किआ सिरोस ईवी vs महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी: कौनसी इलेक्ट्रिक कार खरीदें?

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Published On जुलाई 23, 2026 19:59 ist

Jul 23, 2026 19:59 IST

last updated on Jul 23, 2026 19:59 IST

Jul 23, 2026 19:59 IST

published on Jul 23, 2026 19:59 IST

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किआ सिरोस ईवी लॉन्च हो गई है, और अगर आप पैसा वसूल इलेक्ट्रिक सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है। सिरोस ईवी की कीमत 13.50 लाख रुपये से शुरू होती है और यह दो बैटरी पैक और 5 वेरिएंट में उपलब्ध है। इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी से है, जिसका टॉप मॉडल ज्यादा किफायती है और इसमें अच्छा केबिन स्पेस और कई तरह के फ़ीचर दिए गए हैं।

अगर आप किआ सिरोस ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी के बीच कंफ्यूज हैं, तो यह कंपेरिजन आपके लिए है! इनमें से कौनसी इलेक्ट्रिक कार पैसा वसूल है? आइए जानते हैं:

कीमत

मॉडल किआ सिरोस ईवी महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी कीमत (एक्स-शोरूम) 13.50 लाख रुपये से 20 लाख रुपये 13.89 लाख रुपये से 14.96 लाख रुपये

कीमत के मामले में दोनों एसयूवी के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है। किआ सिरोस ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 13.50 लाख रुपये से शुरू होकर 20 लाख रुपये तक जाने की उम्मीद है। वहीं, Mahindra एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी की कीमत 13.89 लाख रुपये से 14.96 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इन आंकड़ों से साफ है कि एंट्री-लेवल वेरिएंट में किया सिरोस ईवी थोड़ी सस्ती हो सकती है। लेकिन, जब टॉप वेरिएंट्स की बात आती है, तो महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी लगभग 5 लाख रुपये तक सस्ती पड़ती है, जो इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बना सकता है। किया एक अनोखा बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल भी पेश कर सकती है। इस मॉडल के तहत, ग्राहक बिना बैटरी के कार खरीद सकते हैं, जिससे इसकी शुरुआती कीमत घटकर करीब 8 लाख रुपये हो जाएगी। इसके बाद, बैटरी के इस्तेमाल के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से रेंटल चार्ज देना होगा। यह उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकता है जो शुरुआत में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते।

साइज

पैरामीटर किआ सिरोस ईवी महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी अंतर लंबाई 3995 मिलीमीटर 3990 मिलीमीटर +5 मिलीमीटर चौड़ाई 1805 मिलीमीटर 1821 मिलीमीटर -16 मिलीमीटर ऊंचाई 1670 मिलीमीटर 1653 मिलीमीटर +17 मिलीमीटर व्हीलबेस 2550 मिलीमीटर 2600 मिलीमीटर -50मिलीमीटर बूट स्पेस 465 लीटर 364 लीटर +101 लीटर

सिरोस ईवी की लंबाई थोड़ी ज्यादा है, जबकि एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी का व्हीलबेस ज़्यादा है। ज़्यादा व्हीलबेस का सीधा मतलब है कि केबिन के अंदर, खासकर पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए बेहतर लेगरूम मिलेगा। चौड़ाई में भी एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी बाजी मारती है, जिससे तीन लोगों के लिए बेहतर शोल्डर रूम मिलता है। वहीं, सिरोस ईवी की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है, जो लंबे कद के पैसेंजर्स के लिए बेहतर हेडरूम सुनिश्चित करती है।

प्रैक्टिकैलिटी के लिहाज़ से बूट स्पेस एक अहम फैक्टर है, और यहां किआ सिरोस ईवी आगे है। इसमें 465 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जो महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी के 364 लीटर के मुकाबले काफी ज़्यादा है।

कलर ऑप्शन

किआ सिरोस ईवी महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी आइवरी सिल्वर मैट एवरेस्ट व्हाइट फ्रॉस्ट ब्लू नेबुला ब्लू ग्रेविटी ग्रे स्टील्थ ब्लैक प्यूटर ऑलिव डीप फॉरेस्ट मैग्मा रेड टैंगो रेड आइवरी सिल्वर ग्लॉस गैलेक्सी ग्रे ऑरोरा ब्लैक पर्ल - ग्लेशियर व्हाइट पर्ल - एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट -

किआ सिरोस ईवी में कुल 9 कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें कुछ आकर्षक मैट फिनिश शेड्स भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी में 6 कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

किआ सिरोस ईवी महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी बैटरी 42 केडब्ल्यूएच 51.4 केडब्ल्यूएच 39.4 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 1 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 और पार्ट 2) 443 किमी 526 किमी 351 किमी ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव पावर 135 पीएस 171 पीएस 150 पीएस टॉर्क 255 एनएम 255 एनएम 310 एनएम

किआ सिरोस ईवी दो बैटरी पैक विकल्प: 42केडब्ल्यूएच और 51.4केडब्ल्यूएच में उपलब्ध है। बड़े बैटरी पैक की फुल चार्ज में रेंज 443 से 526 किलोमीटर के बीच है, जो लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए इसे एक शानदार ऑप्शन बनाती है। इसके विपरीत, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी में एक 39.4केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी फुल चार्ज में रेंज 351 किलोमीटर है।

फीचर और सेफ्टी

फीचर किआ सिरोस ईवी महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी ऑटो एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी फॉग लैंप्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ व्हील्स 17-इंच एयरो अलॉय व्हील्स 17-इंच एयरो अलॉय व्हील्स रूफ रेल्स ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ (64 रंग) ❌ इन्फोटेनमेंट सेटअप 12.3-इंच टचस्क्रीन 10.25-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.3-फुल डिजिटल 10.25-इंच वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 8-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम 7-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅(अडेप्टिव) ✅(अडेप्टिव) ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ (डुअल-जोन) कीलेस एंट्री ✅ ✅ डिजिटल की ✅ ❌ आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें ✅(आगे और पीछे) ❌ पावर्ड सीटें ✅(केवल 4-वे पावर्ड ड्राइवर) ❌ पैनोरमिक सनरूफ ✅ ✅ आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पैडल शिफ्टर ✅ ❌ मल्टी-ड्राइव मोड ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ वी2एल (व्हीकल-टू-लोड) ✅ ❌ वी2वी (व्हीकल-टू-व्हीकल) ❌ ❌ एयरबैग 6 एयरबैग 6 एयरबैग 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ आगे और पीछे पार्किंग सेंसर ✅ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ पीछे वाइपर और वॉशर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस ✅ (लेवल 2) ✅ (लेवल 2)

फीचर्स के मामले में किआ सिरोस ईवी एक प्रीमियम और मॉडर्न एक्सपीरियंस देती है। इसमें 12.3-इंच की बड़ी टचस्क्रीन और 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो केबिन को एक हाई-टेक लुक देती है। इसके अलावा 8-स्पीकर हारमन कार्डन साउंड सिस्टम, आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें, पैडल शिफ्टर्स, वी2एल (व्हीकल-टू-लोड) टेक्नोलॉजी, डिजिटल की और 64 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर इसे सेगमेंट में सबसे आगे रखते हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी में ये एडवांस फीचर्स नहीं हैं, लेकिन इसका एक खास फीचर ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल है, जो ड्राइवर और को-पैसेंजर को अपने हिसाब से अलग-अलग टेम्परेचर सेट करने की सुविधा देता है। सेफ्टी के मोर्चे पर दोनों एसयूवी कोई समझौता नहीं करती हैं। दोनों में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

किआ सिरोस ईवी उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक प्रीमियम, फीचर-लोडेड और लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते हैं। अगर आपका बजट 20 लाख रुपये तक है और आपको बड़ा बूट स्पेस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्रीमियम इंटीरियर चाहिए, तो सिरोस ईवी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। इसका डिज़ाइन और एडवांस फीचर्स इसे सेगमेंट में एक अलग पहचान देते हैं। वहीं, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी उन ग्राहकों को टारगेट करती है जो एक किफायती और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक एसयूवी की तलाश में हैं। अगर आपका बजट 15-16 लाख रुपये के आसपास है और आपको शहर में चलाने के लिए एक पावरफुल और भरोसेमंद गाड़ी चाहिए, तो 3एक्सओ ईवी एक समझदारी भरा फैसला है।

मुकाबला

इनका मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, विनफास्ट वीएफ6 और एमजी विंडसर ईवी से है।