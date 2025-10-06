2025 महिंद्रा बोलेरो और महिंद्रा बोलेरो नियो भारत में हुई लॉन्च, कीमत 7.99 लाख रुपये से शुरू

प्रकाशित: अक्टूबर 06, 2025 04:21 pm । स्तुति

महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो को नया मॉडल ईयर 2025 अपडेट मिला है जिससे इन दोनों गाड़ियों की डिजाइन में थोड़े बहुत बदलाव हुए है और इनमें कई नए फीचर भी शामिल किए गए हैं

महिंद्रा बोलेरो में नया टॉप वेरिएंट बी8 शामिल हुआ है, जबकि बोलेरो नियो में नया टॉप वेरिएंट एन11 जोड़ा गया है।

बोलेरो और बोलेरो नियो में नए अलॉय व्हील्स, अपडेटेड ग्रिल और नए कलर ऑप्शन शामिल किए गए हैं।

इन दोनों एसयूवी कार के केबिन में नई लेदरेट सीटें और नया यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। बोलेरो नियो में दो नई केबिन थीम : मोका ब्राउन और लुनार ग्रे दी गई है।

महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो में स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं। जबकि, बोलेरो नियो गाड़ी में रियर-व्यू कैमरा भी दिया गया है।

इन दोनों एसयूवी कार में 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

बोलेरो और बोलेरो नियो के मौजूदा वेरिएंट की कीमत में क्रमशः 80,000 रुपये और 50,000 रुपये की कटौती हुई है।

2025 महिंद्रा बोलेरो और 2025 महिंद्रा बोलेरो नियो भारत में लॉन्च हो गई है। इन दोनों गाड़ियों में कई हल्के फुल्के बदलाव किए गए हैं जिसमें नए कलर ऑप्शन के अलावा कुछ नए फीचर शामिल है। महिंद्रा की इन दोनों एसयूवी कार में एक जैसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।

इन दोनों एसयूवी कार में नए टॉप वेरिएंट शामिल किए गए हैं। महिंद्रा बोलेरो कार अब चार वेरिएंट : बी4, बी6, बी6 (ओ) और नए बी8 में आती है, जबकि बोलेरो नियो पांच वेरिएंट : एन4, एन8, एन10, एन10 (ओ) और नए11 में उपलब्ध है। इन दोनों बोलेरो कार में क्या कुछ मिलता है नया और कितनी रखी गई है इनकी कीमतें, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

कीमत

यहां देखें 2025 महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो की नई कीमतें -

बोलेरो

वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर बी4 8.79 लाख रुपये 7.99 लाख रुपये (- 80,000) बी6 8.95 लाख रुपये 8.69 लाख रुपये (- 26,000) बी6 (ओ) 9.78 लाख रुपये 9.09 लाख रुपये (- 69,000) बी8 --- 9.69 लाख रुपये ---

बोलेरो नियो

वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर एन4 8.92 लाख रुपये 8.49 लाख रुपये (- 43,000) एन8 9.54 लाख रुपये 9.29 लाख रुपये (- 25,000) एन10 10.29 लाख रुपये 9.79 लाख रुपये (- 50,000) एन11 --- 9.99 लाख रुपये ---

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

2025 महिंद्रा बोलेरो से जुड़ी जानकारी

नई महिंद्रा बोलेरो एसयूवी के आगे का लुक एकदम नया है। आगे की तरफ इसमें क्रोम इंसर्ट के साथ नई 5-स्लेट ग्रिल दी गई है। इसमें जाने पहचाने हैलोजन हेडलैंप्स के अलावा नए फॉग लैंप्स दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसका बॉक्सी लेआउट और अपराइट स्टेंस साफ तौर पर नजर आता है। राइडिंग के लिए इसमें नए 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे काफी प्रीमियम लुक देते हैं। इसमें काफी ऊंची खिड़कियां दी गई है। बोलेरो एसयूवी में तीन नए कलर ऑप्शन : स्टेल्थ ब्लैक, डीएसएटी सिल्वर और रॉकी बेज दिए गए हैं।

पीछे की तरफ इसमें इसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। इसमें वर्टिकल स्टैकड टेललैंप्स और टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील दिए गए हैं।

क्या आपको पता है महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो प्लस भारत की सबसे सस्ती कारें हैं जिसमें 3-रो सीटिंग मिलती हैं? यदि आप दूसरी 7-सीटर कारों के बारे में जानना चाहते हैं तो यह लिस्ट देख सकते हैं।

2025 महिंद्रा बोलेरो एसयूवी कार में लेदरेट सीटें दी गई हैं जिससे इसका केबिन काफी प्रीमियम लगता है। इस गाड़ी में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल जैसे नए फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें पहले वाले फीचर भी दिए गए हैं जिसमें सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर विंडो, रिमोट की और मैनुअल एसी शामिल है।

सुरक्षा के लिए इसमें रियर व्यू कैमरा के अलावा डुअल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।

2025 महिंद्रा बोलेरो नियो से जुड़ी जानकारी

महिंद्रा बोलेरो नियो गाड़ी में वर्टिकल स्लेट्स की बजाए हॉरिजोंटल स्लेट्स के साथ नई ग्रिल दी गई है जिससे इसे काफी मॉडर्न लुक मिलता है। इसमें आगे वाले बंपर पर अब सिल्वर फिनिश दी गई है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसका कॉम्पेक्ट और बोल्ड स्टेंस साफ तौर पर नजर आता है। इसमें ब्लैक व्हील आर्क और नए डिजाइन के 16-इंच डार्क ग्रे अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें डुअल-टोन रूफ दी गई है जिससे इसे आकर्षक लुक मिलता है। इस एसयूवी कार में दो नए कलर ऑप्शन : कॉन्क्रीट ग्रे और जींस ब्लू दिए गए हैं।

इसकी पीछे की डिजाइन काफी जानी पहचानी लगती है। पीछे की तरफ इसमें साइड हिंज्ड टेलगेट और बोलेरो नियो बैजिंग के साथ स्पेयर व्हील कवर दिया गया है।

बोलेरो नियो कार में वेरिएंट अनुसार दो इंटीरियर कलर ऑप्शन : मोका ब्राउन या लुनार ग्रे दिए गए हैं। इसमें लेदरेट सीटें दी गई हैं जो इसके केबिन को अपमार्केट फील देती है।

इसमें 9-इंच टचस्क्रीन, मॉडर्न यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और रियर पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें कलर्ड मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (एमआईडी) के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑल फोर पावर विंडो, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, रियर पार्किंग कैमरा के साथ सेंसर, एबीएस के साथ ईबीडी और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए गए हैं। यहां देखें बोलेरो नियो की ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में कैसी रही थी परफॉरमेंस।

इंजन ऑप्शन

इन दोनों एसयूवी कार के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। इनमें डीजल इंजन के साथ रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है, यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

मॉडल महिंद्रा बोलेरो महिंद्रा बोलेरो नियो इंजन 1.5-लीटर डीजल 1.5-लीटर डीजल ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी 5-स्पीड एमटी ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) पावर 75 पीएस 100 पीएस टॉर्क 210 एनएम 260 एनएम

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

मुकाबला

महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो का सेगमेंट में सीधे तौर पर मुकाबला किसी से नहीं है। लेकिन, यह मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट और हुंडई वेन्यू सब-कॉम्पेक्ट के मुकाबले अच्छा ऑप्शन है।