हुंडई कार दिवाली 2025 ऑफर: हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, वेन्यू, अल्कजार, और ट्यूसॉन पर पाएं 95,000 रुपये तक की छूट
अक्टूबर 13, 2025
हुंडई ट्यूसॉन पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, इसके बाद हुंडई अल्कजार पर ज्यादा छूट मिल रही है
अगर आप इस दिवाली हुंडई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी सही समय है, क्योंकि ग्राहक इन पर 95,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं, इसके अलावा सभी गाड़ी पर जीएसटी कटौती का फायदा भी मिल रहा है। हुंडई क्रेटा, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और हुंडई आयनिक 5 को छोड़कर सभी हुंडई गाड़ी पर यह डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। यहां देखिए मॉडल अनुसार ऑफर:
मॉडल अनुसार डिस्काउंट ऑफर
|
मॉडल
|
बचत
|
हुंडई ग्रैंड आई10 निओस
|
50,000 रुपये से 55,000 रुपये
|
हुंडई ऑरा
|
30,000 रुपये से 40,000 रुपये
|
हुंडई एक्सटर
|
45,000 रुपये से 50,000 रुपये
|
हुंडई आई20
|
45,000 रुपये से 50,000 रुपये
|
हुंडई वेन्यू
|
50,000 रुपये तक
|
हुंडई वरना
|
55,000 रुपये तक
|
हुंडई अल्कजार
|
60,000 रुपये तक
|
हुंडई ट्यूसॉन
|
95,000 रुपये तक
हुंडई ट्यूसॉन और हुंडई अल्कजार पर क्रमश: 95,000 रुपये और 60,000 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल रही है।
हुंडई एक्सटर, हुंडई आई20, और हुंडई वेन्यू जैसे मॉडल पर 50,000 रुपये तक की छूट मिल रही है।
इस अक्टूबर हुंडई ग्रैंड आई10 निओस और हुंडई वरना पर 55,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।
सभी डिस्काउंट ऑफर अक्टूबर 2025 के आखिर तक मान्य है।
आप यहां हुंडई कार पर जीएसटी लाभ और मॉडल अनुसार कीमत कटौती की जानकारी देख सकते हैं।
नोट: ऊपर बताई गई छूट वेरिएंट/पावरट्रेन और शहर या राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। कृपया सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी हुंडई डीलरशिप से संपर्क करें।
इस दिवाली हुंडई कार खरीदना फायदेमंद क्यों है?
यह त्योहारी सीजन कार खरीदारों के लिए काफी खास है, क्योंकि जीएसटी दर में बदलाव से सभी आईसीई पावर्ड गाड़ी काफी किफायती हो गई हैं। किस तरह की कार कितनी सस्ती हुई है, इस रिपोर्ट में देखे। त्योहारी सीजन के फायदों के साथ, अपनी पसंदीदा हुंडई कार घर लाना बेहद आसान हो गया है।
इसके अलावा, जीएसटी 2.0 के बाद हुंडई क्रेटा की कीमत में भारी गिरावट आई है।
मॉडल अनुसार प्राइस
सभी छूट वाली हुंडई कार की कीमत इस प्रकार है:
|
मॉडल
|
कीमत
|
हुंडई ग्रैंड आई10 निओस
|
5.47 लाख रुपये से 7.92 लाख रुपये
|
हुंडई ऑरा
|
5.98 लाख रुपये से 8.42 लाख रुपये
|
हुंडई एक्सटर
|
5.49 लाख रुपये से 9.61 लाख रुपये
|
हुंडई आई20
|
6.87 लाख रुपये से 10.43 लाख रुपये
|
हुंडई वेन्यू
|
7.26 लाख रुपये से 12.46 लाख रुपये
|
हुंडई वरना
|
10.69 लाख रुपये से 16.98 लाख रुपये
|
हुंडई अल्कजार
|
14.47 लाख रुपये से 21.10 लाख रुपये
|
हुंडई ट्यूसॉन
|
27.32 लाख रुपये से 33.64 लाख रुपये
सभी कीमत एक्स-शोरूम दिल्ली के अनुसार है।
इतने सारे ऑफर और जीएसटी फायदों के साथ, इस त्योहारी सीजन पर आप कौनसी हुंडई कार खरीदने की सोच रहे हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं।