टाटा नेक्सन vs निसान मैग्नाइट: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

प्रकाशित: जनवरी 27, 2026 05:06 pm । सोनू

मैग्नाइट नेक्सन से काफी सस्ती कार है, लेकिन दोनों एक ही सेगमेंट की गाड़ी है

अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक छोटी कार खरीदना चाहते हैं तो सबकॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आपके लिए गाड़ी के काफी सारे विकल्प मौजूद हैं। इन मॉडल में एक निसान मैग्नाइट है, जो किफायती कीमत पर बेसिक चीजों पर फोकस करती है। मैग्नाइट का मुकाबला टाटा नेक्सन से है, जो आपको स्पेस के साथ-साथ वो सारी प्रीमियम चीजें और फीचर देती है जो आप चाहते हैं, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा है।

तो इस प्राइस पॉइंट पर कौनसी एसयूवी कार लेना फायदे का सौदा है? इस डिटेल्ड कंपेरिजन में जानेंगे आगे:

प्राइस और वेरिएंट्स

टाटा नेक्सन निसान मैग्नाइट एक्स-शोरूम कीमत 7.32 लाख रुपये से 14.15 लाख रुपये 5.62 लाख रुपये से 10.76 लाख रुपये

नेक्सन की तुलना में मैग्नाइट की कीमत काफी कम है। इसका बेस वेरिएंट 1.7 लाख रुपये तक सस्ता है, और टॉप मॉडल करीब 3.4 लाख रुपये तक किफायती है।

हालांकि नेक्सन कार ज्यादा महंगी है, इसमें ज्यादा इंजन और वेरिएंट्स विकल्प भी है, जिससे ग्राहकों को कई विकल्प मिलते हैं।

दोनों एसयूवी कार के स्पेशल एडिशन भी मिलते हैं। नेक्सन का डार्क और रेड डार्क एडिशन पेश किया गया है, जिसमें स्टैंडर्ड वेरिएंट्स की तुलना में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं। मैग्नाइट का कुरो एडिशन पेश किया गया है, जिसमें कॉस्मेटिक और फीचर अपग्रेड दोनों किए गए हैं।

साइज और डिजाइन

टाटा नेक्सन निसान मैग्नाइट अंतर लंबाई 3995 मिलीमीटर 3994 मिलीमीटर + 1 मिलीमीटर चौड़ाई 1804 मिलीमीटर 1758 मिलीमीटर + 46 मिलीमीटर ऊंचाई 1620 मिलीमीटर 1572 मिलीमीटर + 48 मिलीमीटर व्हीलबेस 2498 मिलीमीटर 2500 मिलीमीटर (-) 2 मिलीमीटर

नेक्सन और मैग्नाइट दोनों गाड़ी की लंबाई एक समान है, लेकिन नेक्सन ज्यादा ऊंची और चौड़ी है।

दोनों का व्हीलबेस भी एक जैसा है, जिसका मतलब है कि केबिन के अंदर भी लगभग एक जैसी जगह मिलेगी।

स्लीक लाइटिंग एलिमेंट्स, कनेक्टेड टेल लैंप्स, और एयरोडायनामिक अलॉय व्हील की वजह से नेक्सन कार ज्यादा मॉडर्न दिखती है।

आगे से शार्प और पतली ग्रिल इसे क्लीन लुक देते हैं।

वहीं मैग्नाइट में चीजों को सिंपल रखा गया है और इसका डिजाइन आकर्षक है, जो ज्यादातर ग्राहकों को पसंद आएगा।

केबिन और स्पेस

नेक्सन के डैशबोर्ड का डिजाइन सिंपल है और केबिन की चौड़ाई तक क्लीन होरिजोंटल लाइनों से हाइलाइट किया गया है।

केबिन को ज्यादा प्रीमियम फील देने के लिए काफी सारे ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है।

हालांकि, इन एलिमेंट्स पर ज्यादा धूल, फिंगरप्रिंट और खरोंच आ सकते हैं।

मैग्नाइट का केबिन भी अच्छा दिखता है, और इसके एसी वेंट्स जैसे एलिमेंट्स ध्यान खींचते हैं।

हालांकि, इसमें बहुत ज्यादा ग्लॉस ब्लैक या ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश नहीं दी गई है, लेकिन आपको डैशबोर्ड और दरवाजों पर सॉफ्ट टच पेडिंग मिलती है, और स्टीयरिंग व्हील व एसी वेंट्स के आसपास कुछ क्रोम इनसर्ट मिलता है।

आगे वाली सीटों के स्पेस की बात करें तो यहां दोनों में बड़े वयस्क पैसेंजर को अच्छे से बैठने के लिए काफी जगह मिलती है।

हालांकि नेक्सन का सीट बैक थोड़ा छोटा है, जिससे लंबे पैसेंजर को ठीक से सपोर्ट नहीं मिलेगा।

नेक्सन चौड़ी होने के कारण पीछे तीन लोगों को ज्यादा स्पेस मिलता है। यह ऊंची भी है, जिससे सभी पैसेंजर को बेहतर हेडरूम मिलता है।

इसमें ज्यादा आरामदायक ड्राइव के लिए एक सेंटर आर्मरेस्ट और प्राइवेसी के लिए सनशेड भी दिया गया है।

मैग्नाइट में पीछे दो लोगों के लिए अच्छा स्पेस मिलता है, जबकि व्हीलबेस एक जैसा है जिससे बेहतर नी और लैगरूम स्पेस मिलता है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि नेक्सन की आगे वाली सीट के सीटबैक में अतिरिक्त पैडिंग है, जिससे पीछे के यात्रियों के लिए कम जगह बचती है।

किसी भी कार में बीच में हेडरेस्ट नहीं है, जिससे लंबे सफर में बीच वाला पैसेंजर अनकंफर्टेबल होगा।

नेक्सन में तीनों पैसेंजर के लिए बेहतर स्पेस मिलता है, लेकिन मैग्नाइट में इस प्राइस पॉइंट पर आपको पीछे वाली सीट पर अच्छा स्पेस मिलता है।

फीचर और सेफ्टी

प्रमुख फीचर टाटा नेक्सन निसान मैग्नाइट 10.25-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले पैनोरमिक सनरूफ वायरलेस फोन चार्जर आगे वेंटिलेटेड सीटें 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम 360-डिग्री कैमरा ब्लाइंड व्यू मॉनिटर लेवल-1 एडीएएस 8-इंच टचस्क्रीन (लोअर वेरिएंट में 9-इंच) वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 6-स्पीकर आर्कमी साउंड सिस्टम 360-डिग्री कैमरा

कीमत के अंतर को देखते हुए यह साफ है कि नेक्सन ज्यादा फीचर से भरपूर है।

इसमें बड़ी टचस्क्रीन, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, और आगे सीट वेंटिलेशन मिलता है, ये सभी फीचर मैग्नाइट में उपलब्ध नहीं हैं।

मैग्नाइट कार में नेक्सन की तुलना में कोई अतिरिक्त फीचर नहीं है, लेकिन इसकी फीचर लिस्ट अभी भी ज्यादातर ग्राहकों को संतुष्ट करती है।

हालांकि, आपको एक वायरलेस फोन चार्जर, एक जेबीएल साउंड सिस्टम, एक एयर प्यूरीफायर, मूड लाइटिंग, और डैशकैम जैसे फीचर आधिकारिक एसेसरीज के तौर पर मिलते हैं।

नेक्सन में लेवल-1 एडीएएस भी दिया गया है, और इसे ग्लोबल एनकैप व भारत एनकैप दोनों से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।

मेड-इन-इंडिया मैग्नाइट को भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, हालांकि ग्लोबल एनकैप ने साउथ अफ्रीका में बिकने वाली यूनिट पर यह टेस्ट किया।

इंजन

स्पेसिफिकेशन टाटा नेक्सन निसान मैग्नाइट इंजन 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल + सीएनजी 1.5-लीटर डीजल 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 120 पीएस 100 पीएस 115 पीएस 72 पीएस 100 पीएस टॉर्क 170 एनएम 170 एनएम 260 एनएम 96 एनएम 160 एनएम गियरबॉक्स 5एमटी, 6एमटी, 6एएमटी, 7डीसीए 6एमटी 6एमटी, 6एएमटी 5एमटी, 5एएमटी 5एमटी, सीवीटी

मैग्नाइट में केवल पेट्रोल इंजन दिए गए हैं, जबकि नेक्सन कार में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं।

टाटा ने बेहतर रनिंग कॉस्ट के लिए इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट भी दी है। हालांकि इससे परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती है।

ज्यादा माइलेज और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आप डीजल इंजन ले सकते हैं।

मैग्नाइट में आपको 1-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो शहर में आरामदायक ड्राइविंग अनुभव देता है, लेकिन हाईवे पर यह थोड़ कम पावरफुल और स्लो फील होता है।

आप इस इंजन के साथ एक फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट भी ले सकते हैं।

बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, निसान ने एक टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया है, और स्मूद ड्राइव के लिए एक सीवीटी का विकल्प मिलता है।

कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

अगर आप फैमिली कार के लिए 14 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने को तैयार हैं तो फिर टाटा नेक्सन आपको निराश नहीं करेगी। इसमें मॉडर्न डिजाइन है जो लंबे समय तक अच्छा लगेगा, एक प्रीमियम केबिन है जो अपमार्केट फील देता है, और फीचर लिस्ट ऐसी है जिसे आप शो ऑफ कर सकते हैं। कुल मिलाकर नेक्सन एक अच्छा पैकेज है जिसमें आपको किसी और चीज की कमी महसूस नहीं होगी।

हालांकि, अगर आपका बजट कम है और कुछ टेक व प्रीमियमनेस से समझौता करने को तैयार हैं, तो निसान मैग्नाइट एक बेहतर विकल्प है। इसमें आपको अपने परिवार के लिए अच्छा स्पेस मिलता है और ढेर सारे फीचर भी दिए गए हैं। यह नेक्सन जितनी प्रीमियम तो नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा किफायती है और फैमिली कार की जिम्मेदारी आसानी से निभा सकती है।

अगर आप इनमें से किसी एक को लेने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो आप सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में दूसरे विकल्प देख सकते हैं, जिनमें हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, स्कोडा कायलाक, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और मारुति ब्रेजा शामिल है।

यह भी देखें: टाटा नेक्सन ऑन रोड प्राइस