रेनो कार डिस्काउंट ऑफर: सितंबर में क्विड, ट्राइबर, काइगर और डस्टर पर पाएं 1.30 लाख रुपये तक की छूट
इस महीने रेनो कार खरीदना और ज्यादा सस्ता हो गया है
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रेनो इंडिया ने अपनी सभी कारों पर भारी डिस्काउंट ऑफर की घोषणा की है। रेनो ने इस साल अपनी सभी गाड़ी को अपडेट किया है और अगर आप क्विड, डस्टर, काइगर या ट्राइबर खरीदने की सोच रहे हैं तो इन पर मिल रहे ऑफर यहां देख सकते हैं:
रेनो डस्टर
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ऑफर
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राशि
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नकद डिस्काउंट
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30,000 रुपये
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एक्सचेंज बोनस
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1,00,000 रुपये
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कुल बचत
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1,30,000 रुपये
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इस महीने नई डस्टर पर 1.30 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है, जो वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग है। ये ऑफर पूरे देशभर में मान्य है।
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रेनो 4.99 प्रतिशत की ब्याज दर पर फाइनेंस ऑफर भी दे रही है। हालांकि यह स्कीम तब लागू नहीं होती है जब आप 30,000 रुपये का नकद डिस्काउंट चुनते हैं।
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1 लाख रुपये का एक्सचेंज बोनस उन लोगों के लिए है जो पुरानी डस्टर को एक्सचेंज करके नई डस्टर गाड़ी ले रहे हैं। दूसरी कारों के लिए एक्सचेंज बोनस 50,000 रुपये है।
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रेनो डस्टर की कीमत 10.49 लाख रुपये से 18.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।
रेनो क्विड
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ऑफर
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राशि
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नकद डिस्काउंट
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15,000 रुपये
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स्क्रेपैज बोनस
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25,000 रुपये
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कुल बचत
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40,000 रुपये
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चुनिंदा राज्यों में क्विड कार पर 40,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है। हाल ही में इस हैचबैक कार को भी अपडेट मिला है।
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वर्तमान में रेनो क्विड की कीमत 4.53 लाख रुपये से 5.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।
रेनो काइगर
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ऑफर
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राशि
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नकद डिस्काउंट
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30,000 रुपये
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एक्सचेंज बोनस/स्क्रेपैज बोनस*
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25,000 रुपये
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लॉयल्टी बोनस
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25,000 रुपये
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कॉर्पोरेट डिस्काउंट
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5,000 रुपये
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कुल बचत
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85,000 रुपये
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गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा में रेनो काइगर पर 85,000 रुपये तक की छूट मिल रही है।
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भारत के बाकी राज्यों में 50,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है।
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रेनो काइगर कार की कीमत 5.81 लाख रुपये से 10.35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।
रेनो ट्राइबर
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ऑफर
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राशि
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नकद डिस्काउंट
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20,000
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एक्सचेंज बोनस/स्क्रेपैज बोनस
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25,000
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कॉर्पोरेट डिस्काउंट
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5,000
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कुल
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50,000
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रेनो की 7 सीटर एमपीवी पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा में 50,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है।
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अन्य राज्यों में ग्राहक ट्राइबर पर 35,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
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कंपनी मौजूदा रेनो कस्टमर के लिए इन ऑफर्स के अलावा एक अतिरिक्त लॉयल्टी बोनस भी दे रही है, जिसकी डिटेल्स आप अपने नजदीकी डीलरशिप से ले सकते हैं।
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रेनो ट्राइबर की कीमत 5.81 लाख रुपये से 8.48 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।
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नोट:
ये ऑफर सिर्फ जानकारी के लिए हैं और आपके शहर, चुने गए वेरिएंट और अन्य चीजों के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि सही डिस्काउंट ऑफर के लिए नजदीकी रेनो डीलरशिप पर संपर्क करें।
कारदेखो का क्या है कहना
रेनो ने हमेशा से अपनी कार को किफायती रखा है और समय-समय पर अपडेट करती रहती है। अगर आपका बजट टाइट है, लेकिन आप एक स्टाइलिश, फीचर लोडेड और स्पेशियस एसयूवी कार चाहते हैं तो डस्टर, क्विड, काइगर और ट्राइबर सभी पर विचार कर सकते हैं, और इस महीने के ऑफर से ये और भी बेहतर हो गई हैं।
क्या आप जल्द रेनो कार लेने वाले हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं!