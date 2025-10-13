हुंडई कार दिवाली 2025 ऑफर: हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, वेन्यू, अल्कजार, और ट्यूसॉन पर पाएं 95,000 रुपये तक की छूट

34 Views

संशोधित: अक्टूबर 13, 2025 07:36 pm

हुंडई ट्यूसॉन पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, इसके बाद हुंडई अल्कजार पर ज्यादा छूट मिल रही है

अगर आप इस दिवाली हुंडई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी सही समय है, क्योंकि ग्राहक इन पर 95,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं, इसके अलावा सभी गाड़ी पर जीएसटी कटौती का फायदा भी मिल रहा है। हुंडई क्रेटा, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और हुंडई आयनिक 5 को छोड़कर सभी हुंडई गाड़ी पर यह डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। यहां देखिए मॉडल अनुसार ऑफर:

मॉडल अनुसार डिस्काउंट ऑफर

मॉडल बचत हुंडई ग्रैंड आई10 निओस 50,000 रुपये से 55,000 रुपये हुंडई ऑरा 30,000 रुपये से 40,000 रुपये हुंडई एक्सटर 45,000 रुपये से 50,000 रुपये हुंडई आई20 45,000 रुपये से 50,000 रुपये हुंडई वेन्यू 50,000 रुपये तक हुंडई वरना 55,000 रुपये तक हुंडई अल्कजार 60,000 रुपये तक हुंडई ट्यूसॉन 95,000 रुपये तक

आप यहां हुंडई कार पर जीएसटी लाभ और मॉडल अनुसार कीमत कटौती की जानकारी देख सकते हैं।

नोट: ऊपर बताई गई छूट वेरिएंट/पावरट्रेन और शहर या राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। कृपया सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी हुंडई डीलरशिप से संपर्क करें।

इस दिवाली हुंडई कार खरीदना फायदेमंद क्यों है?

यह त्योहारी सीजन कार खरीदारों के लिए काफी खास है, क्योंकि जीएसटी दर में बदलाव से सभी आईसीई पावर्ड गाड़ी काफी किफायती हो गई हैं। किस तरह की कार कितनी सस्ती हुई है, इस रिपोर्ट में देखे। त्योहारी सीजन के फायदों के साथ, अपनी पसंदीदा हुंडई कार घर लाना बेहद आसान हो गया है।

इसके अलावा, जीएसटी 2.0 के बाद हुंडई क्रेटा की कीमत में भारी गिरावट आई है।

मॉडल अनुसार प्राइस

सभी छूट वाली हुंडई कार की कीमत इस प्रकार है:

मॉडल कीमत हुंडई ग्रैंड आई10 निओस 5.47 लाख रुपये से 7.92 लाख रुपये हुंडई ऑरा 5.98 लाख रुपये से 8.42 लाख रुपये हुंडई एक्सटर 5.49 लाख रुपये से 9.61 लाख रुपये हुंडई आई20 6.87 लाख रुपये से 10.43 लाख रुपये हुंडई वेन्यू 7.26 लाख रुपये से 12.46 लाख रुपये हुंडई वरना 10.69 लाख रुपये से 16.98 लाख रुपये हुंडई अल्कजार 14.47 लाख रुपये से 21.10 लाख रुपये हुंडई ट्यूसॉन 27.32 लाख रुपये से 33.64 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम दिल्ली के अनुसार है।

इतने सारे ऑफर और जीएसटी फायदों के साथ, इस त्योहारी सीजन पर आप कौनसी हुंडई कार खरीदने की सोच रहे हैं?