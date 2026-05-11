टेस्ला मॉडल वाई Vs बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी: दोनों प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी में कितना है अंतर? जानिए यहां

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प्रकाशित: मई 11, 2026 07:04 pm । भानु

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भारत में टेस्ला मॉडल वाई के लॉन्च के साथ, प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी की तलाश कर रहे ग्राहकों के पास अब इस सेगमेंट में विचार करने के लिए एक और आकर्षक विकल्प मौजूद है। अपने सिंपल डिजाइन और टेक्नोलॉजी-फोकस्ड एक्सपीरियंस के लिए जानी जाने वाली मॉडल वाई, वर्तमान में बाजार में मौजूद अधिकांश लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तुलना में एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

भारत में, इसकी सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी है, जो कंफर्ट, प्रीमियम केबिन क्वालिटी और रोजमर्रा की उपयोगिता के साथ एक लग्जरी एसयूवी का अनुभव प्रदान करने पर ज्यादा फोकस्ड है।

हालांकि ये दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी एक ही तरह के ग्राहकों को लक्षित नहीं करती हैं, लेकिन जिस प्राइस ब्रेकेट में ये उपलब्ध हैं, वह इस तुलना को दिलचस्प बनाती है। आइए इनकी कीमत, साइज, फीचर्स और परफॉर्मेंस के आंकड़ों पर करीब से नज़र डालें।

टेस्ला मॉडल वाई vs बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी: कीमत

मॉडल टेस्ला मॉडल वाई बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी कीमत (एक्स-शोरूम) 59.89 लाख रुपये 51.40 लाख रुपये

यहां बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी अधिक किफायती विकल्प है, जो टेस्ला मॉडल वाई से लगभग 8.5 लाख रुपये सस्ता है।

हालांकि, टेस्ला खुद को अधिक टेक-फोकस्ड पेशकश के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसमें अतिरिक्त इक्विपमेंट्स और एक बिल्कुल अलग केबिन एक्सपीरियंस मिलता है, जो इसकी ज्यादा कीमत का संभावित कारण है।

टेस्ला मॉडल वाई Vs बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी: साइज

पैरामीटर टेस्ला मॉडल वाई बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी लंबाई 4790 मिलीमीटर (+174 मिलीमीटर) 4616 मिलीमीटर चौड़ाई 2129 मिलीमीटर (+284 मिलीमीटर) 1845 मिलीमीटर ऊंचाई 1624 मिलीमीटर (-3 मिलीमीटर) 1627 मिलीमीटर व्हीलबेस 2890 मिलीमीटर (+90 मिलीमीटर) 2800 मिलीमीटर

लगभग हर मामले में टेस्ला मॉडल वाई, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी से काफ़ी बड़ी है। इसकी लंबी बॉडी और व्हीलबेस से केबिन में ज़्यादा जगह मिलती है, वहीं इसकी अतिरिक्त चौड़ाई इसकी रोड प्रजेंस को दमदार बनाती है।

वहीं दूसरी ओर, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी दोनों एसयूवी में से ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। इससे तंग शहरी इलाकों में इसे चलाना और पार्क करना थोड़ा आसान हो सकता है।

टेस्ला मॉडल वाई Vs बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी: कलर विकल्प

टेस्ला मॉडल वाई बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी स्टील्थ ग्रे एम कार्बन ब्लैक मेटैलिक पर्ल व्हाइट मल्टी-कोट स्कायस्क्रैपर ग्रे मैटेलिक डायमंड ब्लैक मिनरल व्हाइट मैटेलिक ग्लेशियर ब्लू स्टर्लिंग कॉपर क्विक सिल्वर एम पोर्टिमाओ ब्लू अल्ट्रा रेड —

दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी में कई प्रीमियम कलर विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें ग्रे, व्हाइट, ब्लैक और ब्लू कलर शामिल हैं।

हालांकि, टेस्ला मॉडल वाई में अल्ट्रा रेड और ग्लेशियर ब्लू जैसे थोड़े बोल्ड कलर विकल्प भी मिलते हैं, जो इसे देखने में और भी आकर्षक बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी अपने लग्जरी-फोकस्ड स्वरूप के अनुरूप अधिक बेहतर कलर में उपलब्ध है।

टेस्ला मॉडल वाई Vs बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी: पावरट्रेन

पैरामीटर टेस्ला मॉडल वाई बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा 5.9 सेकंड 8.6 सेकंड दावा की गई रेंज 500 किलोमीटर 531 किलोमीटर ड्राइवट्रेन रियर व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव टॉप स्पीड 201 किलोमीटर प्रति घंटा 175 किलोमीटर प्रति घंटा

कागज़ पर टेस्ला मॉडल वाई कहीं ज़्यादा तेज़ महसूस होती है, और इससे ड्राइविंग का अनुभव और भी स्मूद होना चाहिए, खासकर तेज़ी से ओवरटेक करते समय।

आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी टेस्ला की तरह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं देती है। इसके बजाय, बीएमडब्ल्यू ने ड्राइविंग में आसानी पर ज़्यादा ध्यान दिया है। हालांकि यह टेस्ला जितनी तेज़ महसूस नहीं होती, लेकिन इसकी दावा की गई रेंज थोड़ी ज़्यादा है, जो माइलेज को प्राथमिकता देने वाले ग्राहकों को ज़्यादा पसंद आ सकती है।

इसलिए, जहां मॉडल वाई अपने बेहतर परफॉर्मेंस के साथ अलग दिखती है, वहीं आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी थोड़ी बेहतर रेंज और ज़्यादा कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ इसकी बराबरी करती है।

टेस्ला मॉडल वाई Vs बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी: फीचर्स

फीचर्स टेस्ला मॉडल वाई बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी डीआरएल के साथ एलईडी हेडलाइट्स ✅ ✅ व्हील साइज 19 इंच के अलॉय व्हील्स 18 इंच के अलॉय व्हील्स इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन 16 इंच 10.7 इंच फिल्मों और टीवी शो के लिए इनबिल्ट एंटरटेनमेंट सिस्टम ✅ ❌ सेकंड रो के यात्रियों के लिए इंफोटेनमेंट सिस्टम ✅ (8 इंच) ❌ डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले उपलब्ध ✅, 10.25 इंच पावर्ड फ्रंट रो सीट ✅ ✅ आगे की रो की सीटों में वेंटिलेशन और हीटिंग की सुविधा ✅ ❌ हीटिंग फंक्शन के साथ चलने वाली सेकंड रो सीट्स ✅ ❌ मेमोरी फ़ंक्शन ✅ ✅, केवल ड्राइवर के लिए सनरूफ ✅ पैनोरैमिक (स्थिर-कांच) ✅ पैनोरैमिक (स्थिर-कांच) ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅, ड्यूल-ज़ोन ✅, ड्यूल-ज़ोन वायरलेस फ़ोन चार्जिंग ✅ ✅ ऑडियो सिस्टम 9-स्पीकर साउंड सिस्टम 12-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम एंबिएंट लाइटिंग सेटअप ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग्स विभिन्न 8 एडीएएस फीचर्स ✅ ✅ सेल्फ-ड्राइविंग फीचर्स ✅ ❌ 360-डिग्री कैमरा ✅, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर के साथ ❌, आगे और पीछे के पार्किंग सेंसर के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑटो होल्ड फ़ंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅ ✅

मॉडल वाई के अंदर कदम रखते ही यह एक पारंपरिक लग्जरी एसयूवी से बिल्कुल अलग महसूस होता है। इसकी बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन कार के लगभग सभी फंक्शन्स को कंट्रोल करती है, जिससे इसे एक फ्यूचरिस्टिक और मिनिमलिस्टिक लुक मिलता है। इन-बिल्ट एंटरटेनमेंट ऐप्स, यात्रियों के लिए रियर टचस्क्रीन, पावर से चलने वाली रियर सीटें और सेल्फ-ड्राइविंग टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स इसके अनुभव को और भी बेहतर बनाते हैं।

दूसरी ओर, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी एक ज्यादा पारंपरिक कार लेआउट को अपनाती है, जिसमें ड्राइवर के लिए अलग डिस्प्ले और केबिन में इंटीग्रेटेड फिजिकल कंट्रोल दिए गए हैं। यह अपने हरमन कार्डन साउंड सिस्टम के साथ बेहतर ऑडियो अनुभव भी देती है।

टेस्ला के अंदर का ओवरऑल एक्सपीरियंस कहीं अधिक टेक-सेंट्रिक प्रतीत होता है, जबकि बीएमडब्ल्यू ज्यादा फैमिलियर और कंफर्ट-फोक्सड लक्जरी एक्सपीरियंस देती है।

टेस्ला मॉडल वाई Vs बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी: निष्कर्ष

इन दोनों में से, टेस्ला मॉडल वाई प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अधिक अपरंपरागत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसके सिंपल केबिन लेआउट, स्क्रीन से भरपूर इंटरफेस, दमदार परफॉर्मेंस और बड़े साइज के कारण, यह एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपीरियंस देती है जो पारंपरिक लग्जरी एसयूवी से बिल्कुल अलग है।

दूसरी ओर, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी एक ज्यादा परिचित फॉर्मूले पर आधारित है। इसका केबिन डिज़ाइन, कंफर्ट-सेंट्रिक नेचर और थोड़ी अधिक दावा की गई रेंज इसे ज्यादा बेहतर बनाती है, खासकर उन खरीदारों के लिए जो एक पारंपरिक लक्जरी कार से प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कदम रख रहे हैं।

इसलिए, जहां मॉडल वाई अपनी टेक्नोलॉजी-फर्स्ट और फ्यूचरिस्टिक कैरेक्टर के साथ अलग दिखती है, वहीं आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी अपने परिचित लक्जरी एक्सपीरियंस और अपेक्षाकृत ज्यादा किफायती कीमत के कारण ज्यादा आकर्षक लगती है। यदि मॉर्डन और बेहतर परफॉर्मेंस आपके लिए ज्यादा मायने रखते हैं, तो टेस्ला एक बेहतर विकल्प है। हालांकि, यदि कंफर्ट, फैमिलेरिटी और अपेक्षाकृत कम कीमत आपकी प्राथमिकताएं हैं, तो बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है।

यदि आप एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो टेस्ला मॉडल वाई और बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी के साथ-साथ कुछ अन्य विकल्प भी हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं: