होंडा सिटी एसवी vs वी: सेडान कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

प्रकाशित: जून 15, 2026 06:29 pm । सोनू

फेसलिफ्ट अपडेट के साथ, होंडा सिटी उन ग्राहकों को पसंद आती रहेगी जो एक आरामदायक और प्रीमियम सेडान अनुभव चाहते हैं। यह कई वेरिएंट में आती है और हर वेरिएंट में अलग-अलग फीचर और फंक्शन मिलते हैं। टॉप मॉडल्स में ग्राहक प्रीमियम फीचर और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर फोकस कर सकते हैं, वहीं कई लोग एसवी और वी वेरिएंट में से किसी एक को चुनने की सोचेंगे।

दोनों वेरिएंट्स का डिजाइन, केबिन स्पेस और पेट्रोल पावरट्रेन एक जैसे हैं, लेकिन वी वेरिएंट में बेस मॉडल एसवी की तुलना में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं और सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। करीब 1.3 लाख रुपये की कीमत के अंतर के साथ, क्या वी वेरिएंट में ऐसी चीजें हैं जिसके लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करना चाहिए? आइए जानते हैं आगे:

होंडा सिटी एसवी vs वी: कीमत

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) होंडा सिटी एसवी वेरिएंट 12 लाख रुपये (एमटी) होंडा सिटी वी वेरिएंट 13.30 लाख रुपये (एमटी) 14.30 लाख रुपये (सीवीटी)

वी वेरिएंट की कीमत एसवी से करीब 1.3 लाख रुपये ज्यादा है। अतिरिक्त पैसों में इसमें कुछ अतिरिक्त सुविधा, कनेक्टिविटी और सेफ्टी मिलती है, जबकि ओवरऑल डिजाइन और इंजन ऑप्शन वही हैं।

शुरुआत एक्सटीरियर से करते हैं, यहां देखिए दोनों में क्या अंतर है।

होंडा सिटी एसवी vs वी: एक्सटीरियर

होंडा सिटी न्यू मॉडल के दोनों वेरिएंट में अपडेट डिजाइन है, जिसमें आगे का नया लुक, स्मोक्ड इफेक्ट एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, नए बंपर और स्लीक सेडान लुक शामिल है।

दोनों वेरिएंट में नजर आने वाला एकमात्र अंतर व्हील का है। एसवी में 15-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं, जबकि वी में 15-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं जो होंडा सेडान कार को ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं।

इसके अलावा, दोनों वेरिएंट का ओवरऑल स्टाइल और रोड प्रजेंस एक जैसा है।

होंडा सिटी एसवी vs वी: कलर ऑप्शन

दोनों वेरिएंट के रंगों में कोई अंतर नहीं है। दोनों वेरिएंट्स में ये कलर ऑप्शन दिए गए हैं:

क्रिस्टल ब्लैक पर्ल

रेडियंट रेड मैटेलिक

ओब्सिडियन ब्लू पर्ल

मेटेरॉइड ग्रे मैटेलिक

लूनार सिल्वर मैटेलिक

प्लेटिनम व्हाइट पर्ल

होंडा सिटी एसवी vs वी: केबिन

दोनों वेरिएंट के केबिन में आपको अंतर बहुत कम नजर आएंगे। दोनों में एक जैसी ड्यूल-टोन ब्लैक और बैज केबिन थीम दी गई है। दोनों वेरिएंट में फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, समान डैशबोर्ड डिजाइन और एक जैसा स्टीयरिंग व्हील मिलता है।

डिजाइन, मैटेरियल और लेआउट में कोई बड़ा नहीं है, और दोनों वेरिएंट का ओवरऑल केबिन अनुभव भी एक जैसा है, दोनों में स्पेस और कंफर्ट भी एक जैसा है।

एसवी और वी दोनों में सेंटर कंसोल पर सॉफ्ट-टच मैटेरियल और एसी कंट्रोल्स व वेंट्स के चारों ओर क्रोम डिटेलिंग का अभाव है, जो केबिन को ज्यादा अपमार्केट वाला फील देते हैं।

होंडा सिटी एसवी vs वी: फीचर

दोनों वेरिएंट में फीचर काफी हद तक एक जैसे हैं। दोनों में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, और एक सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है।

वी वेरिएंट में कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं जो इसे रोजाना इस्तेामल में आसान बनाते हैं। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, कीलेस एंट्री, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन के जरिए गाड़ी से जुड़ी जानकारी और फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं।

हालांकि ये अंतर ज्यादा नहीं हैं, लेकिन इन अतिरिक्त फीचर की वजह से वी वेरिएंट थोड़ा ज्यादा मॉडर्न और बेहतर फीचर वाला लगता है। क्या आप यह फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि सिटी सेडान कार का कौनसा वेरिएंट आपके लिए सही है? हमारी वेरिएंट अनुसार फीचर रिपोर्ट आपकी इस काम में मदद कर सकती है।

होंडा सिटी एसवी vs वी: सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में भी वी वेरिएंट में कुछ एडवांटेज हैं।

एसवी में पहले से अच्छे खासे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनमें छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, और पार्किंग सेंसर के साथ पीछे कैमरा जैसे फीचर्स शामिल हैं। हालांकि वी वेरिएंट में लेवल-2 एडीएएस भी मिलता है, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और कोलिशन मिटिगेशन असिस्टेंस शामिल हैं।

एडीएएस के अलावा, दोनों वेरिएंट्स का सेफ्टी पैकेज एक जैसा है। जो ग्राहक एक्टिव सेफ्टी फीचर को अहमियत देते हैं, उनके लिए सिर्फ यह फीचर ही वी वेरिएंट को चुनने की बड़ी वजह हो सकते हैं।

इंजन

दोनों वेरिएंट में एक समान 1.5-लीटर नैचुरली पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.5 नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 121 पीएस टॉर्क 145 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/ 7-स्टेप सीवीटी* माइलेज 17.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 17.97 किलोमीटर प्रति लीटर (सीवीटी)

*केवल वी वेरिएंट में सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स उपलब्ध है

चूंकि दोनों वेरिएंट में एक ही पेट्रोल इंजन दिया गया है, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं है। हालांकि, वी वेरिएंट में सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है, जिससे ग्राहकों को एक अतिरिक्त पावरट्रेन का विकल्प मिल जाता है।

कारदेखो का क्या है कहना

एसवी में बेसिक चीजों को अच्छे से कवर किया गया है, और इसमें वही एक्सटीरियर डिजाइन, केबिन अनुभव और पेट्रोल इंजन ऑप्शन हैं। अगर आप बेस मॉडल लेने की सोच रहे हैं तो होंडा सिटी एसवी वेरिएंट की रिपोर्ट देखें, जिसमें हमने इसकी सभी खूबियों के बारे में बताया है।

हालांकि, वी वेरिएंट में कुछ अतिरिक्त फीचर हैं जो इसे रोजाना इस्तेमाल में ज्यादा आसान बनाते हैं। वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, कीलेस एंट्री और एडीएएस जैसी चीजें इसे ज्यादा मॉडर्न और बेहतर फीचर वाला बनाते हैं। इसमें आपको ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है जो एसवी वेरिएंट में नहीं दिया गया है।

क्या आप वी वेरिएंट और इसकी फीचर लिस्ट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं? हमारी होंडा सिटी वी वेरिएंट की डिटेल्ड रिपोर्ट देखें।

दोनों वेरिएंट्स की कीमत में ज्यादा अंतर नहीं है और अतिरिक्त फीचर वी वेरिएंट की ज्यादा कीमत को सही ठहराते हैं। ज्यादातर ग्राहकों के लिए कीमत और फीचर के हिसाब से वी वेरिएंट सही है, इसलिए हम इस वेरिएंट को लेने की सलाह देंगे। अगर आप जेडएक्स पर भी विचार कर रहे हैं, तो हमारी होंडा सिटी वी vs जेडएक्स कंपेरिजन रिपोर्ट देखें जिसमें हमने दोनों के प्रमुख बदलाव बताएं हैं।

यह भी देखें: होंडा सिटी ऑन रोड प्राइस