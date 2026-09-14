आपके शहर में टोयोटा कार पर कितना वेटिंग पीरियड है, यहां देखें!
टोयोटा टाइजर की डिलीवरी सबसे जल्दी मिल सकती है
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फेस्टिव सीजन जल्द आने वाला है, इसलिए कई लोग शुभ मौकों के लिए कार खरीदना चाहते हैं। ऐसे में कई कारें लॉन्च हो रही हैं, लेकिन उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। लेकिन, क्या Toyota Car आपकी शॉपिंग लिस्ट में सबसे ऊपर है? क्या आप तुरंत अपने लिए एक टोयोटा कार खरीद सकते हैं? हमने 21 शहरों में टोयोटा कार पर चल रहे वाले वेटिंग पीरियड की एक लिस्ट बनाई है। यहां वह सब है जो आपको जानना चाहिए:
हर शहर में वेटिंग पीरियड
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शहर
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इनोवा हाईक्रॉस
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ग्लैंजा
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वेलफायर
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कैमरी
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फॉर्च्यूनर
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हाइलक्स
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हाइराइडर
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इनोवा क्रिस्टा
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लैंड क्रूजर
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रुमियन
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फॉर्च्यूनर लेजेंडर
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टाइजर
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इबेला
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नई दिल्ली
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3-4 महीने
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1.5 महीने
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2 महीने
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1-3 महीने
|
2 महीने
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1-3 महीने
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1-6 महीने
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3 महीने
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2-3 महीने
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1 महीना
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2-3 महीने
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1-2 महीने
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-
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बेंगलुरु
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3-6 महीने
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1 महीना
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3-4 महीने
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3-4 महीने
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1 महीना
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1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
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-
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मुंबई
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3-4 महीने
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1.5 महीने
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1.5 महीने
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1.5 महीने
|
3 महीने
|
1.5 महीने
|
1.5 महीने
|
1.5 महीने
|
1.5 महीने
|
1.5 महीने
|
3 महीने
|
1.5 महीने
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-
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हैदराबाद
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3-4 महीने
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1 महीना
|
3-4 महीने
|
3-4 महीने
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
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-
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पुणे
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6-8 महीने
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1 महीना
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6 महीने
|
6 महीने
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1-2 महीने
|
1 महीना
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
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-
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चेन्नई
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3-4 महीने
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1 महीना
|
3-4 महीने
|
3-4 महीने
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
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-
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जयपुर
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6-8 महीने
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1-2 महीने
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6-8 महीने
|
6-8 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
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-
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अहमदाबाद
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3-4 महीने
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1 महीना
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3-4 महीने
|
3-4 महीने
|
1 महीना
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1 महीना
|
1 महीना
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1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
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-
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गुरुग्राम
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3-4 महीने
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-
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3-4 महीने
|
3-4 महीने
|
1-2 महीने
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-
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-
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-
|
-
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-
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1-2 महीने
|
-
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-
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लखनऊ
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6 महीने
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1.5 महीने
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2.5 महीने
|
2.5 महीने
|
3 महीने
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1.5 महीने
|
1.5 महीने
|
1.5 महीने
|
1.5 महीने
|
1.5 महीने
|
3 महीने
|
1.5 महीने
|
-
|
कोलकाता
|
3-4 महीने
|
1 महीना
|
3-4 महीने
|
3-4 महीने
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
-
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ठाणे
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4-6 महीने
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1 महीना
|
3-4 महीने
|
3-4 महीने
|
1-2 महीने
|
1 महीना
|
2-4 सप्ताह
|
1 महीना
|
2-4 सप्ताह
|
1 महीना
|
1-2 महीने
|
2-4 सप्ताह
|
-
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सूरत
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6-8 महीने
|
1 महीना
|
6 महीने
|
6 महीने
|
1-2 महीने
|
1 महीना
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1-2 महीने
|
-
|
गाजियाबाद
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2-4 महीने
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1.5 महीने
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2.5 महीने
|
2.5 महीने
|
3 महीने
|
1.5 महीने
|
1.5 महीने
|
1.5 महीने
|
1.5 महीने
|
1.5 महीने
|
3 महीने
|
1.5 महीने
|
-
|
चंडीगढ़
|
4-6 महीने
|
1 महीना
|
3-4 महीने
|
3-4 महीने
|
1-2 महीने
|
1 महीना
|
2-4 सप्ताह
|
1 महीना
|
2-4 सप्ताह
|
1 महीना
|
1-2 महीने
|
2-4 सप्ताह
|
-
|
कोयंबटूर
|
4-6 महीने
|
1 महीना
|
3-4 महीने
|
3-4 महीने
|
1-2 महीने
|
1 महीना
|
2-4 सप्ताह
|
1 महीना
|
2-4 सप्ताह
|
1 महीने
|
1-2 महीने
|
2-4 सप्ताह
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-
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पटना
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6 महीने
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1.5 महीने
|
2.5 महीने
|
2.5 महीने
|
3 महीने
|
1.5 महीने
|
1.5 महीने
|
1.5 महीने
|
1.5 महीने
|
1.5 महीने
|
3 महीने
|
1.5 महीने
|
-
|
फरीदाबाद
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4-6 महीने
|
1 महीना
|
3-4 महीने
|
3-4 महीने
|
1-2 महीने
|
1 महीना
|
2-4 सप्ताह
|
1 महीना
|
2-4 सप्ताह
|
1 महीना
|
1-2 महीने
|
2-4 सप्ताह
|
-
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इंदौर
|
4-6 महीने
|
1 महीना
|
3-4 महीने
|
3-4 महीने
|
1-2 महीने
|
1 महीना
|
2-4 सप्ताह
|
1 महीना
|
2-4 सप्ताह
|
1 महीना
|
1-2 महीने
|
2-4 सप्ताह
|
-
|
नोएडा
|
4-6 महीने
|
1 महीना
|
3-4 महीने
|
3-4 महीने
|
1-2 महीने
|
1 महीना
|
2-4 महीने
|
1 महीना
|
2-4 सप्ताह
|
1 महीना
|
1-2 महीने
|
2-4 सप्ताह
|
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अगर आप Innova Hycross लेना चाहते हैं और आप गाजियाबाद में रहते हैं, तो आप लकी हैं क्योंकि यहां सबसे कम 2-4 महीने का वेटिंग पीरियड है।
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Glanza खरीदने वाले लोगों के लिए, ज्यादातर शहरों में 1 महीने का वेटिंग पीरियड है, जयपुर में 1.2 महीने का वेटिंग पीरियड है।
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Toyota Vellfire मुंबई में सबसे जल्दी मिल रही है, जहां 1.5 महीने का वेटिंग पीरियड है। हालांकि, जयपुर में लोगों को लगभग 6-8 महीने इंतजार करना होगा।
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दिल्ली में कैमरी सबसे जल्दी मिल रही है, वहीं जयपुर में सबसे ज्यादा 6-8 महीने का वेटिंग पीरियड है।
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अगर आप फॉर्च्यूनर ले रहे हैं, तो बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता में 1 महीने का वेटिंग पीरियड है। वहीं, मुंबई, लखनऊ, गाजियाबाद और पटना में सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड 3 महीने है।
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हाल ही में लॉन्च हुई हाइलक्स फेसलिफ्ट पर ज्यादातर जगहों पर 1 महीने का वेटिंग पीरियड है, नई दिल्ली में 1-3 महीने का वेटिंग पीरियड है।
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ठाणे, चंडीगढ़, कोयंबटूर, फरीदाबाद और इंदौर में हाइराइडर के लिए सबसे कम वेटिंग पीरियड 2-4 हफ्ते है, जबकि नई दिल्ली में 1-6 महीने के बीच वेटिंग पीरियड है।
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इनोवा क्रिस्टा के लिए, आपको ज्यादातर शहरों में 1 महीने इंतजार करना होगा, जबकि नई दिल्ली में 3 महीने का वेटिंग पीरियड है।
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लैंड क्रूजर खरीदने वाले लोगों के लिए ठाणे, चंडीगढ़, कोयंबटूर, फरीदाबाद, इंदौर और नोएडा में 2-4 हफ्ते का वेटिंग पीरियड है, जबकि नई दिल्ली में 2-3 महीने का वेटिंग पीरियड है।
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ज्यादातर शहरों में रुमियन के लिए 1 महीने का वेटिंग पीरियड है, जबकि पुणे, जयपुर और सूरत में 2 महीने का वेटिंग पीरियड है।
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बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता में फॉर्च्यूनर लेजेंडर के लिए 1 महीने का वेटिंग पीरियड है। वहीं, मुंबई, लखनऊ, गाजियाबाद और पटना में 3 महीने तक का वेटिंग पीरियड है।
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ठाणे, चंडीगढ़, कोयंबटूर, फरीदाबाद, इंदौर और नोएडा में टाइजर का वेटिंग पीरियड 2-4 हफ्ते का है, जबकि नई दिल्ली, पुणे, जयपुर और सूरत में यह 2 महीने तक जा सकता है।
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ठाणे, चंडीगढ़, कोयंबटूर, फरीदाबाद और इंदौर में टोयोटा कार की डिलीवरी सबसे जल्दी मिल रही है।
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हालांकि इबेला पिछले कुछ महीनों से बिक रही है, लेकिन इसके वेटिंग पीरियड और उपलब्धता का डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है।
नोट:
हर कार का वेटिंग पीरियड शहर, डिमांड और कैंसल बुकिंग के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। यह चुने गए मॉडल, कलर और वेरिएंट पर भी निर्भर कर सकता है। इसलिए, आप जिस टोयोटा कार को देख रहे हैं, उसके वेटिंग पीरियड की सही जानकारी के लिए नजदीकी टोयोटा डीलरशिप से संपर्क करें।