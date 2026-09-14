आपके शहर में टोयोटा कार पर कितना वेटिंग पीरियड है, यहां देखें!

शहर इनोवा हाईक्रॉस ग्लैंजा वेलफायर कैमरी फॉर्च्यूनर हाइलक्स हाइराइडर इनोवा क्रिस्टा लैंड क्रूजर रुमियन फॉर्च्यूनर लेजेंडर टाइजर इबेला

नई दिल्ली 3-4 महीने 1.5 महीने 2 महीने 1-3 महीने 2 महीने 1-3 महीने 1-6 महीने 3 महीने 2-3 महीने 1 महीना 2-3 महीने 1-2 महीने -

बेंगलुरु 3-6 महीने 1 महीना 3-4 महीने 3-4 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना -

मुंबई 3-4 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 3 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 3 महीने 1.5 महीने -

हैदराबाद 3-4 महीने 1 महीना 3-4 महीने 3-4 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना -

पुणे 6-8 महीने 1 महीना 6 महीने 6 महीने 1-2 महीने 1 महीना 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने -

चेन्नई 3-4 महीने 1 महीना 3-4 महीने 3-4 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना -

जयपुर 6-8 महीने 1-2 महीने 6-8 महीने 6-8 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने -

अहमदाबाद 3-4 महीने 1 महीना 3-4 महीने 3-4 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना -

गुरुग्राम 3-4 महीने - 3-4 महीने 3-4 महीने 1-2 महीने - - - - - 1-2 महीने - -

लखनऊ 6 महीने 1.5 महीने 2.5 महीने 2.5 महीने 3 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 3 महीने 1.5 महीने -

कोलकाता 3-4 महीने 1 महीना 3-4 महीने 3-4 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना -

ठाणे 4-6 महीने 1 महीना 3-4 महीने 3-4 महीने 1-2 महीने 1 महीना 2-4 सप्ताह 1 महीना 2-4 सप्ताह 1 महीना 1-2 महीने 2-4 सप्ताह -

सूरत 6-8 महीने 1 महीना 6 महीने 6 महीने 1-2 महीने 1 महीना 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने -

गाजियाबाद 2-4 महीने 1.5 महीने 2.5 महीने 2.5 महीने 3 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 3 महीने 1.5 महीने -

चंडीगढ़ 4-6 महीने 1 महीना 3-4 महीने 3-4 महीने 1-2 महीने 1 महीना 2-4 सप्ताह 1 महीना 2-4 सप्ताह 1 महीना 1-2 महीने 2-4 सप्ताह -

कोयंबटूर 4-6 महीने 1 महीना 3-4 महीने 3-4 महीने 1-2 महीने 1 महीना 2-4 सप्ताह 1 महीना 2-4 सप्ताह 1 महीने 1-2 महीने 2-4 सप्ताह -

पटना 6 महीने 1.5 महीने 2.5 महीने 2.5 महीने 3 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 3 महीने 1.5 महीने -

फरीदाबाद 4-6 महीने 1 महीना 3-4 महीने 3-4 महीने 1-2 महीने 1 महीना 2-4 सप्ताह 1 महीना 2-4 सप्ताह 1 महीना 1-2 महीने 2-4 सप्ताह -

इंदौर 4-6 महीने 1 महीना 3-4 महीने 3-4 महीने 1-2 महीने 1 महीना 2-4 सप्ताह 1 महीना 2-4 सप्ताह 1 महीना 1-2 महीने 2-4 सप्ताह -