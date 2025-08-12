प्रकाशित: अगस्त 12, 2025 11:12 am । सोनू

एक लाख रुपये से ज्यादा की छूट के अलावा, पुराने निसान और डेटसन ग्राहकों को लॉयल्टी बोनस भी दिया जा रहा है

अगर आप केरल में निसान मैग्नाइट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह सही समय है, क्योंकि कंपनी ने अगस्त में अपनी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार पर विशेष ओणम 2025 डिस्काउंट ऑफर निकाला है। हालांकि निसान सब-4 मीटर एसयूवी कार पर देशभर में पहले से ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन ये डिस्काउंट ऑफर केवल केरल के ग्राहकों के लिए सीमित समय के लिए है। यहां देखिए ऑफर के बारे में:

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट/एसेसरीज 15,000 रुपये तक एक्सचेंज बोनस 55,000 रुपये तक कॉर्पोरेट डिस्काउंट 5,000 रुपये तक सीएससी स्पेशल ऑफर 5,000 रुपये तक कुल बचत 1.03 लाख रुपये तक

कृपया ध्यान दें, ऊपर बताए ऑफर आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं।

जिन ग्राहकों के पास पुरानी निसान या डेटसन कार है, उन्हें निसान मैग्नाइट खरीदने पर 1.19 लाख रुपये तक का अतिरिक्त लॉयल्टी बोनस दिया जा रहा है।

सीएससी और कॉर्पोरेट डिस्काउंट केवल चुनिंदा ग्राहकों के लिए है, जो उनकी योग्यता पर निर्भर है।

फीचर और सेफ्टी

निसान मैग्नाइट में 8-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो एसी, 4-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, और 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर दिए गए हैं। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन और गियरबॉक्स

निसान ने मैग्नाइट को दो पेट्रोल इंजन में पेश किया है, जिनकी विशेषताएं इस प्रकार है:

इंजन 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 72 पीएस 100 पीएस टॉर्क 96 एनएम 160 एनएम तक गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी, सीवीटी

सीवीटी - कंटिन्यूअस वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

आप इसमें 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी किट का विकल्प भी चुन सकते है। मैग्नाइट सीएनजी में मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है और इसकी कीमत रेगुलर मॉडल से 75,000 रुपये ज्यादा है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि सीएनजी किट डीलरशिप लेवल पर रेट्रोफिटमेंट के तौर पर मिल रही है।

प्राइस और कंपेरिजन

निसान मैग्नाइट की कीमत 6.14 लाख रुपये से 11.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। ओणम सीजन पर निसान ने केरल में ग्राहकों के लिए विशेष सीएसडी प्राइस पेश की है, जिसकी शुरुआती कीमत 5.4 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसका मुकाबला रेनो काइगर, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट और स्कोडा कायलाक से है।