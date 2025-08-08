अगस्त 2025 में निसान मैग्नाइट पर पाएं 80,000 रुपये तक की छूट
प्रकाशित: अगस्त 08, 2025 06:56 pm । सोनू
-
- Write a कमेंट
निसान मैग्नाइट का हाल ही में भारत में ऑल-ब्लैक कुरो एडिशन लॉन्च हुआ है, जिसकी कीमत 8.31 लाख रुपये से 10.87 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) है। अब निसान ने मैग्नाइट पर डिस्काउंट ऑफर निकाले हैं, जिनमें नकद डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट और कुछ फाइनेंशियल स्कीम शामिल है। ध्यान रहे, हाल ही में लॉन्च हुए कुरो एडिशन पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। यहां देखिए निसान मैग्नाइट कार पर कितनी छूट मिल रही है:
|
ऑफर
|
राशि
|
नकद और एसेसरीज डिस्काउंट
|
20,000 रुपये तक
|
एक्सचेंज बोनस (डेटसन/निसान कार)
|
55,000 रुपये तक
|
एक्सचेंज बोनस (अन्य कंपनी की कार)
|
35,000 रुपये तक
|
एंड ऑफ लाइफ एक्सचेंज बोनस
|
51,000 रुपये तक
|
कॉर्पोरेट डिस्काउंट
|
5,000 रुपये तक
|
कुल बचत
|
80,000 रुपये तक
यह भी पढ़ें: निसान मैग्नाइट कुरो एडिशन में क्या कुछ मिलता है खास, इन 10 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर
-
एंड ऑफ लाइफ एक्सचेंज बोनस केवल दिल्ली-एनसीआर के ग्राहकों के लिए है।
-
दक्षिण भारत में (केरल समेत) एसेंटा, एन-कनेक्टा, टेक्ना और टेक्ना प्लस वेरिएंट पर 6.99 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ फाइनेंस स्कीम उपलब्ध है।
-
विसिया वेरिएंट (विसिया प्लस स्मेत) के मैनुअल और एएमटी दोनों वर्जन पर नकद डिस्काउंट 10,000 रुपये दिया जा रहा है।
-
नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से लैस एसेंटा वेरिएंट पर नकद डिस्काउंट 10,000 रुपये है। हालांकि एक्सचेंज ऑफर टॉप मॉडल के बराबर ही है।
-
एन-कनेक्टा, टेक्ना और टेक्ना प्लस वेरिएंट पर ऊपर बताए ऑफर मिल रहे हैं।
-
आपके शहर और चुने गए वेरिएंट के हिसाब से मैग्नाइट पर एक्सचेंज बोनस अलग-अलग हो सकता है। ऐसे में आपको सही जानकारी के लिए नजदीकी निसान कार शोरूम पर संपर्क करने की सलाह देते हैं।
-
ये ऑफर 31 अगस्त 2025 तक मान्य है।
-
निसान मैग्नाइट की कीमत 6.14 लाख रुपये से 11.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है।