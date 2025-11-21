2025 टाटा सिएरा vs किआ सेल्टास: फीचर के मामले में कौनसी एसयूवी कार है बेहतर? जानिए यहां

40 Views

प्रकाशित: नवंबर 21, 2025 01:29 pm

सेल्टोस में ज्यादा पारंपरिक केबिन लेआउट दिया गया है, वहीं सिएरा का केबिन ज्यादा खास लगता है

टाटा मोटर्स नई सिएरा कार को 25 नवंबर को लॉन्च करने वाली है। कंपनी इस एसयूवी कार से पर्दा पहले ही उठा चुकी है। नई सिएरा का डिजाइन पुराने मॉडल से प्रेरित है, लेकिन इसका केबिन पूरी तरह से मॉडर्न है और इसमें कई बेहतरीन फीचर दिए गए हैं।

यह एसयूवी गाड़ी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन वाले सेगमेंट में आ रही है, जो शायद भारत के सबसे हॉट सेगमेंट में से एक है। इस सेगमेंट की एक दिग्गज कार किआ सेल्टोस है, जिसका केबिन सेगमेंट में सबसे अच्छे केबिन में से एक है। टाटा सिएरा और किआ सेल्टोस दोनों एसयूवी कार में ढेर सारे फीचर हैं, ऐसे में हमने इनका फीचर के मोर्चे पर कंपेरिजन किया है। हमने कार के एक्सटीरियर, सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और सभी कंफर्ट के बारे में बताया है। फीचर के मामले में कौनसी कार आगे रहेगी? जानेंगे आगे:

फीचर

2025 टाटा सिएरा किआ सेल्टोस एक्सटीरियर एलईडी हेडलाइट्स

पूरी चौड़ाई वाली एलईडी टेललाइट्स

पूरी चौड़ाई वाली एलईडी डीआरएल

एलईडी सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स

19-इंच डुअल-टोन एलॉय व्हील्स

आगे और पीछे स्किड प्लेट्स

ब्लैक रूफ रेल्स

फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स

शार्क-फिन एंटीना

पीछे स्पॉइलर

बॉडी-कलर बी-पिलर

फॉक्स एल्पाइन विंडो स्टाइलिंग फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स

एलईडी डीआरएल

आगे एलईडी फॉग लैंप्स

18-इंच डुअल-टोन एलॉय व्हील्स (एक्स-लाइन)

रूफ रेल्स

आगे और पीछे सिल्वर स्किड प्लेट्स

रूफ-माउंटेड स्पॉइलर

शार्क फिन एंटीना केबिन ब्लैक / बेज डुअल-टोन केबिन थीम

लेदरेट अपहोल्स्ट्री

लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

एक्सटेंडेबल सनशेड के साथ ड्राइवर और पैसेंजर वैनिटी मिरर

सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

आगे सीट बैक पॉकेट

कपहोल्डर्स के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

आगे दोनों पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर और लैंप ब्लैक और बेज डुअल-टोन केबिन थीम, एक्स-लाइन के साथ सेज ग्रीन और ब्लैक और जीटी लाइन के साथ ब्लैक थीम

लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

हेड-अप डिस्प्ले (एक्स-लाइन)

आगे वाले दोनों पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर और लैंप

सनग्लास होल्डर

इल्युमिनेटेड ग्लवबॉक्स

आगे फुटवेल इल्यूमिनेशन

आगे सीट बैक पॉकेट

सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

स्टोरेज स्पेस के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट कंफर्ट डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले (शायद 12.3-इंच)

पीछे वेंट्स के साथ डुअल-ज़ोन ऑटो एसी

आगे वेंटिलेटिड सीट्स

पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

मैनुअल एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट

मैनुअल बॉस मोड

पीछे विंडो सनशेड

आगे वाली सीट के साथ एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट

पैनोरमिक सनरूफ

वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

पडल लैंप्स

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

बूट लैंप

इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम

मल्टी-ड्राइव मोड

टेरेन मोड

पीछे 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीट्स

टाइप-सी यूएसबी पोर्ट (आगे और पीछे)

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री 10.25-इंच ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

पीछे एसी वेंट के साथ डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल

आगे वेंटिलेटिड सीट

8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट

वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

पैनोरमिक सनरूफ

पीएम2.5 एयर फिल्टर के साथ एयर प्यूरीफायर

ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम

पडल लैंप

ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर (आईआरवीएम)

हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

बूट लैंप

पैडल शिफ्टर्स (सिर्फ एटी)

टेरेन मोड्स

ड्राइव मोड्स - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट

पीछे 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीट

कीलेस एंट्री

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टमेंट

स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन (शायद 12.3-इंच)

को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन (शायद 12.3-इंच)

साउंड बार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो

ओटीए

एलेक्सा और गूगल वॉयस असिस्टेंट सेफ्टी कई एयरबैग

लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम

हिल-होल्ड असिस्ट

हिल-डिसेंट कंट्रोल

सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

360-डिग्री कैमरा

आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

पीछे वाइपर और वॉशर

पीछे डिफॉगर

ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

पीछे डिस्क ब्रेक

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज छह एयरबैग (स्टैंडर्ड)

लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम

हिल-होल्ड असिस्ट

हिल-डिसेंट कंट्रोल

सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

360-डिग्री कैमरा

आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

पीछे वाइपर और वॉशर

पीछे डिफॉगर

ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (सिर्फ एटी)

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

सिएरा का केबिन इस सेगमेंट में सबसे अच्छे केबिन में से एक है, और अगर आपको फीचर चाहिए तो यह टॉप चॉइस भी होनी चाहिए। हालांकि फीचर के मामले में सेल्टोस कार भी पीछे नहीं है। पिछले जनरेशन की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए सिएरा के डिजाइन में रेट्रो और मॉडर्न टच का यूनीक कॉम्बिनेशन दिया गया है। और यह अधिकांश ग्राहकों को पसंद आएगी।

सिएरा के अलॉय व्हील साइज में सेल्टोस एक्स-लाइन के व्हील से बड़े हैं। इसमें सेल्टोस की तुलना में पूरी चौड़ाई तक फैली एलईडी डीआरएल और फ्लश डोर हैंडल दिए गए हैं। सिएरा में अल्पाइन विंडो स्टाइल मिलती है, जो किआ सेल्टोस के मुकाबले कोई एडवांटेज नहीं है, बल्कि एक कूलिंग एलिमेंट्स है।

दोनों एसयूवी कार में फीचर की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिएरा फीचर के मामले में आगे है। सेल्टोस के मुकाबले सिएरा तीन स्क्रीन, एक्सटेंडेड अंडरथाई सपोर्ट, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम और मैनुअल बोस मोड के साथ सबसे अलग है।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि सिएरा में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप केवल टॉप मॉडल तक सीमित होगा। यहां देखिए शुरुआती वेरिएंट्स का केबिन कैसा होगा।

हालांकि, सिएरा की तुलना में सेल्टोस में एक हेड्स-अप डिस्प्ले का एडवांटेज है। दोनों एसयूवी कार में काफी सारे फीचर कॉमन हैं जिनमें ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल है।

सिएरा खरीदने की सोच रहे लोगों को टाटा एसयूवी का बूट स्पेस भी देखना चाहिए।

इंजन

टाटा सिएरा गाड़ी में एक पेट्रोल और एक डीजल इंजन का विकल्प मिल सकता है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.5-लीटर टीजीडीआई डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल) 1.5-लीटर डीजल इंजन गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी पावर 170 पीएस 118 पीएस टॉर्क 280 एनएम 260 एनएम

डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

सिएरा के लॉन्च के साथ टाटा के नए 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का डेब्यू होगा। और जो लोग कम रनिंग कॉस्ट को प्राथमिकता देते हैं उनके लिए डीजल इंजन की चॉइस भी मिलेगी।

अब नजर डालते हैं किआ सेल्टोस के इंजन स्पेसिफिकेशन पर:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-गियरबॉक्स पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, सीवीटी 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

2025 टाटा सिएरा: संभावित प्राइस और कंपेरिजन

सिएरा कार की कीमत करीब 15 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। सेल्टोस के अलावा टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, मारुति विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा और स्कोडा कुशाक से रहेगा।