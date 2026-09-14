Mercedes-Benz GLC Electric की बुकिंग अक्टूबर में शुरू होगी, साल के आखिर तक होगी लॉन्च

Mercedes-Benz GLC Electric भारत में ड्यूल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन में उपलब्ध होगी और 700 किलोमीटर से ज्यादा की क्लेम्ड रेंज ऑफर करेगी। Mercedes-Benz ने पुष्टि की है कि यह ऑल-इलेक्ट्रिक SUV 2026 के अंत से पहले भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी बुकिंग इसी साल अक्टूबर में शुरू हो रही है। जर्मन कार निर्माता ने सितंबर 2025 में GLC Electric को पहली बार ग्लोबली शोकेस किया था। कंपनी के अनुसार, इसे भारत में असेंबल करके बेचा जाएगा।

आइए, इस नई Mercedes-Benz EV पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि यह क्या खास लेकर आ रही है।

डिजाइन जिसे आप किसी और चीज से नहीं जोड़ सकते

2026 Mercedes-Benz GLC Electric का डिजाइन बेहद भविष्यवादी और आकर्षक है, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसके फ्रंट में एक बड़ी इल्यूमिनेटेड ग्रिल दी गई है, जो पहली नजर में ही ध्यान खींचती है। इस ग्रिल के चारों ओर क्रोम सराउंड (जो एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा होगा) दिया गया है। ग्रिल में पॉलीकार्बोनेट से बने 942 लाइट पॉइंट्स हैं और बीच में एक बड़ा, चमकता हुआ 3-पॉइंटेड स्टार लोगो है, जो रात में इसे एक अलग ही पहचान देता है। यह डिजाइन आजकल लग्जरी EV में एक ट्रेंड बन गया है, जो कार को एक मॉडर्न और हाई-टेक लुक देता है।

इस 2-स्लैट ग्रिल के दोनों तरफ स्लीक LED हेडलैंप क्लस्टर्स हैं। इनमें आइब्रो जैसी LED DRLs दी गई हैं, साथ ही एक स्पेशल लाइटिंग एलिमेंट है जो Mercedes के लोगो की नकल करता है। नीचे की तरफ एक स्लिम एयर डैम और दोनों तरफ फेक एयर स्लिट्स के लिए ट्राएंगुलर हाउसिंग है, जो इसे एक स्पोर्टी अपील देता है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो GLC Electric में 21-इंच तक के मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स, एक स्लोपिंग रूफलाइन, और फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स हैं जो एयरोडायनामिक्स को बेहतर बनाते हैं। रूफ रेल्स और रनिंग बोर्ड्स इसे एक प्रॉपर SUV का लुक देते हैं।

हालांकि, इसका रियर डिजाइन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन सकता है। कार की पूरी चौड़ाई में फैली एक लंबी LED लाइट बार है, जिसके दोनों सिरों पर 3-पॉइंटेड स्टार मोटिफ वाले दो गोल लाइटिंग एलिमेंट्स हैं, जैसा कि नई CLA Electric में भी देखा गया था। यह डिजाइन कुछ लोगों को बहुत पसंद आ सकता है, तो कुछ को शायद यह थोड़ा हटकर लगे। बंपर को भी एक स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है जिसमें डिफ्यूजर जैसा एलिमेंट है, जो इसकी परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड नेचर को दर्शाता है।

अंदर से भी प्रीमियम

Mercedes-Benz ने GLC Electric के इंटीरियर को भी उतना ही प्रीमियम और हाई-टेक बनाया है जितना इसका एक्सटीरियर है। केबिन में आते ही सबसे पहले आपका ध्यान 3-स्पोक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील पर जाता है, जिसमें फिजिकल कंट्रोल बटन दिए गए हैं। यह टच-सेंसिटिव कंट्रोल्स के मुकाबले इस्तेमाल में ज्यादा आसान होते हैं। डैशबोर्ड का डिजाइन साफ-सुथरा है, जिसमें स्लीक सेंट्रल AC वेंट्स दिए गए हैं। यह कार 5-सीटर कॉन्फिगरेशन में आएगी, जो इसे एक प्रैक्टिकल फैमिली SUV बनाता है।

इस इलेक्ट्रिक SUV का इंटीरियर काफी हद तक नई CLA Electric से मिलता-जुलता है। इसमें स्टीयरिंग व्हील और एज-टू-एज डिस्प्ले सेटअप जैसे कई कॉमन एलिमेंट्स हैं। यह Mercedes की नई डिजाइन लैंग्वेज का हिस्सा है, जो टेक्नोलॉजी और लग्जरी का एक बेहतरीन संतुलन पेश करती है। केबिन में इस्तेमाल की गई मैटेरियल क्वालिटी टॉप-क्लास है, जो आपको हर टच पर प्रीमियम फील देगी।

इसमें कौनसी टेक्नोलॉजी मिलती है?

टेक्नोलॉजी के मामले में GLC Electric अपने सेगमेंट में नए स्टैंडर्ड सेट करती है। इसका सबसे बड़ा हाइलाइट बड़ी 39.1-इंच का MBUX Hyperscreen है। यह असल में तीन अलग-अलग स्क्रीन का एक कॉम्बिनेशन है जो एक सिंगल ग्लास पैनल के नीचे इंटीग्रेटेड हैं। इसमें 10.3-इंच का फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) वाला 14-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और पैसेंजर के लिए एक 14-इंच की अलग एंटरटेनमेंट स्क्रीन शामिल है। यह हाइपरस्क्रीन न केवल दिखने में शानदार है, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को भी बेहद सहज और इंटरैक्टिव बनाती है।

अन्य फीचर्स में मल्टी-कलर एंबिएंट लाइटिंग, एक इल्यूमिनेटेड पैनोरमिक ग्लास रूफ, शानदार साउंड क्वालिटी के लिए Burmester 3D सराउंड साउंड सिस्टम, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, और दो वायरलेस फोन चार्जर्स शामिल हैं। सेफ्टी के लिए, इसमें कई एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, और Level-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिया गया है। ADAS सुइट में ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन-कीप असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं।

इलेक्ट्रिक पावरट्रेन पर एक नजर

भारत में Mercedes-Benz GLC Electric को फुली लोडेड GLC 400 4Matic वेरिएंट में पेश किया जाएगा। यह वेरिएंट परफॉर्मेंस और रेंज का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। इसमें डुअल-मोटर सेटअप और ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सिस्टम है। नीचे इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की जानकारी दी गई है:

स्पेसिफिकेशन मर्सिडीज-बेंज जीएलसी इलेक्ट्रिक बैटरी पैक 94 केडब्ल्यूएच डब्ल्यूएलटीपी सर्टिफाइड रेंज 713 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 2 ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव पावर 490 पीएस (संयुक्त) टॉर्क 800 एनएम

संभावित कीमत और मुकाबला

2026 में लॉन्च होने वाली Mercedes-Benz GLC Electric की कीमत लगभग 85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल, भारत में इसका कोई सीधा मुकाबला नहीं है। हालांकि, इसे Kia EV6 और Tesla Model Y के एक ज्यादा प्रीमियम विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है।

कारदेखो का क्या है कहना

Mercedes-Benz का अपने ग्लोबल प्रोडक्ट को उसके ग्लोबल डेब्यू के इतने कम समय में भारत लाना वाकई सराहनीय कदम है। यह भारतीय बाजार के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। GLC Electric भारत में कार निर्माता के EV पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगी और लाइनअप में सबसे किफायती ऑल-इलेक्ट्रिक SUV में से एक बनेगी।

इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुई CLA Electric, जिसकी शुरुआती कीमत 56.50 लाख रुपये है, फिलहाल भारत में सबसे किफायती Mercedes-Benz EV है। GLC Electric, EQS और G-Class Electric के साथ, भारत में ब्रांड की तीसरी ऑल-इलेक्ट्रिक SUV होगी। अपनी शानदार रेंज, दमदार परफॉर्मेंस, और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ, GLC Electric में लग्जरी EV सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क स्थापित करने की पूरी क्षमता है।