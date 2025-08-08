अगस्त 2025 में निसान मैग्नाइट पर पाएं 80,000 रुपये तक की छूट

प्रकाशित: अगस्त 08, 2025 06:56 pm । सोनू

निसान मैग्नाइट का हाल ही में भारत में ऑल-ब्लैक कुरो एडिशन लॉन्च हुआ है, जिसकी कीमत 8.31 लाख रुपये से 10.87 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) है। अब निसान ने मैग्नाइट पर डिस्काउंट ऑफर निकाले हैं, जिनमें नकद डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट और कुछ फाइनेंशियल स्कीम शामिल है। ध्यान रहे, हाल ही में लॉन्च हुए कुरो एडिशन पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। यहां देखिए निसान मैग्नाइट कार पर कितनी छूट मिल रही है:

ऑफर राशि नकद और एसेसरीज डिस्काउंट 20,000 रुपये तक एक्सचेंज बोनस (डेटसन/निसान कार) 55,000 रुपये तक एक्सचेंज बोनस (अन्य कंपनी की कार) 35,000 रुपये तक एंड ऑफ लाइफ एक्सचेंज बोनस 51,000 रुपये तक कॉर्पोरेट डिस्काउंट 5,000 रुपये तक कुल बचत 80,000 रुपये तक

एंड ऑफ लाइफ एक्सचेंज बोनस केवल दिल्ली-एनसीआर के ग्राहकों के लिए है।

दक्षिण भारत में (केरल समेत) एसेंटा, एन-कनेक्टा, टेक्ना और टेक्ना प्लस वेरिएंट पर 6.99 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ फाइनेंस स्कीम उपलब्ध है।

विसिया वेरिएंट (विसिया प्लस स्मेत) के मैनुअल और एएमटी दोनों वर्जन पर नकद डिस्काउंट 10,000 रुपये दिया जा रहा है।