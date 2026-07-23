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    किआ सिरोस ईवी vs महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी: कौनसी इलेक्ट्रिक कार खरीदें?

    जहां एक कार में आपको आज के जमाने की जरूरत की हर चीज मिलती है, वहीं दूसरी कार में चीजें सिंपल है और वह भी बहुत कम कीमत पर।

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 23, 2026 19:59 ist
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    published onJul 23, 2026 19:59 IST
    last updated onJul 23, 2026 19:59 IST
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    Kia Syros EV vs XUV 3XO EV

    किआ सिरोस ईवी लॉन्च हो गई है, और अगर आप पैसा वसूल इलेक्ट्रिक सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है। सिरोस ईवी की कीमत 13.50 लाख रुपये से शुरू होती है और यह दो बैटरी पैक और 5 वेरिएंट में उपलब्ध है। इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी से है, जिसका टॉप मॉडल ज्यादा किफायती है और इसमें अच्छा केबिन स्पेस और कई तरह के फ़ीचर दिए गए हैं।

    अगर आप किआ सिरोस ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी के बीच कंफ्यूज हैं, तो यह कंपेरिजन आपके लिए है! इनमें से कौनसी इलेक्ट्रिक कार पैसा वसूल है? आइए जानते हैं:

    कीमत

    मॉडल

    किआ सिरोस ईवी

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    13.50 लाख रुपये से 20 लाख रुपये

    13.89 लाख रुपये से 14.96 लाख रुपये

    कीमत के मामले में दोनों एसयूवी के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है। किआ सिरोस ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 13.50 लाख रुपये से शुरू होकर 20 लाख रुपये तक जाने की उम्मीद है। वहीं, Mahindra एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी की कीमत 13.89 लाख रुपये से 14.96 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इन आंकड़ों से साफ है कि एंट्री-लेवल वेरिएंट में किया सिरोस ईवी थोड़ी सस्ती हो सकती है। लेकिन, जब टॉप वेरिएंट्स की बात आती है, तो महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी लगभग 5 लाख रुपये तक सस्ती पड़ती है, जो इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बना सकता है। किया एक अनोखा बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल भी पेश कर सकती है। इस मॉडल के तहत, ग्राहक बिना बैटरी के कार खरीद सकते हैं, जिससे इसकी शुरुआती कीमत घटकर करीब 8 लाख रुपये हो जाएगी। इसके बाद, बैटरी के इस्तेमाल के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से रेंटल चार्ज देना होगा। यह उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकता है जो शुरुआत में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते।

    साइज

    पैरामीटर

    किआ सिरोस ईवी

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी

    अंतर

    लंबाई

    3995 मिलीमीटर

    3990 मिलीमीटर

    +5 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1805 मिलीमीटर

    1821 मिलीमीटर

    -16 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1670 मिलीमीटर

    1653 मिलीमीटर

    +17 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2550 मिलीमीटर

    2600 मिलीमीटर

    -50मिलीमीटर

    बूट स्पेस

    465 लीटर

    364 लीटर

    +101 लीटर

    Kia Syros EV

    सिरोस ईवी की लंबाई थोड़ी ज्यादा है, जबकि एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी का व्हीलबेस ज़्यादा है। ज़्यादा व्हीलबेस का सीधा मतलब है कि केबिन के अंदर, खासकर पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए बेहतर लेगरूम मिलेगा। चौड़ाई में भी एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी बाजी मारती है, जिससे तीन लोगों के लिए बेहतर शोल्डर रूम मिलता है। वहीं, सिरोस ईवी की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है, जो लंबे कद के पैसेंजर्स के लिए बेहतर हेडरूम सुनिश्चित करती है।

    Mahindra XUV 3XO EV

    प्रैक्टिकैलिटी के लिहाज़ से बूट स्पेस एक अहम फैक्टर है, और यहां किआ सिरोस ईवी आगे है। इसमें 465 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जो महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी के 364 लीटर के मुकाबले काफी ज़्यादा है।

    कलर ऑप्शन

    किआ सिरोस ईवी

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी

    आइवरी सिल्वर मैट

    एवरेस्ट व्हाइट

    फ्रॉस्ट ब्लू

    नेबुला ब्लू

    ग्रेविटी ग्रे

    स्टील्थ ब्लैक

    प्यूटर ऑलिव

    डीप फॉरेस्ट

    मैग्मा रेड

    टैंगो रेड

    आइवरी सिल्वर ग्लॉस

    गैलेक्सी ग्रे

    ऑरोरा ब्लैक पर्ल

    -

    ग्लेशियर व्हाइट पर्ल

    -

    एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट

    -

    किआ सिरोस ईवी में कुल 9 कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें कुछ आकर्षक मैट फिनिश शेड्स भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी में 6 कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

    बैटरी पैक, मोटर और रेंज

     

    किआ सिरोस ईवी

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी

    बैटरी

    42 केडब्ल्यूएच

    51.4 केडब्ल्यूएच

    39.4 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 और पार्ट 2)

    443 किमी

    526 किमी

    351 किमी

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    पावर

    135 पीएस

    171 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    255 एनएम

    255 एनएम

    310 एनएम

    किआ सिरोस ईवी दो बैटरी पैक विकल्प: 42केडब्ल्यूएच और 51.4केडब्ल्यूएच में उपलब्ध है। बड़े बैटरी पैक की फुल चार्ज में रेंज 443 से 526 किलोमीटर के बीच है, जो लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए इसे एक शानदार ऑप्शन बनाती है। इसके विपरीत, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी में एक 39.4केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी फुल चार्ज में रेंज 351 किलोमीटर है।

    फीचर और सेफ्टी

    फीचर

    किआ सिरोस ईवी

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी

    ऑटो एलईडी हेडलैंप्स

    एलईडी फॉग लैंप्स

    एलईडी टेललैंप्स

    व्हील्स

    17-इंच एयरो अलॉय व्हील्स

    17-इंच एयरो अलॉय व्हील्स

    रूफ रेल्स

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    एम्बिएंट लाइटिंग

    ✅ (64 रंग)

    इन्फोटेनमेंट सेटअप

    12.3-इंच टचस्क्रीन

    10.25-इंच टचस्क्रीन

    वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    12.3-फुल डिजिटल

    10.25-इंच

    वायरलेस फोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    8-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम

    7-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    ✅(अडेप्टिव)

    ✅(अडेप्टिव)

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    ✅ (डुअल-जोन)

    कीलेस एंट्री

    डिजिटल की

    आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें

    ✅(आगे और पीछे)

    पावर्ड सीटें

    ✅(केवल 4-वे पावर्ड ड्राइवर)

    पैनोरमिक सनरूफ

    आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    पैडल शिफ्टर

    मल्टी-ड्राइव मोड

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    वी2एल (व्हीकल-टू-लोड)

    वी2वी (व्हीकल-टू-व्हीकल)

    एयरबैग

    6 एयरबैग

    6 एयरबैग

    360-डिग्री कैमरा

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

    पीछे डिफॉगर

    पीछे वाइपर और वॉशर

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    एडीएएस

    ✅ (लेवल 2)

    ✅ (लेवल 2)

    Kia Syros EV vs Kia Syros ICE
    Mahindra XUV 3XO EV

    फीचर्स के मामले में किआ सिरोस ईवी एक प्रीमियम और मॉडर्न एक्सपीरियंस देती है। इसमें 12.3-इंच की बड़ी टचस्क्रीन और 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो केबिन को एक हाई-टेक लुक देती है। इसके अलावा 8-स्पीकर हारमन कार्डन साउंड सिस्टम, आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें, पैडल शिफ्टर्स, वी2एल (व्हीकल-टू-लोड) टेक्नोलॉजी, डिजिटल की और 64 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर इसे सेगमेंट में सबसे आगे रखते हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी में ये एडवांस फीचर्स नहीं हैं, लेकिन इसका एक खास फीचर ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल है, जो ड्राइवर और को-पैसेंजर को अपने हिसाब से अलग-अलग टेम्परेचर सेट करने की सुविधा देता है। सेफ्टी के मोर्चे पर दोनों एसयूवी कोई समझौता नहीं करती हैं। दोनों में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं।

    Kia Syros EV

    कारदेखो का क्या है कहना

    किआ सिरोस ईवी उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक प्रीमियम, फीचर-लोडेड और लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते हैं। अगर आपका बजट 20 लाख रुपये तक है और आपको बड़ा बूट स्पेस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्रीमियम इंटीरियर चाहिए, तो सिरोस ईवी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। इसका डिज़ाइन और एडवांस फीचर्स इसे सेगमेंट में एक अलग पहचान देते हैं। वहीं, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी उन ग्राहकों को टारगेट करती है जो एक किफायती और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक एसयूवी की तलाश में हैं। अगर आपका बजट 15-16 लाख रुपये के आसपास है और आपको शहर में चलाने के लिए एक पावरफुल और भरोसेमंद गाड़ी चाहिए, तो 3एक्सओ ईवी एक समझदारी भरा फैसला है।

    मुकाबला

    इनका मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, विनफास्ट वीएफ6 और एमजी विंडसर ईवी से है।

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    सोनू
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