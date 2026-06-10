होंडा सिटी वी vs जेडएक्स कंपेरिजन: क्या जेडएक्स वेरिएंट के लिए ज्यादा पैसे देना सही है?

प्रकाशित: जून 10, 2026 10:13 am । सोनू

होंडा सिटी अपने सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय सेडान कार में से एक है, जिसमें शानदार कंफर्ट और ड्राइविंग अनुभव मिलता है। यह कई वेरिएंट्स में उपलब्ध है, लेकिन अधिकांश ग्राहकों की पसंद वी और जेडएक्स वेरिएंट होते हैं। वी वेरिएंट से प्रीमियम सेडान कार से उम्मीद किए जाने वाले ज्यादातर फीचर मिलते हैं, वहीं जेडएक्स में ज्यादा प्रीमियम केबिन अनुभव के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त सुविधाएं और सेफ्टी फीचर मिलते हैं।

इन दोनों वेरिएंट की कीमत में करीब 2 लाख रुपये का अंतर है, क्या जेडएक्स की ज्यादा कीमत सही है या वी वेरिएंट खरीदने में समझदारी है? आइए जानते हैं।

होंडा सिटी वी vs जेडएक्स: कीमत

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) होंडा सिटी वी वेरिएंट 13.30 लाख रुपये (एमटी) 14.30 लाख रुपये (सीवीटी) होंडा सिटी जेडएक्स वेरिएंट 15.26 लाख रुपये (एमटी) 16.26 लाख रुपये (सीवीटी)

जेडएक्स वेरिएंट की कीमत वी वेरिएंट से 1.96 लाख रुपये ज्यादा है, फिर चाहे आप कोई भी गियरबॉक्स ऑप्शन चुनें। इस अतिरिक्त कीमत के बदले आपको जेडएक्स में कुछ एक्सटीरियर अपडेट और ज्यादा प्रीमियम केबिन अनुभव मिलता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे।

होंडा सिटी वी vs जेडएक्स: एक्सटीरियर

नई होंडा सिटी के दोनों वेरिएंट्स में नया डिजाइन दिया गया है, जिसमें नई ग्रिल, नए बंपर, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और नए एलईडी टेल लैंप्स शामिल हैं।

वी वेरिएंट में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, एलईडी टेल लैंप्स और 15-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसमें सिटी कार वाला प्रीमियम लुक बरकरार है, साथ ही इसका डिजाइन थोड़ा सिंपल है।

जेडएक्स वेरिएंट में आगे की तरफ एक कनेक्टेड एलईडी लाइट बार दी गई है, जो सेडान कार को चौड़ा और ज्यादा मॉडर्न लुक देती है। इसमें राइडिंग के लिए बड़े 16-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं जो इसकी रोड प्रजेंस को बेहतर करते हैं। इनके अलावा, दोनों वेरिएंट का ओवरऑल स्टाइल एक जैसा है, जिसमें शार्क-फिन एंटीना, पीछे स्पोर्टी स्पॉइलर, और अपडेट बंपर डिजाइन शामिल है।

होंडा सिटी वी और जेडएक्स: कलर ऑप्शन

वी और जेडएक्स दोनों वेरिएंट में एक जैसे एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए गए हैं:

क्रिस्टल ब्लैक पर्ल

रेडियंट रेड मैटेलिक

ओब्सिडियन ब्लू पर्ल

मेटेरॉइड ग्रे मैटेलिक

लुनार सिल्वर मैटेलिक

प्लेटिनम व्हाइट पर्ल

होंडा सिटी वी vs जेडएक्स: केबिन

दोनों वेरिएंट का ओवरऑल केबिन लेआउट एक जैसा है, जिसमें साफ-सुथरा डैशबोर्ड डिजाइन, वर्टिकल एसी वेंट्स और इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स के साथ एक थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील शामिल है।

वी वेरिएंट में एक ब्लैक और बैज ड्यूल-टोन केबिन थीम के साथ फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें कुछ प्रीमियम टच एलिमेंट्स का अभाव है, जो ऊपर वाले वेरिएंट में मिलते हैं।

जेडएक्स वेरिएंट आइवरी और ब्लैक थीम फिनिश वाली लेदर सीट अपहोल्स्ट्री के साथ ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसमें एक लेदर-रेप्ड स्टीयरिंग व्हील, एसी वेंट्स के चारों ओर पियानो ब्लैक फिनिश, और एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, जो इसे अंदर से बेहतर बनाते हैं। दोनों वेरिएंट में एसी वेंट्स के चारों ओर क्रोम डिटेलिंग दी गई है, जो इसके प्रीमियम लुक को मेंटेन करने में मदद करते हैं।

होंडा सिटी वी vs जेडएक्स: फीचर

वी वेरिएंट में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, एक सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसे फीचर मिलते हैं।

जेडएक्स वेरिएंट में वी वेरिएंट की तुलना में कुछ अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं। इसमें एक बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, एक वायरलेस फोन चार्जर, और एक सिंगल-पैन सनरूफ दिया गया है। ये अतिरिक्त खूबियां ओवरऑल अनुभव ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं।

होंडा सिटी वी vs जेडएक्स: सेफ्टी

दोनों वेरिएंट में ढेर सारे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इनमें छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल स्टार्ट असिस्ट, रेन-सेंसिंग वाइपर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इनमें कोलिशन मिटिगेशन और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे लेवल-2 एडीएएस फीचर भी दिए गए हैं।

जेडएक्स में एक लेनवॉच कैमरा भी मिलता है, जो लेन बदलते समय बेहतर विजिबिलिटी देता है और सुविधा को बढ़ाता है।

इंजन

दोनों वेरिएंट में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन नीचे दिए गए हैं:

इंजन 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 121 पीएस टॉर्क 145 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/ 7-स्टेप सीवीटी माइलेज 17.77 किलोमीटर प्रति घंटे (एमटी), 17.97 किलोमीटर प्रति घंटे (सीवीटी)

चूंकि दोनों वेरिएंट में एक ही इंजन दिया गया है, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस और माइलेज में कोई अंतर नहीं है।

कारदेखो का क्या है कहना

वी वेरिएंट पहले से एक शानदार पैकेज है इसमें वे सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं जिनकी ग्राहक इस प्राइस वाली सेडान कार से उम्मीद करते हैं। इसमें वही इंजन और सेफ्टी पैकेज मिलता है जो ऊपर वाले वेरिएंट्स में दिया गया है, इसका मतलब है कि आपको परफॉर्मेंस और सेफ्टी फीचर से कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा।

हालांकि, जेडएक्स वेरिएंट में कुछ अतिरिक्त प्रीमियम टच दिए गए हैं जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा बेहतर करते हैं। इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, बड़े अलॉय व्हील, लेदर अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, सनरूफ, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, और लेनवॉच कैमरा जैसे कुछ अतिरिक्त फीचर हैं जो इसकी बढ़ी हुई कीमत को वाजिब ठहराते हैं।

वी वेरिएंट ज्यादा वैसा वसूल कार है, लेकिन जेडएस के अतिरिक्त फीचर और प्रीमियम टच ज्यादा पैसे खर्च करने को सही साबित करते हैं। अगर आपके लिए ये अपग्रेड जरूरी हैं तो जेडएक्स की ज्यादा कीमत सही लगती है।

यह भी देखें: होंडा सिटी ऑन रोड प्राइस