2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, कीमत 12 लाख रुपये से शुरू

प्रकाशित: मई 22, 2026 02:30 pm । स्तुति

होंडा ने सिटी फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी की शुरूआती कीमत प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के बराबर 12 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सेडान कार अब पहले से ज्यादा शार्प और स्टाइलिश हो गई है। फेसलिफ्ट होंडा सिटी कार की डिजाइन एकदम नई है और इसके केबिन में कई सारे नए फीचर भी दिए गए हैं। इसमें पुराने मॉडल वाले पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।

यदि आप मार्किट में कोई प्रीमियम मिड-साइज सेडान कार की तलाश कर रहे हैं तो सिटी फेसलिफ्ट को लेना एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए जानते हैं कि नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार में क्या कुछ मिलता है खास :-

होंडा सिटी फेसलिफ्ट : वेरिएंट और कीमत

होंडा ने सिटी फेसलिफ्ट कार को चार वेरिएंट में पेश किया है, जिसकी कीमत 12 लाख रुपये से 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत :-

वेरिएंट पेट्रोल एमटी पेट्रोल सीवीटी पेट्रोल हाइब्रिड एसवी 12 लाख रुपये — — वी 13.30 लाख रुपये 14.30 लाख रुपये — जेडएक्स 15.26 लाख रुपये 16.26 लाख रुपये — जेडएक्स प्लस 16.15 लाख रुपये 17.15 लाख रुपये 21 लाख रुपये

सभी कीमतें इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम के अनुसार है।

होंडा सिटी फेसलिफ्ट : एक्सटीरियर

होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार अब ज्यादा शार्प और मॉडर्न लगती है, लेकिन इस सेडान कार का साइज प्री-फेसलिफ्ट वर्जन के बराबर ही है।

आगे की तरफ इसमें चौड़ी और उभरी हुई ग्रिल दी गई है जिसके पास में पतले एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स पोजिशन किए गए हैं जिस पर स्मोकी इफेक्ट मिलता है और यह सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिलते हैं।

इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं, जो इसे ज्यादा चौड़ा लुक देती है और यह रात में बेहद आकर्षक भी दिखती हैं।

इस गाड़ी में आगे वाले बंपर पर बड़े एयर इंटेक दिए गए हैं और इसके नीचे का हिस्सा स्पोर्टी है, जिससे इसे काफी दमदार लुक मिलता है।

प्री-फेसलिफ्ट मॉडल में फ्रंट ग्रिल के टॉप पर क्रोम बार दिया गया था जिसे इसमें से हटा दिया गया है, जिससे अब इसका लुक और भी ज्यादा आकर्षक लगता है।

इसकी साइड प्रोफाइल एकदम जानी पहचानी लगती है। राइडिंग के लिए इसमें नए डिजाइन के 16-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसकी नई स्टाइलिंग को अच्छा कॉम्पलिमेंट देते हैं।

विंडो फ्रेम से लेकर ओआरवीएम डिजाइन और डोर हैंडल्स तक सब कुछ पहले जैसा ही है।

पीछे की तरफ इसमें नए लाइट सिग्नेचर के साथ अपडेटेड एलईडी टेललैंप्स और डिफ्यूजर जैसे ट्रीटमेंट के साथ नए डिजाइन का बंपर दिया गया है।

ज्यादा प्रीमियम लुक के लिए इसमें स्पोर्टी स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। फेसलिफ्ट होंडा सिटी कार उन लोगों के लिए अच्छी है जो दिखावटी एसयूवी की बजाए आकर्षक सेडान कार ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी स्लीक स्टाइलिंग इसे सबसे अलग बनाती है।

साइज : नई सिटी फेसलिफ्ट सेडान में सेगमेंट का सबसे ज्यादा स्पेशियस रियर केबिन मिलना जारी है।

होंडा सिटी फेसलिफ्ट कलर ऑप्शन

नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार में छह कलर ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें यह शामिल है :-

क्रिस्टल ब्लैक (नया)

रेडिएंट रेड

ऑब्सिडियन ब्लू

प्लैटिनम व्हाइट

कॉगनैक सिल्वर

मीटिओरॉइड ग्रे

होंडा सिटी फेसलिफ्ट इंटीरियर

सिटी फेसलिफ्ट कार के केबिन में आइवरी कलर थीम दी गई है। इस गाड़ी का डैशबोर्ड लेआउट पहले जैसा ही है और इसके सभी टचपॉइंट एक्सेस करने में काफी आसान है।

इसका सबसे बड़ा हाइलाइट अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो कि प्री-फेसलिफ्ट मॉडल से बड़ा है। हालांकि, इस सिस्टम की पोजिशनिंग थोड़ी अजीब सी लगती है।

इसमें डुअल-टोन ब्लैक और बेज कलर इंटीरियर थीम और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिस पर कई सारे ऑडियो और एडीएएस कंट्रोल मिलते हैं।

फेसलिफ्ट सिटी कार में पुराने मॉडल की तरह वर्टिकल एसी वेंट्स दिए गए हैं।

केबिन के अंदर इसमें डोर ट्रिम्स और डैशबोर्ड के आसपास सॉफ्ट-टच फिनिश दी गई है। इसमें लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियरबॉक्स दिया गया है।

सिटी फेसलिफ्ट गाड़ी के केबिन में एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है जो रात के समय में एकदम शानदार वाइब देती है।

इसका सिंगल-पेन सनरूफ केबिन को एकदम हवादार बनाता है और इसमें बड़ी विंडो भी दी गई है।

इस सेडान कार के सेंटर कंसोल की डिजाइन एकदम क्लीन है, और इसमें अच्छी स्टोरेज स्पेस, चार्जिंग पोर्ट और वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिलते हैं।

हम इस बात की सराहना करते हैं कि होंडा ने नई सिटी फेसलिफ्ट कार में एसी के ऑपरेशन के लिए फिजिकल कंट्रोल्स दिए हैं और इसके बटन की क्वालिटी भी काफी अच्छी है।

खूबियां : नई सिटी फेसलिफ्ट कार की रियर सीट इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है, जिसमें अतिरिक्त लेगरूम स्पेस, अंडर-थाई स्पोर्ट और मिडल पैसेंजर के लिए फ्लैट फ्लोर मिलता है।

होंडा सिटी फेसलिफ्ट फीचर और सेफ्टी

सिटी फेसलिफ्ट कार में 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ-साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है।

इसमें पहले की तरह सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है।

केबिन के अंदर सबसे बड़ा एडिशन वेंटिलेटेड फ्रंट सीटों का हुआ है, जो इसके केबिन को एकदम प्रीमियम अहसास देता है। इसमें मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, यह फीचर पहले केवल स्पेशल एडिशन मॉडल्स में ही मिलता था या फिर एसेसरी के तौर पर दिया जाता था।

इसमें सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसे फीचर मिलने जारी हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, ईएससी, टीपीएमएस, हिल-स्टार्ट असिस्ट, रेन सेंसिंग वाइपर और हौंडा का लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) सूट दिया गया है जिसके तहत लेन वॉच, कोलिजन मिटिगेशन और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर शामिल है।

इसकी सेफ्टी लिस्ट में 360-डिग्री कैमरा भी जोड़ा गया है।

इन फीचर की कमी : 2026 होंडा सिटी सेडान कार में पावर्ड सीट, पावर्ड टेलगेट और फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर की कमी है।

होंडा सिटी फेसलिफ्ट बूट स्पेस

होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार में अच्छी बूट स्पेस मिलती है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। यह गाड़ी शहर में रोजाना चलाने और हाइवे पर लंबी दूरी का सफर तय करने के हिसाब से काफी अच्छी साबित होती है।

होंडा सिटी फेसलिफ्ट इंजन ऑप्शन

इंजन 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-हाइब्रिड पावर 121 पीएस 98 पीएस (126 पीएस तक) टॉर्क 145 एनएम 127 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / 7-स्टेप सीवीटी ई-सीवीटी

ई-सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

स्टैंडर्ड सिटी फेसलिफ्ट कार में जांचा-परखा हुआ 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 121 पीएस की पावर जनरेट करता है। इंजन के साथ इसमें 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है।

इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में 1.5-लीटर इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जिसका संयुक्त पावर आउटपुट 126 पीएस है और यह रियल-वर्ल्ड कंडीशन में अच्छी माइलेज भी देती है।

यदि आपको ड्राइव करना ज्यादा पसंद है तो आप इसका मैनुअल गियरबॉक्स चुन सकते हैं। जबकि, सीवीटी गियरबॉक्स उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि एक स्मूद ड्राइव एक्सपीरिएंस चाहते हैं।

होंडा सिटी फेसलिफ्ट कंपेरिजन

होंडा सिटी न्यू मॉडल का मुकाबला हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस से रहेगा।

हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम सिटी फेसलिफ्ट का कंपेरिजन मुकाबले में मौजूद गाड़ियों के साथ लेकर आएंगे। तब तक हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी फेसलिफ्ट सिटी सेडान को लेकर क्या राय है।