2026 किआ सोनेट के नए वेरिएंट्स हुए लॉन्च, अब किफायती दामों पर डीजल और टर्बो पेट्रोल ऑटोमैटिक मॉडल के मिलेंगे विकल्प

प्रकाशित: मार्च 13, 2026 05:46 pm । भानु

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किआ सोनेट सब-4 मीटर एसयूवी को नए टर्बो-पेट्रोल और डीजल वेरिएंट के साथ अपडेट किया गया है, जिससे ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प अब और भी आसानी से उपलब्ध हो गया है। इसके अलावा, सोनेट में एक नया मैग्मा रेड कलर ऑप्शन भी जोड़ा गया है। इसके अपडेट और कीमतों की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है:

2026 किआ सोनेट: क्या नया है?

वेरिएंट डीजल एटी टर्बो पेट्रोल डीसीटी एचटीई (ओ) 9.78 लाख रुपये (नया) — एचटीके (ओ) 10.73 लाख रुपये (नया) 9.90 लाख रुपये (नया) एचटीके प्लस 11.09 लाख रुपये (नया) — एचटीके प्लस (ओ) 11.57 लाख रुपये (नया) 10.84 लाख रुपये (नया) एचटीएक्स 12.03 लाख रुपये 11.60 लाख रुपये जीटीएक्स प्लस 14 लाख रुपये 13.51 लाख रुपये एक्स-लाइन — 13.65 लाख रुपये

कीमत एक्सशोरूम पैन इंडिया के अनुसार

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

किआ सोनेट डीजल ऑटोमैटिक पहले टॉप स्पेक एचटीएक्स वेरिएंट से ही उपलब्ध थी, जिसकी कीमत 13.34 लाख रुपये थी। अब यह एचटीई (ओ) वेरिएंट से ही उपलब्ध है, जिसकी कीमत 3.56 लाख रुपये कम है।

इसी तरह, टर्बो-पेट्रोल डीसीटी भी लोअर स्पेक एचटीके (ओ) वेरिएंट से ही उपलब्ध है, इसलिए इसकी कीमत एचटीएक्स वेरिएंट से 2.63 लाख रुपये कम है, जिसमें यह गियरबॉक्स विकल्प पहले पेश किया गया था।

नए कलर विकल्प:

2026 सोनेट को मैग्मा रेड नाम के एक नए रेड कलर में पेश किया गया है। इसमें अन्य 6 कलर: इंपीरियल ब्लू, प्यूटर ऑलिव, ग्लेशियर व्हाइट, स्पार्कलिंग सिल्वर, ऑरोरा ब्लैक और ग्रेवाइट ग्रे का विकल्प भी दिया गया है। इनमें से व्हाइट कलर को ब्लैक रूफ के साथ भी जोड़ा जा सकता है।

2026 किआ सोनेट: अन्य फीचर्स और सेफ्टी

इस अपडेट में कोई नई विशेषता नहीं जोड़ी गई है। इसलिए, सोनेट में पहले से मौजूद विशेषताएं बरकरार हैं, जिनमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, कनेक्टेड कार तकनीक, 7-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सनरूफ, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं।

इसके सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ईबीडी के साथ एबीएस, आगे और पीछे के पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और लेवल 1 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएस) शामिल हैं।

2026 किआ सोनेट: पावरट्रेन विकल्प

इसमें कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं। सोनेट अपने तीन इंजन विकल्पों के साथ ही उपलब्ध है, जिनका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी, सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

*सीवीटी - कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, आईएमटी - इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन (बिना क्लच पैडल के मैनुअल), डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

2026 किआ सोनेट:कंपेरिजन

2026 किआ सेल्टोस कार का मुकाबला होंडा एलिवेट, टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुशाक, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, और न्यू जनरेशन रेनो डस्टर और अपकमिंग निसान टेक्टसे है। इस प्राइस रेंज में सेल्टोस कार की टक्कर सिट्रोएन बसॉल्ट और टाटा कर्व जैसी एसयूवी-कूपे से भी है।

यह भी देखें: किआ सेल्टोस ऑन रोड प्राइस