नई होंडा सिटी वी वेरिएंट के बारे में सबकुछ जानिए यहां

होंडा सिटी के जनरेशन 5 मॉडल को हाल ही में हमारे बाजार में दूसरा मिड-लाइफ अपडेट मिला है। यह 5 मुख्य वेरिएंट : एसवी, वी, जेडएक्स, जेडएक्स प्लस और जेडएक्स प्लस हाइब्रिड में उपलब्ध है। इस आर्टिकल में, आइए देखते हैं कि इसके बेस वेरिएंट से एक ऊपर वाला वी वेरिएंट अंदर और बाहर से कैसा दिखता है:

2026 होंडा सिटी वी वेरिएंट: एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

आप देखेंगे कि फेसलिफ्टेड सिटी के वी वेरिएंट में ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं, जो बेस वेरिएंट से ही उपलब्ध हैं। हालांकि, इस वेरिएंट में सेंटर में स्थित पोजिशनिंग लैंप (जो अपडेटेड एलईडी डीआरएल्स को कनेक्ट करता है) नहीं दिया गया है। इसके फ्रंट पैनल पर अन्य ध्यान देने योग्य बदलावों में ग्रिल का ब्लैक फिनिश और रीडिजाइन किए गए बंपर में हनीकॉम्ब पैटर्न वाली गार्निश शामिल है।

साइड डिजाइन

नई सिटी में एंट्री-लेवल एसवी वेरिएंट से ही बॉडी कलर के ओआरवीएम, बॉडी कलर के डोर हैंडल और बॉडी कलर का शार्क फिन एंटीना मिलता है। होंडा ने बेस वेरिएंट से ही ओआरवीएम पर लगे एलईडी टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, जो अपडेटेड सेडान के वी ट्रिम में भी मौजूद हैं।

हालांकि, एसवी वेरिएंट से एक चीज़ जो अलग है, वह है व्हील्स। सिटी के वी वेरिएंट में आपको 15 इंच के सिल्वर फिनिश वाले अलॉय व्हील्स मिलते हैं। बड़े 16 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स केवल हायर-स्पेक जेडएक्स और जेडएक्स प्लस ट्रिम्स के लिए ही उपलब्ध हैं।

पीछे का डिजाइन

होंडा ने नई सिटी में स्टैंडर्ड तौर पर Z-शेप की रैपअराउंड एलईडी टेल लाइट्स दी हैं, जो वी ट्रिम में भी उपलब्ध हैं। हालांकि, बूटलिप स्पॉइलर और टेलगेट के बीच में ग्लॉस-ब्लैक एप्लिक जैसे स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिड- और हायर-स्पेक वेरिएंट्स के लिए ही रखे गए हैं। इसके फ्रंट में दिखने वाले बम्पर में हनीकॉम्ब मैश जैसी गार्निशिंग दी गई है।

कलर विकल्प:

2026 होंडा सिटी छह मोनोक्रोम कलर में उपलब्ध है, जिसमें एक नया ब्लैक कलर भी शामिल है। अपनी पसंद के कलर में नई सिटी चुनने के लिए हमारी 'वेरिएंट-अनुसार उपलब्ध कलर विकल्प' वाली रिपोर्ट देखें।

2026 होंडा सिटी वी वेरिएंट: इंटीरियर

हालांकि 2026 होंडा सिटी का वी वेरिएंट डुअल-टोन ब्लैक और बेज थीम में आता है, लेकिन इसमें फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जबकि टॉप वेरिएंट में लेदरेट सीट का विकल्प उपलब्ध है। फिर भी, स्टीयरिंग व्हील पर ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट और लेदर से लिपटा गियर शिफ्टर जैसे कुछ एलिमेंट्स इसे थोड़ा और प्रीमियम लुक देते हैं।

आप देखेंगे कि इसमें क्रोम फिनिश वाले इनसाइड डोर हैंडल, सेंटर कंसोल में दो कप होल्डर, साथ ही आगे और पीछे के सेंटर आर्मरेस्ट (पीछे वाले में भी दो कप होल्डर) दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें फ्रंट मैप लैंप और केबिन लैंप (सभी हेलोजन यूनिट), पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर और बूट लैंप जैसे छोटे-छोटे बदलाव भी किए गए हैं। 2026 होंडा सिटी के वी वेरिएंट में आगे की तरफ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और पीछे की तरफ दो टाइप-सी यूएसबी पोर्ट भी दिए गए हैं।

2026 होंडा सिटी वी वेरिएंट: फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स की बात करें तो, नई होंडा सेडान का वी वेरिएंट काफी फीचर्स से लैस है। इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, रियर एसी वेंट के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पैडल शिफ्टर्स (केवल सीवीटी मॉडल में) दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, रियर पार्किंग कैमरा, रियर डिफॉगर और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी शामिल हैं।

2026 होंडा सिटी वी वेरिएंट: इंजन विकल्प

होंडा नई सिटी के वी वेरिएंट को नीचे बताए गए इंजन और गियरबॉक्स विकल्पों के साथ पेश कर रही है:

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 121 पीएस टॉर्क 145 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/सीवीटी

*सीवीटी - कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन

इसी इंजन के साथ एक पावरफुल हाइब्रिड सेटअप भी उपलब्ध है जो 126 पीएस (कंबाइंड) और 253 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है और 27.26 किलोमीटर प्रति लीटर की दावा की गई फ्यूल एफिशिएंसी देता है, लेकिन यह केवल टॉप जेडएक्स प्लस वेरिएंट तक ही सीमित है।

2026 होंडा सिटी वी वेरिएंट: कीमत और कंपेरिजन

फेसलिफ्टेड होंडा सिटी के वी वेरिएंट की कीमत क्रमशः 13.30 लाख रुपये (मैनुअल) और 14.30 लाख रुपये (सीवीटी) है।

सिटी फेसलिफ्ट कार की कीमत 12 लाख रुपये से 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

नई होंडा सिटी सेडान कार का मुकाबला हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस से रहेगा।

हाल ही में अपडेट हुई होंडा सेडान के बुकिंग प्रोसेस और डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में भी हमने विस्तार से बताया है, ताकि आप अपनी खरीदारी की योजना बेहतर ढंग से बना सकें।