कंफर्म: Hyundai Bayon नाम से आएगी नई हुंडई एसयूवी कार, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

Hyundai अपनी आने वाली कॉम्पैक्ट SUV की टेस्टिंग काफी समय से कर रही है, और अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसके नाम का खुलासा कर दिया है। इसे भारत में 'Bayon' नाम से लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इंडियन Bayon अपने ग्लोबल मॉडल से पूरी तरह से अलग होगी। अभी इसकी कई डिटेल्स सामने आनी बाकी हैं, लेकिन यहां वह सब कुछ है जो अब तक इसके बारे में पता चला है।

2026 Hyundai Bayon: नाम कन्फर्म

ऑटोमोबाइल जगत में इस SUV के नाम को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थीं, और हमने पहले ही इसके लिए 'Bayon' नाम का अनुमान लगाया था। अब Hyundai की ओर से आधिकारिक पुष्टि ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। यह कन्फर्म हो गया है कि भारत में इस नई कॉम्पैक्ट SUV को Bayon नाम से ही बेचा जाएगा।

2026 Hyundai Bayon के बारे में

अब तक सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि Bayon का डिज़ाइन Creta के बॉक्सी और अपराइट स्टांस के बजाय ज्यादा कर्वी और क्रॉसओवर जैसा होगा। यह डिज़ाइन फिलॉसफी इसे एक ज्यादा मॉडर्न अपील देती है। इसके फ्रंट में एक स्प्लिट हेडलैंप सेटअप मिलने की उम्मीद है, जिसमें ऊपर की तरफ LED DRLs और बम्पर पर LED हेडलैंप्स लगे होंगे। इसके अलावा, एक बड़ी ग्रिल और एक मस्कुलर क्लैमशेल बोनट इसके फ्रंट लुक को और भी दमदार और आकर्षक बनाएंगे।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो, इसमें स्टाइलिश ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे, जिनका पैटर्न काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। कार की रोड प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए ऊंची रूफ रेल्स भी दी जाएंगी, जो इसे एक प्रॉपर SUV का स्टांस देती हैं। साथ ही, इसके चारों ओर दरवाजों और व्हील आर्च पर चंकी बॉडी क्लैडिंग भी देखने को मिलेगी, जो इसे एक रग्ड और मज़बूत SUV वाला फील देगी।

टेस्टिंग के दौरान देखी गई Bayon के पिछले हिस्से पर कवर ढका था, जिससे डिज़ाइन की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि, उम्मीद की जा सकती है कि इसमें ब्रांड की मौजूदा डिज़ाइन लैंग्वेज के अनुसार मॉडर्न कनेक्टेड LED टेललैंप्स दिए जाएंगे। आजकल कनेक्टेड टेललैंप्स का ट्रेंड है और यह फीचर कार को पीछे से एक प्रीमियम और चौड़ा लुक देता है। इसके अलावा, एक सिल्वर स्किड प्लेट भी इसके रियर बंपर का हिस्सा हो सकती है, जो इसके SUV कैरेक्टर को और मजबूत करेगी।

इसके केबिन में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए एक बड़ी सिंगल-पीस डुअल-डिस्प्ले सेटअप मिल सकता है, जो डैशबोर्ड को एक फ्यूचरिस्टिक लुक देगा। उम्मीद है कि इसकी फीचर लिस्ट काफी लंबी होगी, जिसमें ये शामिल हो सकते हैं:

डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल

मल्टी-कलर एंबिएंट लाइटिंग

एक वायरलेस फोन चार्जर

पैनोरमिक सनरूफ

वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay

पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सनशेड्स

सेफ्टी के लिए इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी दिया जा सकता है।

फिलहाल Hyundai Bayon के पावरट्रेन ऑप्शंस के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, यह उम्मीद की जा रही है कि इसमें टर्बो-पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन ऑप्शंस मिलेंगे। इन इंजनों के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिल सकते हैं।

संभावित कीमत और मुकाबला

Hyundai Bayon की कीमत 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जाने की संभावना है। इसे Creta के साथ ही पोजिशन किया जाएगा। इसका मुकाबला कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Maruti Victoris, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq, Tata Sierra, Honda Elevate, Renault Duster और Nissan Tekton से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना

Hyundai Creta की जबरदस्त सफलता को देखते हुए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि Hyundai को लगता है कि इसी सेगमेंट में एक और प्रोडक्ट के लिए जगह है। Creta न केवल अपने सेगमेंट में, बल्कि भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक है। यह रणनीति इसलिए भी सही लगती है क्योंकि अगले साल लॉन्च होने वाली नेक्स्ट-जनरेशन Creta का साइज बढ़ने की उम्मीद है, ठीक Kia Seltos की तरह। इससे Bayon उन ग्राहकों के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाएगी जो एक स्पेशियस कार तो चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी कि आने वाली Creta होगी। अभी तक Bayon के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी स्टाइलिश और अर्बन पर्सनैलिटी इसे Creta का एक शानदार विकल्प बना सकती है।

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