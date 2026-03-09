एमजी मैजेस्टर की प्री-बुकिंग हुई शुरू, यहां देखें पूरी बुकिंग प्रक्रिया, डिलीवरी टाइमलाइन, 5-5-5 ओनरशिप प्रोग्राम से जुड़ी जानकारी

प्रकाशित: मार्च 09, 2026 06:54 pm । स्तुति

जेएसडब्लू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी अपकमिंग फुल-साइज एसयूवी कार मैजेस्टर की बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। इच्छुक ग्राहक इसे 41,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक करवा सकते हैं। यह एसयूवी कार शोरूम में अप्रैल 2026 से पहुंचना शुरू होगी और इसकी डिलीवरी मई 2026 से शुरू हो सकती है।

यदि आप एमजी मैजेस्टर को जल्दी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एमजी अपने पहले 3,000 कस्टमर्स के लिए 5-5-5 ओनरशिप प्रोग्राम की भी पेशकश कर रही है। यहां देखें बुकिंग प्रक्रिया, ओनरशिप के फायदे और इसके स्पेसिफिकेशन से जुड़ी जानकारी :-

एमजी मैजेस्टर को कैसे प्री-बुक करें?

एमजी मैजेस्टर को प्री-बुक करने के लिए एमजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 41,000 रुपये टोकन राशि का भुगतान करें।

प्री-बुकिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए ग्राहकों को ये करना होगा:

मॉडल चुनें

अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें

बुकिंग अमाउंट का पेमेंट पूरा करें

पेमेंट पूरा होने के बाद कस्टमर्स को उनकी प्री-बुकिंग का कंफर्मेशन मिल जाएगा।

क्या है 5-5-5 ओनरशिप प्रोग्राम?

एमजी अपनी मैजेस्टर कार के साथ स्पेशल 5-5-5 ओनरशिप प्रोग्राम की पेशकश भी कर रही है। यह ऑफर सिर्फ पहले 3,000 कस्टमर्स के लिए है जो एसयूवी को प्री-रिजर्व करते हैं।

इस प्रोग्राम में यह शामिल हैं:

5-साल/अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी

5-साल/अनलिमिटेड किलोमीटर का रोडसाइड असिस्टेंस प्लान

5 लेबर-फ़्री सर्विस

इन सभी फायदों का मकसद ओनरशिप कॉस्ट को कम करना है और खासकर उन कस्टमर्स के मन को शांति देना है जो बहुत ज्यादा गाड़ी चलाते हैं और अपनी एसयूवी को कई सालों तक रखना चाहते हैं।

एमजी मैजेस्टर इंजन ऑप्शन

एमजी मैजेस्टर गाड़ी में 2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन दिया जाएगा जो 215 पीएस की पावर और 478 एनएम का टॉर्क देता है। इस इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। यह अपकमिंग कार आरडब्लूडी और एडवांस 4डब्लूडी कॉन्फिगरेशन के साथ आएगी। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

स्पेसिफिकेशन 2026 एमजी मैजेस्टर इंजन 2-लीटर ट्विन टर्बो डीजल पावर 215 पीएस टॉर्क 478 एनएम ट्रांसमिशन 8-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन आरडब्लूडी/4डब्लूडी

आरडब्लूडी- रियर-व्हील ड्राइव, 4डब्लूडी- फोर-व्हील ड्राइव



एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)



इस एसयूवी कार में ये सभी फीचर्स दिए गए हैं:

ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक (फ्रंट, रियर और सेंटर)

10 ऑफ-रोड मोड के साथ एडवांस्ड 4डब्लूडी सिस्टम

एक्सट्रीम टेरेन के लिए क्रॉल कंट्रोल मोड

219 मिलीमीटर ग्राउंड क्लीयरेंस

810 मिलीमीटर वॉटर-वेडिंग कैपेबिलिटी

यह सभी फीचर मैजेस्टर की ऑफ-रोड क्षमताओं पर फोकस करते हैं।

एमजी मैजेस्टर : फीचर

एमजी मैजेस्टर कार में एडवांड टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर दिए जाएंगे जिनमें 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन के साथ 12-वे पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और डुअल वायरलेस चार्जर शामिल होंगे।

सुरक्षा के लिए इसमें लेवल-2 एडीएएस, 6 एयरबैग, ईएससी, एबीएस के साथ ईबीडी, ईपीबी, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।

एमजी मैजेस्टर : संभावित कीमत और मुकाबला

एमजी ने मैजेस्टर की ऑफिशियल प्राइस फिलहाल साझा नहीं की है। अनुमान है कि एमजी मैजेस्टर की कीमत 40 लाख रुपये से 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है।

इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन और फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन से रहेगा।