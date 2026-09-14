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    2026 Maruti Baleno Delta: क्या यह एक पैसा वसूल कार है?

    मारुति बलेनो डेल्टा में वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम और बॉडी कलर डिजाइन एलिमेंट्स मिलते हैं।

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 14, 2026 16:22 ist
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    published onSep 14, 2026 16:22 IST
    last updated onSep 14, 2026 16:22 IST
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    2026 Maruti Baleno Delta Variant Explained

    Maruti Baleno को हाल ही में एक नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, जिसके साथ इसमें कई नए फीचर्स और यहां तक कि सेगमेंट फर्स्ट Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसी टेक्नोलॉजी भी शामिल की गई है। लेकिन अगर आपका बजट सीमित है और आप एक ऐसी फैमिली कार की तलाश में हैं जो जरूरी फीचर्स से लैस हो, तो Baleno का Delta वेरिएंट आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह वेरिएंट बेस मॉडल Sigma से ठीक ऊपर आता है और कीमत और फीचर्स के बीच एक शानदार संतुलन बनाता है। यहां हम 2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट के Delta वेरिएंट पर करीब से नजर डालते हैं और देखते हैं कि यह क्या कुछ ऑफर करता है।

    डिजाइन

    Maruti Baleno Delta Front

    पहली नजर में, Baleno Delta अपने बेस मॉडल Sigma के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक है। इसके फ्रंट में नई डिजाइन वाली ग्रिल दी गई है, जिसकी पहली पट्टी पर सिल्वर इंसर्ट है। जबकि निचले Sigma वेरिएंट में यह फिनिश नहीं मिलती। इसमें हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं। बंपर को भी नया रूप दिया गया है, जो इसे एक फ्रेश और मॉडर्न अपील देता है। साथ ही, अगर आप बाद में फॉग लैंप्स लगवाना चाहें, तो उसके लिए भी जगह दी गई है। एक और ध्यान देने वाला बदलाव यह है कि Maruti का लोगो अब ग्रिल से हटाकर बोनट पर लगा दिया गया है, जो कि आजकल की प्रीमियम कार में एक आम डिजाइन ट्रेंड है।

    Maruti Baleno Delta Side

    साइड में बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स और ORVMs (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) मिलते हैं। इन्हीं ORVMs पर टर्न इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। कार में 15-इंच के स्टील व्हील्स हैं जिन पर फुल व्हील कवर्स लगे हैं। ऊपर की तरफ एक शार्कफिन एंटीना दिया गया है, जो पुराने स्टिक एंटीना के मुकाबले कहीं ज्यादा मॉडर्न है।

    Maruti Baleno Delta Rear

    पीछे की तरफ, Delta वेरिएंट का डिजाइन काफी हद तक निचले वेरिएंट जैसा ही है। इसमें C-शेप्ड LED टेललैंप्स दिए गए हैं। एक रियर डीफॉगर भी है, जो बारिश और सर्दियों के मौसम में पीछे की विंडस्क्रीन को साफ रखकर विजिबिलिटी बनाए रखने में मदद करता है। बूट के ठीक बीच में Maruti का लोगो लगा है और ऊपर एक हाई-माउंट स्टॉप लैंप भी दिया गया है, जो ब्रेकिंग के दौरान पीछे वाले ड्राइवरों को अलर्ट करता है। कुल मिलाकर, रियर प्रोफाइल सिंपल लेकिन फंक्शनल और स्टाइलिश है।

    कलर ऑप्शंस

    Maruti ने Delta वेरिएंट के साथ ग्राहकों को रंगों के ज्यादा विकल्प दिए हैं। यह वेरिएंट कुल छह रंग: स्प्लेंडिड सिल्वर, आर्कटिक व्हाइट, सेलेस्टियल ब्लू, ग्रैंड्योर ग्रे, ऑपुलेंट रेड और ब्लूइश ब्लैक में उपलब्ध है। ऑपुलेंट रेड और ब्लूइश ब्लैक, ये दो आकर्षक रंग निचले Sigma वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। यहां मारुति बलेनो के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें

    केबिन

    Maruti Baleno Delta Interior

    कार के अंदर कदम रखते ही Delta वेरिएंट आपको निराश नहीं करेगा। केबिन में ड्यूल-टोन ब्लू और ग्रे थीम का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक हवादार और मॉडर्न फील देता है। डैशबोर्ड पर दिए गए एल्युमिनियम इंसर्ट्स केबिन की प्रीमियम अपील को और बढ़ाते हैं। ड्राइवर के सामने एक एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ एक छोटी मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) है, जो फ्यूल एफिशिएंसी, डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। डैशबोर्ड के सेंटर में लगा नया इंफोटेनमेंट सिस्टम केबिन को एक कम्प्लीट लुक देता है, जो बेस मॉडल में मिसिंग लगता है। सीटों पर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है और सभी चार पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स दिए गए हैं, जो आराम के साथ-साथ सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए रियर AC वेंट्स और फोन चार्जिंग पोर्ट्स का होना इसे एक परफेक्ट फैमिली कार बनाता है।

    Maruti Baleno Delta Rear Seats

    फीचर्स और सेफ्टी

    फीचर्स के मामले में Delta वेरिएंट अपनी कीमत को सही ठहराता है। इसमें 7-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करती है। यह फीचर आपको बिना किसी केबल के अपने स्मार्टफोन को कार से कनेक्ट करने की सुविधा देता है। म्यूजिक के लिए 4-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है। अन्य फीचर्स में स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल और एडजस्टेबल ORVM, एक डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले, और एक फ्रंट स्लाइडिंग सेंटर आर्मरेस्ट शामिल हैं।

    Maruti Baleno Delta Infotainment System

    सेफ्टी के मामले में भी Maruti ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। Delta वेरिएंट में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जैसे महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

    पावरट्रेन ऑप्शंस

    Baleno Delta वेरिएंट पावरट्रेन के मामले में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। यह वेरिएंट तीन ऑप्शंस के साथ आता है। पहला, 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 5-स्पीड मैनुअल (MT) या 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) के साथ उपलब्ध है। दूसरा, 1.2-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन जो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। यह वेरिएंट उन लोगों के लिए है जो ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की सुविधा या CNG की कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन बेस वेरिएंट में उपलब्ध नहीं हैं।

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    83 पीएस

    70 पीएस

    टॉर्क

    112 एनएम

    102 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    Maruti Baleno Delta Gearbox

    कीमत और मुकाबला

    Maruti Baleno Delta वेरिएंट की कीमत पेट्रोल मैनुअल के लिए 7 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और पेट्रोल-CNG मॉडल के लिए 7.92 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में इसका मुकाबला Hyundai i20, Tata Altroz और Toyota Glanza से है। कीमत के आधार पर इसकी तुलना Tata Punch, Maruti Fronx और Maruti Swift जैसी कारों से भी है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    Maruti Baleno का Delta वेरिएंट उन खरीदारों के लिए एक बहुत ही समझदारी भरा विकल्प है जो एक बजट में रहकर मॉडर्न फीचर्स, अच्छी सेफ्टी और एक स्टाइलिश कार चाहते हैं। इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM, रियर AC वेंट्स और 6 एयरबैग जैसे जरूरी फीचर्स मौजूद हैं, जो इसे एक कम्प्लीट पैकेज बनाते हैं। साथ ही, यह वेरिएंट मैनुअल, ऑटोमैटिक और CNG तीनों पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जो इसे हर तरह के ग्राहक के लिए उपयुक्त बनाता है। इन सभी खूबियों को देखते हुए, Delta वेरिएंट Baleno लाइनअप में एक पैसा वसूल वेरिएंट के रूप में सामने आता है।

    Maruti Baleno Delta Rear Quarter

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    सोनू
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