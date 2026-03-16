पिछले सप्ताह ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या कुछ रहा खास? जानिए यहां

नए अपडेटेड मॉडल, बुकिंग की घोषणाओं और महत्वपूर्ण ग्लोबल सेफ्टी रिजल्ट्स से लेकर, बीते सप्ताह ऑटोमोबाइल जगत में कई उल्लेखनीय घटनाक्रम देखने को मिले। हुंडई ने अपनी पॉपुलर सेडान के अपडेटेड वर्जन को लॉन्च करके सबका ध्यान आकर्षित किया, वहीं एमजी ने अपनी अपकमिंग फ्लैगशिप एसयूवी के लिए बुकिंग शुरू कर दी। वहीं, रेनो ने भारत के लिए एक नए कॉन्सेप्ट को शोकेस किया और जेटूर ने सेफ्टी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तो अगर आप इन महत्वपूर्ण घटनाओं से चूक गए हैं और इन्हें और करीब से देखना चाहते हैं, तो यहां इस सप्ताह की टॉप कार न्यूज का संक्षिप्त सारांश दिया गया है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए।

2026 हुंडई वरना हुई लॉन्च

हुंडई ने 2026 मॉडल ईयर के लिए फेसलिफ्टेड वरना को 10.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। यह सेडान अब 6 वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिन्हें कंपनी ने एचएक्स नाम दिया है। हालांकि इसका ओवरऑल डिज़ाइन पहले जैसा ही है, लेकिन अपडेट में कुछ मामूली स्टाइलिंग बदलाव, अतिरिक्त फीचर्स और बेहतर सेफ्टी फीचर्स शामिल किए गए हैं।

एमजी मैजेस्टर की बुकिंग हुई शुरू

एमजी मोटर ने अपनी अपकमिंग फ्लैगशिप एसयूवी, एमजी मैजेस्टर के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। यह फुल-साइज़ एसयूवी अप्रैल 2026 से शोरूम में उपलब्ध होने की उम्मीद है, और इसकी डिलीवरी मई 2026 से शुरू होने की संभावना है। शुरुआती कुछ ग्राहकों को एमजी की स्पेशल स्कीम का लाभ भी मिलेगा।

मैजेस्टर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, एसयूवी के हमारे शोकेसिंग रिपोर्ट को देखें।

जेटूर टी2 को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

भारत में लॉन्च होने वाली जेटूर टी2 ने आसियान एनकैप की ओर से आयोजित लेटेस्ट क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। 2021-2025 टेस्टिंग प्रोटोकॉल के तहत इसने कुल 86.50 स्कोर हासिल किया। इस दमदार ऑफ-रोड एसयूवी ने वयस्क पैसेंजर की सेफ्टी,बच्चों की सेफ्टी, सेफ्टी असिस्ट और मोटरसाइकिल चालक की सेफ्टी सहित प्रमुख इवेल्यूएशन कैटेगरी में शानदार परफॉर्म किया है। जेटूर टी2 के इस साल के अंत में भारत में आने की उम्मीद है और यह जेएसडब्ल्यू मोटर पार्टनरशिप के तहत जेटूर का पहला मॉडल होगा।

हुंडई वेन्यू ने 1 लाख बुकिंग का आंकड़ा पार किया; लॉन्च हुआ नया वेरिएंट

हुंडई ने घोषणा की है कि वेन्यू ने भारत में 1 लाख बुकिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ ही, कंपनी ने इस एसयूवी के लाइनअप का विस्तार करते हुए एक नया एचएक्स8 डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च किया है, जो एचएक्स5 और टॉप-स्पेक एचएक्स10 ट्रिम्स के बीच पोजिशन किया गया है। यह वेरिएंट उन ग्राहकों के लिए अधिक किफायती विकल्प है जो रेंज-टॉपिंग मॉडल का विकल्प चुने बिना ऑटोमैटिक डीजल वेन्यू चाहते हैं।



2026 किआ सोनेट में नए वेरिएंट्स आए

किआ ने किआ सोनेट लाइनअप को नए टर्बो-पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स के साथ अपडेट किया है, जिससे ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प ग्राहकों के लिए अधिक सुलभ हो गए हैं। इस अपडेट के साथ, डीजल ऑटोमैटिक अब लोअर एचटीई(ओ) वेरिएंट से ही उपलब्ध है, जबकि टर्बो-पेट्रोल डीसीटी विकल्प को एचटीके (ओ) जैसे अधिक किफायती ट्रिम्स में भी पेश किया गया है।

इस अपडेट में एक नया एक्सटीरियर कलर विकल्प भी शामिल किया गया है, जबकि एसयूवी में पहले की तरह ही फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स और इंजन विकल्प मौजूद हैं।

रेनो ब्रिजर कॉन्सेप्ट हुआ शोकेस

रेनो ने ब्रिजर कॉन्सेप्ट को शोकेस किया है, जो अपकमिंग सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की झलक पेश करता है और डस्टर से नीचे के सेगमेंट में आएगा। भारत में डिज़ाइन किया गया यह दमदार कॉन्सेप्ट, ऑफ-रोड से इंस्पायर्ड बॉक्सी डिज़ाइन, मस्कुलर साइज, बड़े व्हील्स और टेलगेट पर लगे स्पेयर व्हील के साथ इसे एक पारंपरिक एसयूवी लुक देते हैं। इसमें रेनो का 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन होने की उम्मीद है, जिसे हम पहले ही काइगर के टॉप वेरिएंट में देख चुके हैं।

जैसा कि आप समझ सकते हैं, यह सप्ताह रोमांचक खबरों से भरा रहा, जिनमें कुछ नए नाम भी शामिल हैं जिन्होंने आपका ध्यान आकर्षित किया। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही, कारदेखो को फॉलो करते रहें क्योंकि आने वाले हफ्तों में और भी बहुत कुछ रोमांचक होने वाला है।