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    2026 होंडा सिटी : क्या इसके बेस वेरिएंट एसवी को लेना है सबसे समझदारी भरा विकल्प?

    अगर आप कम कीमत पर एक शानदार और लंबी सेडान कार की तलाश में हैं, तो सिटी का बेस वेरिएंट आपके लिए सबसे सही विकल्प साबित हो सकता है

    प्रकाशित: जून 03, 2026 06:55 pm । स्तुति

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    Honda City SV Explained

    2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की कीमत 12 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। फेसलिफ्ट होंडा सिटी कार में नई स्टाइलिंग, नए फीचर और जांचा-परखा हुआ पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन  ऑप्शन दिया गया है। यह सेडान कार चार वेरिएंट : एसवी, वी, जेडएक्स और जेडएक्स+ में आती है।  

    अगर आप नई सिटी फेसलिफ्ट कार के बेस वेरिएंट एसवी को करीब से देखना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि इसमें क्या कुछ खास मिलता है तो यह रिपोर्ट देख सकते हैं। यदि आप कम कीमत वाली कोई स्पेशियस और कंफर्टेबल कार लेना चाहते हैं नई होंडा सिटी का बेस वेरिएंट आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। क्या आपको इसे खरीदना चाहिए? चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट एसवी : एक्सटीरियर  

    होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार अपने बेस वेरिएंट में भी काफी प्रीमियम और फीचर लोडेड कार दिखती है। आगे की तरफ इसमें एलईडी डीआरएल्स के साथ ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है, जो इसे मॉडर्न और अपमार्केट लुक देता है। इसमें नए डिजाइन का फ्रंट बंपर दिया गया है, साथ ही इसमें अपडेटेड ब्लैक ग्रिल भी दी गई है जो इसे स्पोर्टी लुक देती है। इसमें नए कनेक्टेड एलईडी डीआरएल लाइट बार की कमी है, जो सिटी फेसलिफ्ट के सबसे ज्यादा चर्चित अपडेट में से एक है।

    Honda City Front

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें ओआरवीएम्स पर एलईडी टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। राइडिंग के लिए इसमें अलॉय व्हील्स की बजाए व्हील कवर के साथ 15-इंच स्टील्स व्हील्स दिए गए हैं। इसमें बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स और डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं। सिटी फेसलिफ्ट सेडान कार का साइड लुक बेहद आकर्षक लगता है। 

    Honda City Side

    पीछे की तरफ इसमें एलईडी टेललैंप्स और शार्क फिन एंटीना दिया गया है जो इसे एकदम प्रीमियम इफेक्ट देता है। इसमें पीछे वाले बंपर पर सिल्वर गार्निश भी दी गई है। हालांकि, इसमें क्लियर-लेंस टेललाइट, ग्लॉस ब्लैक फिनिश और ट्रंक लिप पर बॉडी कलर्ड स्पॉइलर की भी कमी है। 

    Honda City Rear

    सीमित कलर ऑप्शन :  

    सिटी सेडान कार के बेस वेरिएंट में केवल चार कलर ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें दो शेड की कमी है। यदि आप सिटी फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं। 

    2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट एसवी : इंटीरियर 

    एंट्री-लेवल वेरिएंट होने के बावजूद सिटी एसवी का केबिन काफी प्रीमियम लगता है। इसमें बेज और ब्लैक कलर डुअल-टोन केबिन थीम दी गई है, जिससे इसका इंटीरियर काफी हवादार और आरामदायक लगता है।

    Honda City Interior

    इसका डैशबोर्ड लेआउट काफी क्लीन और अर्गोनॉमिक है, जबकि फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री और पैसेंजर साइड डैशबोर्ड पर फैब्रिक पैडिंग दी गई है जो इसे अच्छा कंफर्ट देती है। 

    सिटी में मिलने वाली बड़ी स्क्रीन की बजाए इसमें छोटी टचस्क्रीन दी गई है। इस गाड़ी में लेदर रैप्ड गियर लीवर, रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, और फ्रंट व रियर यूएसबी पोर्ट (टाइप-सी और टाइप-सी समेत) दिए गए हैं।

    Honda City infotainment Screen

    इसमें सभी दरवाजों पर बॉटल होल्डर, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज, कपहोल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट और फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं।

    Honda City Gear Lever

    हालांकि, इसमें प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री, क्रोम डोर हैंडल्स, सॉफ्ट टच मटीरियल, ज्यादा प्रीमियम आइवरी इंटीरियर, एम्बिएंट लाइटिंग और सनरूफ की कमी हैं।

    2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट एसवी : फीचर और सेफ्टी 

    सिटी एसवी बेस वेरिएंट की फीचर लिस्ट काफी आकर्षित करने वाली है। सिटी सेडान में एंट्री लेवल वेरिएंट से सभी जरूरी फीचर दिए हैं। 

    इसमें वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप और हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है। 

    Honda City Sear Height Adjust

    इस सेडान कार के बेस वेरिएंट में ड्राइवर-साइड वन-टच पावर विंडो ऑपरेशन, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, रियर एसी वेंट्स, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, 4.2-इंच कलर्ड एमआईडी के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 4 स्पीकर, पीएम2.5 फिल्टर और रियर डिफॉगर जैसे कंफर्ट फीचर दिए गए हैं। 

    इसमें सिंगल-पेन सनरूफ, सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और एक बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर की कमी है। 

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, हिल-स्टार्ट असिस्ट, टीपीएमएस, आइएसोफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर्स और मल्टी-एंगल रियर कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और हेडरेस्ट की सुविधा दी गई है। 

    इन सेफ्टी फीचर की कमी : 

    होंडा सिटी फेसलिफ्ट एसवी वेरिएंट में लेवल 2 एडीएएस, लेन वॉच कैमरा, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, रेन सेंसिंग वाइपर और 360-डिग्री कैमरा फीचर की कमी है, जो कि इसके टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। इसके हाइब्रिड वर्जन में ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिए गए हैं।

    2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट एसवी : इंजन ऑप्शन  

    सिटी फेसलिफ्ट एसवी वेरिएंट में केवल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-  

    इंजन  

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    पावर 

    121 पीएस 

    टॉर्क 

    145 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी 

    इस सेडान कार के टॉप वेरिएंट में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और हाइब्रिड पावरट्रेन का ऑप्शन भी दिया गया है। यहां देखें इसकी लॉन्च रिपोर्ट।  

    2026 होंडा सिटी एसवी : कीमत और मुकाबला  

    होंडा सिटी फेसलिफ्ट एसवी वेरिएंट की कीमत 12 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। सिटी फेसलिफ्ट कार की कीमत 12 लाख रुपये से 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। 

    नई होंडा सिटी सेडान कार का मुकाबला हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस से रहेगा। 

    कारदेखो का क्या है कहना…

    होंडा सिटी एसवी वेरिएंट मिड-साइज सेडान सेगमेंट में एंट्री करने के लिए एक समझदारी भरा विकल्प है। दूसरी गाड़ियों के बेस वेरिएंट के मुकाबले सिटी एसवी वेरिएंट में सभी जरूरी फीचर (एक्सटीरियर और इंटीरियर फीचर समेत) दिए गए हैं। इसमें कई एडवांस सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। 

    Honda City Rear Left Three Quarter

    इसमें कई प्रीमियम फीचर की कमी है, लेकिन यदि आपको कम बजट में कोई आरामदायक, स्पेशियस और रिफाइंड सेडान कार चाहिए तो एसवी वेरिएंट आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। 

    सिटी सेडान का स्मूद पेट्रोल इंजन, स्पेशियस केबिन और प्रीमियम रोड प्रेजेंस इसे इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन सेडान कार में से एक बनाते हैं। अगर आपका बजट एकदम कम है तो आपको एसवी वेरिएंट लेने पर जरूर विचार करना चाहिए। हम फेसलिफ्ट होंडा सिटी के दूसरे वेरिएंट्स के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। तब तक हमें बताएं कि सिटी सेडान के बेस वेरिएंट के बारे में आपकी क्या राय है।

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