2026 स्कोडा कुशाक vs होंडा एलिवेट: स्कोडा की पावर या होंडा का भरोसा? जानिए कौन है असली किंग
यहां हमने स्कोडा कुशाक और होंडा एलिवेट का स्पेसिफिकेशन, फीचर, साइज, सेफ्टी और इंजन ऑप्शन के आधार पर कंपेरिजन किया है। जानिए कौनसी एसयूवी कार बाजी मारती है।
प्रकाशित: मई 03, 2026 12:31 pm । सोनू
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हाल ही में लॉन्च हुई नई स्कोडा कुशाक को अपडेट एक्सटीरियर, नए फीचर, बेहतर केबिन, और पावरट्रेन में कुछ बदलाव के साथ पेश किया गया है। इस यूरोपियन एसयूवी कार में इसकी खूबियां जैसे बेहतरीन ड्राइविंग डायनामिक्स, दमदार बिल्ड क्वालिटी, और एक सदाबहार डिजाइन अभी भी बरकरार है। वहीं दूसरी ओर, हमारे पास होंडा एलिवेट है, जो भारत के कार बाजार में पिछले कुछ समय से मौजूद है और इस सेगमेंट में सबसे भरोसेमंद और सीधी-सादी पसंद में से एक है।
यहां हम 2026 स्कोडा कुशाक और होंडा एलिवेट का कंपेरिजन कर रहे हैं, और आपको इनके स्पेसिफिकेशन, फीचर, साइज और पावरट्रेन के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।
कीमत
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मॉडल
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स्काडा कुशाक फेसलिफ्ट
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होंडा एलिवेट
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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10.69 लाख रूपये से 18.99 लाख रूपये
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11.60 लाख रूपये से 16.57 लाख रूपये
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स्कोडा कुशाक बेस मॉडल की प्राइस एलिवेट से करीब 90,000 रुपये कम है, जो एक बड़ी बात है।
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वही दूसरी ओर होंडा कार के टॉप मॉडल की प्राइस 16.57 लाख रुपये है, जो कुशाक टॉप मॉडल से 2 लाख रुपये से ज्यादा कम है।
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यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि एलिवेट काफी समय से बिक्री के लिए उपलब्ध है और इसकी सेल्स कम है, ऐसे में आपको इस पर भारी डिस्काउंड मिल सकता है। आप डिस्काउंट ऑफर के लिए नजदीकी डीलरशिप पर संपर्क कर सकते हैं।
यहां इन दोनों एसयूवी कार के स्पेसिफिकेशन देखिए:
साइज
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स्काडा कुशाक फेसलिफ्ट
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होंडा एलिवेट
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अंतर
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लंबाई
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4229 मिलीमीटर
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4312 मिलीमीटर
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-83 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1760 मिलीमीटर
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1790 मिलीमीटर
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-30 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1612 मिलीमीटर
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1650 मिलीमीटर
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-38 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2651 मिलीमीटर
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2650 मिलीमीटर
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+1 मिलीमीटर
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बूट स्पेस
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385 लीटर
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458 लीटर
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-73 लीटर
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दोनों में एलिवेट ज्यादा लंबी एसयूवी कार है, और ज्यादा लंबाई की वजह से यह सड़क पर भी ज्यादा दमदार लगती है।
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चौड़ाई और ऊंचाई के मामले में भी एलिवेट थोड़ी आगे है।
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दोनों एसयूवी कार का व्हीलबेस लगभग एक बराबर है और यहां कुशाक केवल 1 मिलीमीटर से आगे है।
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एलिवेट में ज्यादा बड़ा बूट स्पेस है, जिससे आप इसमें ज्यादा सामान रखकर ले जा सकते हैं।
कलर ऑप्शन
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2026 स्काडा कुशाक फेसलिफ्ट
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होंडा एलिवेट
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शिमला ग्रीन*
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गोल्डन ब्राउन मैटेलिक
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चेरी रेड*
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ओब्सिडियन ब्लू पर्ल
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स्टील ग्रे*
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रेडियंट रेड मैटेलिक*
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ब्रिलियंट*
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प्लेटिनम व्हाइट पर्ल*
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कैंडी व्हाइट*
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क्रिस्टल ब्लैक पर्ल
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कार्बन स्टील
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लुनार सिल्वर मैटेलिक*
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डीप ब्लैक
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मीटियोरॉइड ग्रे मैटेलिक*
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लावा ब्लू
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*चुनिंदा वेरिएंट काली छत के साथ भी उपलब्ध हैं
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दोनों एसयूवी कार में आपको ज्यादातर वे सभी रंग मिलेंगे जिनकी आप उम्मीद करते हैं। हालांकि कुशाक में एक अतिरिक्त कलर मिलता है।
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कुशाक में शिमला ग्रीन, चेरी रेड और स्टील ग्रे नए रंग हैं, जिन्हें आप यहां अच्छे से देख सकते हैं।
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कुशाक के चुनिंदा वेरिएंट में ग्रीन, ग्रे, सिल्वर और व्हाइट रंग के साथ ड्यूल-टोन ऑप्शन मिलता है।
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लाल, सफेद, ग्रे और सिल्वर रंग वाली एलिवेट के साथ भी ड्यूल-टोन कलर का विकल्प उपलब्ध है।
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स्पोर्टी वेरिएंट:
जो लोग स्पोर्टी कार चाहते हैं, उनके लिए कुशाक के स्पोर्टलाइन और मोंटे कार्लो वेरिएंट्स हैं। इन दोनों वेरिएट में अंदर और बाहर ब्लैक एलिमेंट्स हैं जिससे एसयूवी कार ज्यादा स्पेशल लगती है।
वहीं दूसरी ओर, होंडा ने एलिवेट को एक स्पेशल ब्लैक एडिशन में पेश किया है, जिसमें काले रंग के एलिमेंट्स और एक स्पोर्टी ब्लैक केबिन थीम है। इसके अलावा एक बोल्ड एडवेंचर एडिशन भी उपलब्ध है, जिसमें खास स्टीकर, अंदर और बाहर ऑरेंज इनसर्ट और काले अलॉय व्हील दिए गए हैं।
इंजन
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स्काडा कुशाक फेसलिफ्ट
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होंडा एलिवेट
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इंजन
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1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई
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1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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पावर
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115 पीएस
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150 पीएस
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121 पीएस
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टॉर्क
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178 एनएम
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250 एनएम
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145 एनएम
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी (नया)
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7-स्पीड डीसीटी
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6-स्पीड एमटी /7-स्पीड सीवीटी
डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)
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कुशाक और एलिवेट दोनों में पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है, स्कोडा कार में टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जबकि होंडा कार में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है।
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आउटपुट की बात करें तो एलिवेट का 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन कुशाक के 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के बराबर है। कुशाक का 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल काफी ज्यादा पावर आउटपुट देता हैं।
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कुशाक 1-लीटर और एलिवेट 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ आपको 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है।
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कुशाक 1-लीटर के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि एलिवेट में 7-स्टेप सीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है।
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कुशाक के 1.5-लीटर इंजन के साथ केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिया गया है।
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रोमांच vs बैलेंस:
कुशाक के टर्बो इंजन जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, खासकर इसका 1.5-लीटर इंजन काफी दमदार है।
वहीं दूसरी ओर, एलिवेट का इंजन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ज्यादा मजेदार और हाई रेविंग अनुभव देता है, जो आप होंडा इंजन से उम्मीद करते हैं। इसमें परफॉर्मेस, स्मूथनेस, रिफाइनमेंट और माइलेज के बीच सही संतुलन है। हालांकि यह कुशाक जितना रोमांचक नहीं है।
फीचर
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फीचर
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2026 स्काडा कुशाक फेसलिफ्ट
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होंडा एलिवेट
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ऑटो एलईडी हेडलैंप्स
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एलईडी टेललैंप्स
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व्हील
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17-इंच अलॉय व्हील
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17-इंच अलॉय व्हील
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रूफ रेल्स
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पीछे चमकीला लोगो
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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एम्बिएंट लाइटिंग
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इंफोटेनमेंट सेटअप
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10.1-इंच टचस्क्रीन
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10.1-इंच टचस्क्रीन
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वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
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इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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10.25-इंच डिस्प्ले
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7-इंच सेमी-डिजिटल के साथ एमआईडी
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वायरलेस फोन चार्जर
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साउंड सिस्टम
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8-स्पीकर साउंड सिस्टम
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8-स्पीकर साउंड सिस्टम
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ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
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क्रूज कंट्रोल
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क्लाइमेट कंट्रोल
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सिंगल-जोन
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सिंगल-जोन
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कीलेस एंट्री
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आगे वेंटिलेटेड सीटें
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पावर्ड सीट
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6-तरह से ड्राइवर और को-ड्राइवर
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पीछे सीट मसाज फंक्शन
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सनरूफ
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पैनोरमिक
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सिंगल-पैन
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आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट
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पेडल शिफ्टर
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✅ (केवल ऑटोमैटिक)
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✅ (केवल ऑटोमैटिक)
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कूल्ड ग्लवबॉक्स
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❌
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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एयरबैग
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6
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6
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360-डिग्री कैमरा
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❌ (केवल रिवर्स)
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❌(केवल रिवर्स)
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ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
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रेन सेंसिंग वाइपर
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पार्किंग सेंसर
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✅(आगे और पीछे)
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✅(पीछे)
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पीछे डिफॉगर
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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✅(केवल वार्निंग)
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✅(केवल वार्निंग)
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एडीएएस
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❌
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✅(लेवल-2)
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जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, कुशाक में एलिवेट की तुलना में काफी ज्यादा फीचर हैं। इसमें एक चमकीला लोगो, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, एक पीछे सीट मसाजर, आगे पार्किंग सेंसर, और एक पैनोरमिक सनरूफ है, जो एलिवेट में नहीं हैं।
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वहीं दूसरी ओर, एलिवेट में कुशाक की तुलना में एडीएएस फीचर मिलते हैं।
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दोनों एसयूवी में कई फीचर की जरूरत:
कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का लेवल अब काफी ऊंचा हो गया है और इस सेगमेंट में प्रीमियम फीचर वाली एसयूवी कार भरी पड़ी हैं। जहां एलिवेट में कई फीचर की कमी है, वहीं कुशाक में भी पूरा पैकेज बनाने के लिए कई फीचर की जरूरत है। दोनों एसयूवी में 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पावर्ड टेलगेट, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और एक ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम का अभाव है।
कारदेखो का क्या है कहना
2026 स्कोडा कुशाक और होंडा एलिवेट दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मजबूत दावेदार हैं, खासकर ये अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग की वजह से ज्यादा फेमस हैं। हालांकि, ये दोनों अलग-अलग तरह के ग्राहकों को टारगेट करती हैं। कुशाक न्यू मॉडल फीचर और रोमांचक ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मामले में आगे है। इसके एक्स्ट्रा फीचर और दमदार 1.5-लीटर टर्बो इंजन इसे एक प्रीमियम पैकेज बनाता है, और एलिवेट की तुलना में आप इसके लिए जो ज्यादा कीमत देते हैं वो जायज ठहराते हैं। अगर आपको फीचर से भरपूर केबिन और जबरदस्त परफॉर्मेंस पसंद है, तो कुशाक का कोई मुकाबला नहीं है।
वहीं दूसरी ओर, एलिवेट अपने ज्यादा चौड़े केबिन, लेवल-2 एडीएएस, बड़े बूट, होंडा की विश्वनीयता, और ज्यादा किफायती टॉप मॉडल की वजह से अपनी जगह बनाती है। यह उन लोगों के लिए सही विकल्प है जो सेफ्टी टेक्नोलॉजी और लंबे समय तक ओनरशिप को प्राथमिकता देते हैं।
कुल मिलाकर, अगर आप फीचर और परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं तो स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट चुनें। लेकिन अगर मन की शांति और लॉन्ग-टर्न ओनरशिप आपके लिए मायने रखता है तो होंडा एलिवेट आपको निराश नहीं करेगी। हालांकि हमारा सुझाव है कि आप फैसला लेने से पहले दोनों की टेस्ट ड्राइव जरूर लें।
कुशाक और एलिवेट के अलावा, यहां कुछ और विकल्प दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं:
हुंडई क्रेटा: इस सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय एसयूवी कार है। इसमें फीचर से भरपूर केबिन, आरामदायक राइड क्वालिटी, और अलग-अलग ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से कई इंजन और वेरिएंट ऑप्शन मौजूद हैं।
टाटा सिएरा: उन लोगों के लिए अच्छी है जो सड़क पर दमदार मौजूदगी, स्पेशियस केबिन, और सभी प्रीमियम फीचर हैं, जिनकी आप 25 लाख रूपये से कम कीमत में उम्मीद करते हैं। इसमें बेहतरीन सेफ्टी भी मिलती है।
मारुति ग्रैंड विटारा: ज्यादा माइलेज वाले हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ एक समझदारी वाला विकल्प है। इसमें कंफर्टेबल सस्पेंशन सेटअप और अच्छे खासे फीचर भी मिलते हैं।
मारूति सुजुकी विक्टोरिस: ग्रैंड विटारा का ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा प्रीमियम वर्जन है। इसमें भी ज्यादा माइलेज पर जोर दिया गया है। इसमें कई मॉडर्न फीचर मिलते हैं।
रेनो डस्टर: एक मजबूत और मॉडर्न एसयूवी कार, जिसमें दमदार परफॉर्मेंस, कंफर्टेबल सस्पेंशन, और संतुलित राइड व हैंडलिंग मिलती है।
किआ सेल्टोस: इस सेगमेंट की सबसे बड़ी, सबसे नई, और सबसे प्रीमियम गाड़ी में से एक है, जिसमें मॉडर्न डिजाइन, फीचर से भरपूर केबिन और कई इंजन ऑप्शन मिलते हैं।
फोक्सवैगन टाइगन: कुशाक वाले प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन स्टाइल अलग है और 1.5-लीटर टर्बो-इंजन के साथ स्पोर्टी जीटी वेरिएंट में उपलब्ध है।
यहां आप नई और पुरानी स्कोडा कुशाक का कंपेरिजन भी देख सकते हैं।
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