटर
|
(-144 मिलीमीटर)
|
बूटस्पेस
|
182 लीटर
|
216 लीटर
|
(-34 लीटर)
*रूफ रेल्स सहित
-
ऊपर दिए गए नंबर से साफ पता चलता है कि किया कैरेंस बड़ी एमपीवी कार है।
-
यह निसान ग्रेवाइट से ज्यादा लंबी, ज्यादा चौड़ी और ज्यादा ऊंची है, और इसका व्हीलबेस भी ज्यादा लंबा है।
-
बड़े साइज से इसके केबिन में भी ज्यादा स्पेस मिलता है, खासकर दूसरी और तीसरी पंक्ति के पैसेंजर को अच्छा स्पेस मिलता है।
इंजन
इंजन की बात करें तो किआ कैरेंस में निसान ग्रेवाइट से ज्यादा पावरफुल सेटअप है। ग्रेवाइट में छोटा 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जबकि कैरेंस में बड़ा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है और इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन का विकल्प भी है।
यहां देखिए इनके स्पेसिफिकेशन:
|
निसान ग्रेवाइट
|
किआ कैरेंस
|
इंजन
|
1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन
|
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन
|
1.5-लीटर डीजल इंजन
|
पावर
|
72 पीएस
|
115 पीएस
|
116 पीएस
|
टॉर्क
|
96 एनएम
|
144 एनएम
|
250 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*
|
6-स्पीड एमटी
|
6-स्पीड एमटी
*एएमटी-ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन
-
पावर आउटपुट में अंतर काफी साफ दिखता है, कैरेंस का पेट्रोल इंजन ग्रेवाइट की तुलना में 43 पीएस ज्यादा पावर और 48 एनएम ज्यादा टॉर्क देता है। इससे हाईवे पर और फुल लोड के साथ गाड़ी चलाते समय यह ज्यादा आरामदायक महसूस होगी।
-
कैरेंस का एक और फायदा डीजल इंजन का होना है, जो 250 एनएम का टॉर्क देता है, जिससे लंबी ट्रिप और हाईवे ड्राइव बेहतर होती है।
-
वहीं ग्रेवाइट में छोटे पेट्रोल इंजन से चीजें ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी है, जो कैरेंस के किसी भी इंजन के साथ नहीं दिया गया है।
फीचर
|
फीचर
|
निसान ग्रेवाइट
|
किआ कैरेंस
|
एलईडी हेडलैंप्स
|
✅
|
❌
|
आगे एलईडी फॉगलैंप्स
|
✅
|
❌
|
एलईडी टेललैंप्स
|
✅
|
✅
|
व्हील
|
15-इंच अलॉय व्हील
|
16-इंच अलॉय व्हील
|
रूफ रेल्स
|
✅
|
✅
|
ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर
|
✅
|
✅
|
लेदरेट अपहोल्स्ट्री
|
✅
|
✅(semi-leatherette)
|
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
|
✅
|
✅
|
एम्बिएंट लाइटिंग
|
✅
|
❌
|
टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
|
8-इंच टचस्क्रीन
|
8-इंच टचस्क्रीन
|
वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
|
✅
|
✅
|
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
|
7-iइंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
|
सेमी-डिजिटल
|
वायरलेस फोन चार्जर
|
✅
|
❌
|
साउंड सिस्टम
|
6-स्पीकर
|
6-स्पीकर
|
क्रूज कंट्रोल
|
✅
|
❌
|
वन-टच अप/डाउन ड्राइवर
|
✅
|
❌
|
पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप
|
✅
|
❌
|
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
|
✅
|
❌
|
एयरबैग
|
6
|
6
|
रिवर्स पार्किंग कैमरा
|
✅
|
✅
|
पार्किंग सेंसर
|
✅ (आगे और पीछे)
|
✅ (केवल पीछे)
|
पीछे डिफॉगर
|
✅
|
✅
|
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)
|
✅
|
✅
-
दोनों एमपीवी कार में कई जरूरी फीचर हैं जिनकी ग्राहक इस सेगमेंट की कार से उम्मीद करते हैं। इनमें एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, छह एयरबैग, और एक रिवर्स पार्किंग कैमरा शामिल है।
-
हालांकि निसान ग्रेवाइट की फीचर लिस्ट कैरेंस से ज्यादा लंबी है।
-
इसमें एलईडी हेडलैंप्स और फॉग लैंप्स, एम्बिएंट लाइटिंग, एक वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और आगे पार्किंग सेंसर शामिल है।
-
हालांकि किआ कैरेंस में भी कुछ एडवांटेज हैं, जिनमें बड़े अलॉय व्हील और बड़े साइज के कारण ज्यादा स्पेशियस केबिन शामिल है।
कारदेखो की राय
निसान ग्रेवाइट और किआ कैरेंस दोनों अलग-अलग सेगमेंट की एमपीवी कार हैं। ग्रेवाइट का फोकस किफायती और वैल्यू पर है, जिसमें कम दाम में थ्री-रो सीटिंग लेआउट के साथ ज्यादा फीचर मिलते हैं।
वहीं किआ कैरेंस में साइज और इंजन विकल्प का एडवांटेज है। इसमें बड़ा साइज और कई इंजन विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक डीजल इंजन भी शामिल है, जो बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहने वाले ग्राहकों को पसंद आ सकती है।
दोनों ही अपने-अपने तरीके से पैसा वसूल कार हैं, लेकिन अगर आपके लिए पैसा मायने नहीं रखता है तो कैरेंस को लेना सही रहेगा। यदि आपकी ग्रेवाइट में दिलचस्पी है लेकिन इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि दूसरी लोकप्रिय एमपीवी के मुकाबले कैसी है, तो ग्रेवाइट और अर्टिगा का कंपेरिजन देखें।