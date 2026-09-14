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    2026 Maruti Baleno Zeta: प्रीमियम हैचबैक कार के इस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

    जेटा वेरिएंट कीमत और फीचर के मामले में सही जगह पर है

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 14, 2026 11:52 ist
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    published onSep 14, 2026 11:52 IST
    last updated onSep 14, 2026 11:52 IST
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    2026 Maruti Baleno Facelift Zeta

    Maruti ने पिछले हफ्ते 2026 Baleno फेसलिफ्ट लॉन्च की, इसमें किए गए बदलाव बहुत ज्यादा नहीं लेकिन काफी मीनिंगफुल थे। इसे पांच वेरिएंट: Sigma, Delta, Zeta, Alpha और Alpha (O) में पेश किया गया है। इनमें से, Zeta वेरिएंट हमेशा से ही फैमिली खरीदारों को अपनी वैल्यू-फॉर-मनी प्राइस, सभी जरूरी फीचर्स और प्रीमियम लुक्स के चलते आकर्षित करता रहा है। इस स्टोरी में हम इस वेरिएंट को विस्तार से देखेंगे और यह पता लगाएंगे कि क्या यह अब भी पैसा वसूल डील है।

    कीमत

    वेरिएंट

    पेट्रोल

    पेट्रोल+सीएनजी

    एमटी

    एएमटी

    एमटी

    बलेनो जेटा

    8 लाख रुपये

    8.5 लाख रुपये

    8.92 लाख रुपये

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं

    2026 बलेनो जेटा सभी पावरट्रेन कॉम्बिनेशन के साथ उपलब्ध है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपये से 8.92 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हैं।

    डिजाइन

    2026 Maruti Baleno Facelift Zeta

    नई Baleno में सबसे बड़े बदलाव इसके फ्रंट में ही किए गए हैं। इसमें एक बड़ी ग्रिल और पहले से ज्यादा शार्प बंपर दिया गया है जो इसे एक मॉडर्न और अग्रेसिव लुक देता है। Zeta वेरिएंट में भी ये सभी बदलाव देखने को मिलते हैं। हालांकि, टॉप Alpha वेरिएंट की तरह इसमें भरपूर क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन ग्रिल पर दी गई एक पतली क्रोम स्ट्रिप इसे एक सोफिस्टिकेटेड टच देती है। Zeta में आपको DRLs के साथ LED हेडलैंप्स मिलते हैं। फॉग लैंप स्लॉट्स को खाली छोड़ा गया है।

    2026 Maruti Baleno Facelift Zeta

    साइड में अपग्रेड के तौर पर 16-इंच के सिल्वर अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा, क्रोम डोर हैंडल्स और विंडोलाइन पर क्रोम एक्सेंट्स जैसे छोटे-छोटे डिटेल्स मिलकर इसे एक प्रीमियम फील देते हैं। कार की जानी-पहचानी कर्वी रूफलाइन को बरकरार रखा गया है, जो Baleno के डिजाइन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है।

    2026 Maruti Baleno Facelift Zeta

    पीछे की तरफ, Zeta वेरिएंट में कुछ प्रैक्टिकल और एस्थेटिक फीचर्स जोड़े गए हैं जो इसे निचले वेरिएंट्स से अलग करते हैं। इसमें रियर वाइपर और वॉशर मिलता है, जो बारिश के मौसम में ड्राइविंग सेफ्टी के लिए एक बहुत जरूरी फीचर है। इसके अलावा, टेलगेट पर एक क्रोम एक्सेंट दिया गया है जो कार की चौड़ाई को और निखारता है और इसे एक प्रीमियम टच देता है। बाकी डिजाइन एलिमेंट्स स्टैंडर्ड Baleno जैसे ही हैं। आपको वही चंकी बंपर, इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर और 'C-शेप्ड' LED टेललैंप्स मिलते हैं जो इसकी प्रोफाइल को डिफाइन करते हैं।

    कलर ऑप्शंस

    Maruti ने नई Baleno के साथ एक नया और आकर्षक Enigmatic Teal शेड पेश किया है, और यह कलर ऑप्शन Zeta वेरिएंट के साथ भी उपलब्ध है। इसके अलावा, खरीदारों के पास छह अन्य रंगों का भी विकल्प है, जिससे वे अपनी पसंद के अनुसार चुनाव कर सकते हैं।

    केबिन

    2026 Maruti Baleno Facelift Zeta

    Zeta वेरिएंट के केबिन में आपको लोअर Delta वेरिएंट के मुकाबले एक ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है। डैशबोर्ड का ओवरऑल स्वूपिंग डिजाइन, एल्युमिनियम इंसर्ट और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील वैसा ही है, और ब्लैक और ब्लू इंटीरियर थीम को भी बरकरार रखा गया है।

    2026 Maruti Baleno Facelift Zeta

    लेकिन जो चीजें बदली हैं, वे ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बनाती हैं। सेंटर कंसोल में अब एक बड़ा 9-इंच टचस्क्रीन है जिसके चारों ओर ग्लॉस ब्लैक बेजल्स हैं, यह निचले वेरिएंट्स के मैट ब्लैक फिनिश के मुकाबले कहीं ज्यादा रिच और अपमार्केट दिखता है। ड्राइवर के लिए टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट (आगे-पीछे) का फीचर जोड़ा गया है, जिससे एक परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन ढूंढना आसान हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी मोनोक्रोम यूनिट की जगह एक कलर्ड TFT MID (मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले) दिया गया है जो ड्राइविंग से जुड़ी जानकारी को ज्यादा आकर्षक तरीके से दिखाता है। इसके अलावा, फ्रंट फुटवेल इल्यूमिनेशन और एक नया क्लाइमेट कंट्रोल पैनल केबिन के माहौल को और बेहतर बनाते हैं।

    फीचर्स और सेफ्टी

    फीचर्स के मामले में Baleno Zeta एक ऑल-राउंडर पैकेज है। इसमें वे सभी मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं जिनकी उम्मीद एक फैमिली कार से की जाती है। इसमें हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे कंफर्ट फीचर्स शामिल हैं। एंटरटेनमेंट के लिए 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ आता है। साउंड एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें 6-स्पीकर (4-स्पीकर + 2 ट्वीटर्स) वाला ARKAMYS सराउंड साउंड सिस्टम भी मिलता है। सबसे खास बात यह है कि इस मिड-वेरिएंट में वायरलेस फोन चार्जर जैसा फीचर भी दिया गया है, जो आमतौर पर सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में ही देखने को मिलता है।

    2026 Maruti Baleno Facelift Zeta

    सेफ्टी के मोर्चे पर भी यह वेरिएंट कोई कसर नहीं छोड़ता। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), और हिल होल्ड असिस्ट (HHA) जैसे फीचर्स हैं। इसके अलावा, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स, रियर पार्किंग सेंसर्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी मिलते हैं। इस वेरिएंट में एक रियर-व्यू कैमरा भी है, जो पार्किंग को आसान और सुरक्षित बनाता है।

    हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसा एडवांस्ड सेफ्टी फीचर इसमें नहीं मिलता है, उसके लिए आपको टॉप मॉडल Alpha (O) में अपग्रेड करना होगा।

    पावरट्रेन ऑप्शंस

    2026 Baleno का Zeta वेरिएंट सभी पावरट्रेन ऑप्शंस के साथ उपलब्ध है, जो इसे अलग-अलग तरह के खरीदारों के लिए सूटेबल बनाता है। इसके स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी यहां दी गई है:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    83 पीएस

    70 पीएस

    टॉर्क

    112 एनएम

    102 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    माइलेज (एआएआई सर्टिफाइड)

    23.80 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी)/24.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

    33.61 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

    2026 Maruti Baleno Facelift Zeta

    मुकाबला

    प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai i20, Tata Altroz और Toyota Glanza से है। कीमत के मामले में यह Tata Punch, Maruti Fronx, और Maruti Swift जैसी कारों को भी टक्कर देती है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    2026 Maruti Baleno का Zeta वेरिएंट एक बेहद समझदारी भरा और संतुलित पैकेज बनकर उभरता है। यह अफोर्डेबिलिटी और प्रीमियम फील के बीच एक शानदार बैलेंस बनाता है। इसमें बाहर से दिखने वाले प्रीमियम एलिमेंट्स जैसे LED हेडलैंप्स और अलॉय व्हील्स भी हैं, और अंदर से एक फीचर-लोडेड केबिन भी है जिसमें बड़ी स्क्रीन, ऑटो AC और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर्स मौजूद हैं। 6 एयरबैग और ESC जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स इसे एक सुरक्षित फैमिली कार बनाते हैं।

    2026 Maruti Baleno Facelift Zeta

    इसके वेल-राउंडेड नेचर को देखते हुए, ऐसा लगता है कि यह एक बार फिर से Baleno लाइनअप में ज्यादातर खरीदारों के लिए सबसे पॉपुलर पिक साबित हो सकता है। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो टॉप मॉडल के सभी फैंसी फीचर्स नहीं चाहते, लेकिन एक ऐसी कार चाहते हैं जो दिखने, चलने और महसूस होने में कहीं से भी बेसिक न लगे।

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    सोनू
    सोनू

    Maruti Suzuki Baleno पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    V
    vishwas
    Sep 12, 2026, 11:55:32 PM

    Is it petrol and cng with AMT

    जवाब
    Write a Reply
    2
    C
    cardekho support
    Sep 13, 2026, 12:42:18 PM

    The AMT transmission is offered with the petrol variant, while the CNG variant is available with a manual transmission.

      जवाब
      Write a Reply

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