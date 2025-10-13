सभी
    हुंडई कार दिवाली 2025 ऑफर: हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, वेन्यू, अल्कजार, और ट्यूसॉन पर पाएं 95,000 रुपये तक की छूट

    संशोधित: अक्टूबर 13, 2025 07:36 pm | सोनू

    34 Views
    हुंडई ट्यूसॉन पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, इसके बाद हुंडई अल्कजार पर ज्यादा छूट मिल रही है

    Hyundai Diwali Offers 2025

    अगर आप इस दिवाली हुंडई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी सही समय है, क्योंकि ग्राहक इन पर 95,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं, इसके अलावा सभी गाड़ी पर जीएसटी कटौती का फायदा भी मिल रहा है। हुंडई क्रेटा, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और हुंडई आयनिक 5 को छोड़कर सभी हुंडई गाड़ी पर यह डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। यहां देखिए मॉडल अनुसार ऑफर:

    मॉडल अनुसार डिस्काउंट ऑफर

    मॉडल

    बचत

    हुंडई ग्रैंड आई10 निओस

    50,000 रुपये से 55,000 रुपये

    हुंडई ऑरा

    30,000 रुपये से 40,000 रुपये

    हुंडई एक्सटर

    45,000 रुपये से 50,000 रुपये

    हुंडई आई20

    45,000 रुपये से 50,000 रुपये

    हुंडई वेन्यू

    50,000 रुपये तक

    हुंडई वरना

    55,000 रुपये तक

    हुंडई अल्कजार

    60,000 रुपये तक

    हुंडई ट्यूसॉन

    95,000 रुपये तक

    आप यहां हुंडई कार पर जीएसटी लाभ और मॉडल अनुसार कीमत कटौती की जानकारी देख सकते हैं

    नोट: ऊपर बताई गई छूट वेरिएंट/पावरट्रेन और शहर या राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। कृपया सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी हुंडई डीलरशिप से संपर्क करें।

    इस दिवाली हुंडई कार खरीदना फायदेमंद क्यों है?

    Hyundai i20

    यह त्योहारी सीजन कार खरीदारों के लिए काफी खास है, क्योंकि जीएसटी दर में बदलाव से सभी आईसीई पावर्ड गाड़ी काफी किफायती हो गई हैं। किस तरह की कार कितनी सस्ती हुई है, इस रिपोर्ट में देखे। त्योहारी सीजन के फायदों के साथ, अपनी पसंदीदा हुंडई कार घर लाना बेहद आसान हो गया है।

    इसके अलावा, जीएसटी 2.0 के बाद हुंडई क्रेटा की कीमत में भारी गिरावट आई है

    मॉडल अनुसार प्राइस

    Hyundai Verna

    सभी छूट वाली हुंडई कार की कीमत इस प्रकार है:

    मॉडल

    कीमत

    हुंडई ग्रैंड आई10 निओस

    5.47 लाख रुपये से 7.92 लाख रुपये

    हुंडई ऑरा

    5.98 लाख रुपये से 8.42 लाख रुपये

    हुंडई एक्सटर

    5.49 लाख रुपये से 9.61 लाख रुपये

    हुंडई आई20

    6.87 लाख रुपये से 10.43 लाख रुपये

    हुंडई वेन्यू

    7.26 लाख रुपये से 12.46 लाख रुपये

    हुंडई वरना

    10.69 लाख रुपये से 16.98 लाख रुपये

    हुंडई अल्कजार

    14.47 लाख रुपये से 21.10 लाख रुपये

    हुंडई ट्यूसॉन

    27.32 लाख रुपये से 33.64 लाख रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम दिल्ली के अनुसार है।

    इतने सारे ऑफर और जीएसटी फायदों के साथ, इस त्योहारी सीजन पर आप कौनसी हुंडई कार खरीदने की सोच रहे हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

    हुंडई ट्यूसॉन पर अपना कमेंट लिखें

    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है