भारत में 2026 में हुंडई ये सभी नई गाड़ियां कर सकती है लॉन्च, देखिए पूरी लिस्ट

हुंडई वरना फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग के बाद अब हुंडई काफी जोश में है। इस गाड़ी को भारत में सेकंड जनरेशन वेन्यू की लॉन्चिंग के कुछ महीनों बाद पेश किया गया है। अभी साल 2026 के सिर्फ तीन महीने ही बीते हैं, हुंडई की योजना इस साल कई सारी नई गाड़ियों को लॉन्च करने की है, जिसमें से एक मॉडल को पेश किया जा चुका है। यहां हमनें हुंडई की चार नई गाड़ियों का जिक्र किया है जिसे कंपनी भारत में इस साल लॉन्च कर सकती है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

फेसलिफ्ट हुंडई एक्सटर

संभावित लॉन्च : मार्च 2026 के आखिर में

संभावित कीमत : 6 लाख रुपये से 10 लाख रुपये

2023 में लॉन्च होने के बाद से ही हुंडई एक्सटर का कंपनी की सेल्स में अच्छा योगदान रहा है। छोटे साइज, स्पेशियस केबिन और कई सारे पावरट्रेन विकल्प मौजूद होने की वजह से यह एसयूवी खरीदने वालों के बीच पसंदीदा चॉइस बनी हुई है। हालांकि, हुंडई ने इसे समय-समय पर कई छोटे-मोटे अपडेट दिए हैं, लेकिन अब एक्सटर को एक बड़ा अपडेट मिलने जा रहा है जिसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर पर कई कॉस्मेटिक बदलावों के साथ कई फीचर अपडेट शामिल होंगे।

फेसलिफ्ट हुंडई एक्सटर गाड़ी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है, जिससे इसमें हुए बदलावों का पता चला है। इसमें मौजूदा मॉडल की तरह एच-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स दी जा सकती है। अनुमान है कि इसमें नई डिजाइन की ग्रिल और मॉडिफाइड फ्रंट बंपर भी दिया जा सकता है। इस अपकमिंग कार में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स, नई टेललाइट और नया रियर बंपर भी देखने को मिल सकता है। इसका डैशबोर्ड लेआउट भी नया हो सकता है, साथ ही इसमें नई सीट अपहोल्स्ट्री और कई अतिरिक्त फीचर भी दिए जा सकते हैं। अनुमान है कि हुंडई इस माइक्रो एसयूवी कार में पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन के साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स की चॉइस दे सकती है।

हुंडई बेयोन

संभावित लॉन्च : नवंबर 2026

संभावित कीमत : 9 लाख रुपये से 15 लाख रुपये

हुंडई बेयोन एक कॉम्पेक्ट क्रॉसओवर एसयूवी (करीब 4.2 मीटर) कार है जिसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है। अब हुंडई अपनी बेयोन बेस्ड क्रॉसओवर एसयूवी कार को भारत लाने की तैयारी कर रही है जिसे कंपनी के भारतीय एसयूवी लाइनअप में एक्सटर और वेन्यू के बीच में पोजिशन किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसे टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है, जिससे इसमें दिए गए ऑल-एलईडी लाइटिंग और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स जैसे फीचर का पता चला है। अनुमान है कि इसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री और डुअल-डिजिटल डिस्प्ले जैसे प्रीमियम फीचर दिए जा सकते हैं। इस अपकमिंग कार में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 360-डिग्री कैमरा, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर भी मिल सकते हैं।

बेयोन गाड़ी में आई20 एन लाइन वाले इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जिसमें 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन (डीसीटी) की चॉइस मिलती है।

हुंडई इंस्टर बेस्ड ईवी

संभावित लॉन्च : अक्टूबर 2026

संभावित कीमत : 10 लाख रुपये से 13 लाख रुपये

भारत में हुंडई इंस्टर को भी लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, यह इंस्टर कार नहीं होगी, लेकिन हमारा मानना है कि कंपनी इंस्टर बेस्ड माइक्रो ईवी को यहां पेश कर सकती है। यह टाटा पंच ईवी और सिट्रोएन ईसी3 जैसी गाड़ियों के मुकाबले अपनी एक मजबूत जगह बना सकती है क्योंकि हुंडई ने पहले ही भारतीय बाजार के लिए एक छोटी ईवी लॉन्च करने की अपनी योजनाओं की घोषणा कर दी थी।

इसमें हुंडई की मॉडर्न इलेक्ट्रिक कारों की तरह बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक एक्सटीरियर डिजाइन दी जा सकती है। इस इलेक्ट्रिक कार में मिनिमल केबिन के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी जा सकती है जिसमें डुअल स्क्रीन शामिल हो सकती है।अनुमान है कि हुंडई अपनी इंस्टर बेस्ड ईवी में दो बैटरी पैक ऑप्शन दे सकती है और इसकी ड्राइविंग रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है।

फेसलिफ्ट हुंडई आयोनिक 5

संभावित लॉन्च : जून 2026

संभावित कीमत : 48 लाख रुपये से 52 लाख रुपये

हुंडई आयोनिक 5 ईवी भारत में 2023 से बिक्री के लिए उपलब्ध है। 2024 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसे पहला मिड-लाइफ अपडेट मिला और उम्मीद की जा रही थी कि इसे भारत में 2025 में पेश किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब उम्मीद जताई जा रही है कि हुंडई इसे मिड-2026 तक लॉन्च कर कर सकती है।

नए मिडलाइट अपडेट के साथ हुंडई आयोनिक 5 कार में कई हल्के-फुल्के कॉस्मेटिक बदलाव किए जा सकते हैं जिसमें मोडिफाइड फ्रंट और रियर बंपर, नए अलॉय व्हील्स और नया सेंटर कंसोल शामिल हो सकता है। इस अपकमिंग कार में दो 12.3-इंच डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और एडीएएस जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। फेसलिफ्ट हुंडई आयोनिक 5 गाड़ी में बड़े 84 केडब्लूएच बैटरी पैक के साथ सिंगल मोटर रियर-व्हील -ड्राइव (आरडब्लूडी) सेटअप दिया जा सकता है। इसकी डब्लुएलटीपी सर्टिफाइड रेंज 700 किलोमीटर तक हो सकती है।

इन सभी मॉडल्स के साथ (हाल ही में लॉन्च हुई फेसलिफ्ट वरना को ना भूलें) हुंडई ने 2026 के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली लगती है। कंपनी ने कुछ ऐसे मॉडल्स को मिड-लाइफ अपडेट देकर एक स्मार्ट तरीका अपनाया है जो अपने-अपने सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही कंपनी ने दो बिल्कुल नए मॉडल्स पेश करने की भी योजना बनाई है। हम यह देखने के लिए काफी उत्साहित हैं कि 2026 में हुंडई हमारे लिए क्या नया लेकर आने वाली है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सभी नए अपडेट के लिए कारदेखो से जुड़े रहें।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार हैं