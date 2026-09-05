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    2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट लॉन्च, कीमत 6.10 लाख रुपये से शुरू

    बलेनो को एक शार्प फेस और एक नया इंजन भी मिला है!

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 05, 2026 21:59 ist
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    published onSep 05, 2026 21:59 IST
    last updated onSep 05, 2026 21:59 IST
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    2026 Maruti Baleno Facelift

    भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी Maruti Suzuki ने अपनी पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक Baleno का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। Baleno हाल के सालों में कंपनी के सबसे सफल मॉडल्स में से एक रही है और यह नया अपडेट इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए लाया गया है। पहली नजर में यह एक छोटा-मोटा कॉस्मेटिक अपडेट लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर्स और सबसे अहम, एक बिलकुल नया पावरट्रेन शामिल किया गया है, जो इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल सकता है। इस अपडेट के साथ, Maruti का लक्ष्य प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में अपनी बादशाहत को और मजबूत करना है।

    कीमत और वेरिएंट्स

    वेरिएंट

    पेट्रोल

    पेट्रोल+सीएनजी

    एमटी

    एएमटी

    एमटी

    एएमटी

    सिग्मा

    6.10 लाख रुपये

    घोषणा होनी बाकी

    घोषणा होनी बाकी

    घोषणा होनी बाकी

    डेल्टा

    घोषणा होनी बाकी

    घोषणा होनी बाकी

    घोषणा होनी बाकी

    घोषणा होनी बाकी

    जेटा

    घोषणा होनी बाकी

    घोषणा होनी बाकी

    घोषणा होनी बाकी

    घोषणा होनी बाकी

    अल्फा

    घोषणा होनी बाकी

    घोषणा होनी बाकी

    घोषणा होनी बाकी

    घोषणा होनी बाकी

    नई 2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह कीमत बेस Sigma पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट के लिए है, जो पुराने मॉडल के मुकाबले 20,000 महंगी रुपये है। कंपनी ने यह साफ किया है कि ये कीमतें इंट्रोडक्टरी हैं, यानी भविष्य में इनमें बढ़ोतरी हो सकती है।

    Baleno के अन्य वेरिएंट्स जैसे Delta, Zeta, और Alpha की कीमतों की घोषणा अभी नहीं की गई है।

    डिजाइन

    • नई Baleno फेसलिफ्ट ने अपनी जानी-पहचानी "बल्बस, फैमिलियर और नो-नॉनसेंस" डिजाइन लैंग्वेज को बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि कार का ओवरऑल सिल्हूट पहले जैसा ही है।

    • आगे की तरफ एक बड़ी ग्रिल में है, और इसमें क्रोम का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट बंपर को शार्प डिजाइन दिया गया है, जो कार के अग्रेसिव स्टांस को बढ़ाता है।

    2026 Maruti Baleno Facelift

    • बड़े, स्वेप्ट-बैक LED हेडलैंप्स को पुराने मॉडल से ही लिया गया है। साथ ही, LED फॉग लैंप्स भी पहले की तरह ही मौजूद हैं।

    • साइड प्रोफाइल की बात करें तो, 2026 Baleno फेसलिफ्ट में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। कंपनी ने उस डिजाइन को कायम रखा है जिसे ग्राहकों ने काफी पसंद किया है। कार में वही 16-इंच के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसके साइड लुक को कॉम्प्लिमेंट करते हैं। इसकी कर्वी रूफलाइन कार को एक स्लीक और एयरोडायनामिक अपीयरेंस देती है।

    2026 Maruti Baleno Facelift
    2026 Maruti Baleno Facelift

    • क्रोम डोर हैंडल्स और ORVMs (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) पर लगे LED इंडिकेटर्स जैसे प्रीमियम टच भी बरकरार रखे गए हैं।

    • पीछे की तरफ भी Maruti ने बहुत सूक्ष्म बदलाव किए हैं। 2026 Baleno का रियर एंड काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा ही दिखता है, जो इसके एलिगेंट प्रोपोर्शन को बनाए रखता है। यहां एकमात्र ध्यान देने योग्य अपडेट रीप्रोफाइल्ड बंपर है, जिसे थोड़ा और तराशा गया है ताकि यह कार के ओवरऑल शार्प लुक के साथ मेल खाए।

    2026 Maruti Baleno Facelift

    • इसके स्लिम 'C-शेप' LED टेललैंप्स पहले की तरह ही आकर्षक लगते हैं। रियर विंडस्क्रीन पर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर, Baleno का रियर डिजाइन साफ-सुथरा और प्रीमियम बना हुआ है।

    साइज में बदलाव नहीं:

    लंबाई: 3990 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1745 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1500 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2520 मिलीमीटर

    इंटीरियर

    • नई Baleno के इंटीरियर में भी Maruti ने छोटे-मोटे सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया है। केबिन का लेआउट और डिजाइन काफी हद तक पहले जैसा ही है। कर्वी डैशबोर्ड डिजाइन को बरकरार रखा गया है, जिसमें एक बड़ा सिल्वर इंसर्ट, फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन और स्लिम सेंट्रल AC वेंट्स शामिल हैं। यह डिजाइन केबिन को एक मॉडर्न और हवादार महसूस कराता है।

    2026 Maruti Baleno Facelift

    • ड्राइवर के सामने ट्विन-डायल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसके बीच में एक TFT MID (मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले) है। यह क्लस्टर पढ़ने में आसान है और सभी जरूरी जानकारी साफ-साफ दिखाता है।

    2026 Maruti Baleno Facelift

    • Baleno हमेशा से अपने स्पेशियस और आरामदायक रियर सीट के लिए जानी जाती रही है, और यह खूबी इस फेसलिफ्ट में भी बरकरार है। यह फैमिली-ओरिएंटेड खरीदारों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि पीछे की सीट पर तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं और लेगरूम और हेडरूम भी काफी अच्छा है।

    फीचर्स और सेफ्टी

    फीचर्स के मामले में 2026 Baleno फेसलिफ्ट को कई महत्वपूर्ण अपडेट्स मिले हैं। इसमें कुछ नए और प्रीमियम फीचर्स जोड़े गए हैं, जैसे वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स (जो गर्मियों में बेहद आरामदायक होती हैं) और एक नया Clarion साउंड सिस्टम। ये फीचर्स कार के प्रीमियम एक्सपीरियंस को और बढ़ाते हैं।

    इसके अलावा, पुराने मॉडल के कई बेहतरीन फीचर्स भी इसमें शामिल हैं:

    • हेड-अप डिस्प्ले (HUD)

    • 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay

    • ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    • क्रूज कंट्रोल

    • ऑटो-डिमिंग IRVM

    • पावर-एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs

    • हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    2026 Maruti Baleno Facelift

    सेफ्टी के मोर्चे पर सबसे बड़ा अपग्रेड Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) का मिलना है। इस सेगमेंट में यह एक बहुत बड़ा एडिशन है, जो कार को ज्यादा सुरक्षित बनाता है। इसके अलावा, कार में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट (HHA), रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेजेस जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि Baleno को पहले भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जो इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी को दर्शाता है।

    पावरट्रेन

    इस फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इसके बोनट के नीचे हुआ है। Maruti ने Baleno के पुराने K-सीरीज इंजन को नए Z-सीरीज इंजन से रिप्लेस कर दिया है। यह वही 1.2-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जिसे 2024 Swift में पेश किया गया था। यह नया इंजन बेहतर रिफाइनमेंट और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है।

    एक और बड़ा अपडेट यह है कि 2026 Baleno अब AMT गियरबॉक्स के साथ CNG फ्यूल ऑप्शन भी ऑफर करती है। यह Maruti की पहली कार है जिसमें यह कॉम्बिनेशन दिया गया है। यह उन शहरी खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगा जो CNG की कम रनिंग कॉस्ट के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की सुविधा भी चाहते हैं।

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    83 पीएस

    70 पीएस

    टॉर्क

    112 एनएम

    102 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    2026 Maruti Baleno Facelift

    मुकाबला

    2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट का मुकाबला Hyundai i20, Tata Altroz, और Toyota Glanza से है।

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