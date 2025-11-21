2025 टाटा सिएरा vs किआ सेल्टास: फीचर के मामले में कौनसी एसयूवी कार है बेहतर? जानिए यहां
प्रकाशित: नवंबर 21, 2025 01:29 pm । सोनू
सेल्टोस में ज्यादा पारंपरिक केबिन लेआउट दिया गया है, वहीं सिएरा का केबिन ज्यादा खास लगता है
टाटा मोटर्स नई सिएरा कार को 25 नवंबर को लॉन्च करने वाली है। कंपनी इस एसयूवी कार से पर्दा पहले ही उठा चुकी है। नई सिएरा का डिजाइन पुराने मॉडल से प्रेरित है, लेकिन इसका केबिन पूरी तरह से मॉडर्न है और इसमें कई बेहतरीन फीचर दिए गए हैं।
यह एसयूवी गाड़ी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन वाले सेगमेंट में आ रही है, जो शायद भारत के सबसे हॉट सेगमेंट में से एक है। इस सेगमेंट की एक दिग्गज कार किआ सेल्टोस है, जिसका केबिन सेगमेंट में सबसे अच्छे केबिन में से एक है। टाटा सिएरा और किआ सेल्टोस दोनों एसयूवी कार में ढेर सारे फीचर हैं, ऐसे में हमने इनका फीचर के मोर्चे पर कंपेरिजन किया है। हमने कार के एक्सटीरियर, सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और सभी कंफर्ट के बारे में बताया है। फीचर के मामले में कौनसी कार आगे रहेगी? जानेंगे आगे:
फीचर
|
2025 टाटा सिएरा
|
किआ सेल्टोस
|
एक्सटीरियर
|
|
|
केबिन
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
सिएरा का केबिन इस सेगमेंट में सबसे अच्छे केबिन में से एक है, और अगर आपको फीचर चाहिए तो यह टॉप चॉइस भी होनी चाहिए। हालांकि फीचर के मामले में सेल्टोस कार भी पीछे नहीं है। पिछले जनरेशन की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए सिएरा के डिजाइन में रेट्रो और मॉडर्न टच का यूनीक कॉम्बिनेशन दिया गया है। और यह अधिकांश ग्राहकों को पसंद आएगी।
सिएरा के अलॉय व्हील साइज में सेल्टोस एक्स-लाइन के व्हील से बड़े हैं। इसमें सेल्टोस की तुलना में पूरी चौड़ाई तक फैली एलईडी डीआरएल और फ्लश डोर हैंडल दिए गए हैं। सिएरा में अल्पाइन विंडो स्टाइल मिलती है, जो किआ सेल्टोस के मुकाबले कोई एडवांटेज नहीं है, बल्कि एक कूलिंग एलिमेंट्स है।
दोनों एसयूवी कार में फीचर की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिएरा फीचर के मामले में आगे है। सेल्टोस के मुकाबले सिएरा तीन स्क्रीन, एक्सटेंडेड अंडरथाई सपोर्ट, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम और मैनुअल बोस मोड के साथ सबसे अलग है।
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि सिएरा में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप केवल टॉप मॉडल तक सीमित होगा। यहां देखिए शुरुआती वेरिएंट्स का केबिन कैसा होगा।
हालांकि, सिएरा की तुलना में सेल्टोस में एक हेड्स-अप डिस्प्ले का एडवांटेज है। दोनों एसयूवी कार में काफी सारे फीचर कॉमन हैं जिनमें ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल है।
सिएरा खरीदने की सोच रहे लोगों को टाटा एसयूवी का बूट स्पेस भी देखना चाहिए।
इंजन
टाटा सिएरा गाड़ी में एक पेट्रोल और एक डीजल इंजन का विकल्प मिल सकता है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:
|
इंजन
|
1.5-लीटर टीजीडीआई डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)
|
1.5-लीटर डीजल इंजन
|
गियरबॉक्स
|
6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी
|
6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी
|
पावर
|
170 पीएस
|
118 पीएस
|
टॉर्क
|
280 एनएम
|
260 एनएम
डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
सिएरा के लॉन्च के साथ टाटा के नए 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का डेब्यू होगा। और जो लोग कम रनिंग कॉस्ट को प्राथमिकता देते हैं उनके लिए डीजल इंजन की चॉइस भी मिलेगी।
अब नजर डालते हैं किआ सेल्टोस के इंजन स्पेसिफिकेशन पर:
|
इंजन
|
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
1.5-गियरबॉक्स
|
पावर
|
115 पीएस
|
160 पीएस
|
116 पीएस
|
टॉर्क
|
144 एनएम
|
253 एनएम
|
250 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
6-स्पीड एमटी, सीवीटी
|
7-स्पीड डीसीटी
|
6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
2025 टाटा सिएरा: संभावित प्राइस और कंपेरिजन
सिएरा कार की कीमत करीब 15 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। सेल्टोस के अलावा टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, मारुति विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा और स्कोडा कुशाक से रहेगा।