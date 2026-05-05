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    2026 होंडा सिटी और सिटी हाइब्रिड फेसलिफ्ट की लॉन्च डेट हुई कंफर्म, नई होंडा जेडआर-वी भी भारत में होगी पेश

    होंडा इंडिया के लाइनअप में काफी समय बाद एक नई कार जुड़ने वाली है 

    प्रकाशित: मई 05, 2026 06:54 pm । स्तुति

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    Honda City, City Hybrid, ZR-V

    होंडा इंडिया अपने लाइनअप की कारों को अपडेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जल्द ही कंपनी सिटी और सिटी हाइब्रिड का फेसलिफ्ट वर्जन और नई जेडआर-वी कार पेश करने वाली है। हमें जानकारी मिली है कि यह तीनों कारें भारत में 22 मई को लॉन्च की जाएंगी। होंडा सिटी और सिटी हाइब्रिड कार में कई सारे कॉस्मेटिक बदलाव किए जाएंगे, जबकि जेडआर-वी होंडा की नई फ्लैगशिप कार होगी जिसे यहां इंपोर्ट करके बेचा जाएगा। इन तीनों गाड़ियों में क्या कुछ मिलेगा खास, जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट और सिटी हाइब्रिड फेसलिफ्ट में क्या मिलेगा खास?

    एक्सटीरियर 

    होंडा सिटी और सिटी हाइब्रिड फेसलिफ्ट की एक्सटीरियर डिजाइन काफी हद तक पहले जैसी हो सकती है। इन दोनों फेसलिफ्ट मॉडल्स के आगे का लुक नया हो सकता है और इसमें अपडेटेड बंपर और नई ग्रिल दी जा सकती है। 

    Honda City

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो यह मौजूदा कारों जैसी हो सकती है। लेकिन, नए लुक के लिए इसमें 16-इंच अलॉय व्हील्स जरूर दिए जा सकते हैं। 

    Honda City

    इन दोनों कार के पीछे का लुक मौजूदा मॉडल से ज्यादा अलग नहीं होगा। हालांकि, इसमें नई डिजाइन के टेललैंप्स और नया बंपर जैसे कई छोटे-मोटे बदलाव जरूर किए जा सकते हैं। 

    Honda City

    होंडा अपनी सिटी और सिटी हाइब्रिड कार के कलर पेलेट में भी कई बदलाव कर सकती है, जिससे इसमें मौजूदा वर्जन वाले छह कलर ऑप्शन के अलावा कई नए कलर ऑप्शन भी मिल सकते हैं। 

    इंटीरियर 

    सिटी और सिटी हाइब्रिड फेसलिफ्ट कार का इंटीरियर मौजूदा वर्जन जैसा ही रहने की उम्मीद है। केबिन के अंदर इसमें बिलकुल नई डिजाइन नहीं मिलेगी। इसका डैशबोर्ड लेआउट मौजूदा मॉडल जैसा हो सकता है, और इसमें सेंटर पर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ वर्टिकल एसी वेंट्स और एसी कंट्रोल्स के लिए रोटरी डायल्स दिए जा सकते हैं। 

    Honda City

    अन्य बदलावों में नई कलर थीम और अपहोल्स्ट्री, अपडेटेड स्टीयरिंग व्हील डिजाइन और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हो सकते हैं। 

    फीचर और सेफ्टी  

    मौजूदा होंडा सिटी और सिटी हाइब्रिड में पहले से ही कई शानदार फीचर मिलते हैं, लेकिन उभरते मार्किट ट्रेंड्स और बढ़ते कम्पटीशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी इसमें कई नए फीचर दे सकती है, जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन (होंडा एलिवेट जैसी), पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और 360-डिग्री पार्किंग कैमरा शामिल हो सकते हैं। 

    इसके अलावा इसमें मौजूदा मॉडल वाले फीचर मिलने जारी रह सकते हैं, जिसमें सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सिंगल-पेन सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हेडलाइट, रेन-सेंसिंग वाइपर और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं। 

    Honda City

    सुरक्षा के लिए दोनों कार में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएसपी), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी) और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। 

    सिटी हाइब्रिड फेसलिफ्ट कार में अतिरिक्त सेफ्टी फीचर के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड फंक्शन दिया जा सकता है। 

    इंजन ऑप्शन 

    2026 हौंडा सिटी और सिटी हाइब्रिड फेसलिफ्ट के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव शायद ही किए जाएंगे। इसमें प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलना जारी रह सकते हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-  

    स्पेसिफिकेशन 

    होंडा सिटी 

    होंडा सिटी हाइब्रिड 

    इंजन 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 

    पावर

    121 पीएस

    126 पीएस

    टॉर्क 

    145 एनएम

    253 एनएम 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी/सीवीटी 

    ई-सीवीटी 

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी  - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    संभावित कीमत और मुकाबला 

    होंडा सिटी फेसलिफ्ट कार की कीमत 12.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है, जबकि सिटी हाइब्रिड की शुरूआती प्राइस 20.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। 

    नई होंडा सिटी का मुकाबला हुंडई वरना, फोक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लाविया जैसी सेडान कार से है। जबकि, सिटी हाइब्रिड के मुकाबले में सीधे तौर पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन कीमत के मोर्चे पर इसका कंपेरिजन मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस और टोयोटा हाइराइडर जैसी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड एसयूवी कार से है। 

    होंडा जेडआर-वी में क्या कुछ मिलेगा खास?

    एक्सटीरियर  

    होंडा जेडआर-वी कार को भारत में इंपोर्ट करके बेचा जाएगा, और इसकी डिजाइन और साइज अंतरराष्ट्रीय मॉडल के जैसा ही रहने की उम्मीद है। 

    इसका फ्रंट लुक क्लीन और स्पोर्टी होगा। आगे की तरफ इसमें बड़ी ग्लॉस ब्लैक ग्रिल दी जाएगी जो इसे आकर्षक लुक देगी। इसमें स्मोकी इफेक्ट वाली डीआरएल्स के साथ पतली एलईडी हेडलाइट दी जाएंगी। आगे की तरफ इसमें चौड़े बंपर के साथ उभरा हुआ बोनट दिया जाएगा, जिससे इस एसयूवी कार को काफी दमदार और सोफिस्टिकेटेड लुक मिलेगा। 

    Honda ZR-V

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें 18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, ग्लॉस ब्लैक बॉडी क्लैडिंग और शार्कफिन एंटीना दिया गया है जो इसे क्लीन लुक देगा। 

    Honda ZR-V

    Honda ZR-V

    जेडआर-वी गाड़ी में पीछे की तरफ एलईडी टेललाइट और क्लीन टेलगेट डिजाइन दी गई है, जो इसे मॉडर्न और शानदार लुक देगी। इसमें पीछे वाले बंपर पर ग्लॉस ब्लैक क्लैडिंग दी गई है जो इसमें अच्छा कॉन्ट्रास्ट जोड़ती है और डुअल एग्ज़हॉस्ट टिप इसे ज्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं। 

    Honda ZR-V

    इंटीरियर 

    जेडआर-वी कार के केबिन में एक्सटीरियर जैसी डिजाइन लेंग्वेज अपनाई गई है जिससे इसे एकदम क्लीन लुक मिलता है। इसके डैशबोर्ड की डिजाइन उठी हुई है और इसमें सेंट्रल और साइड एसी वेंट्स पर फैली हनीकॉम्ब मैश ट्रिम भी दी गई है। डैशबोर्ड पर इसमें थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और टॉप पर फ्री स्टेंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।

    खास बात यह है कि होंडा ने इस गाड़ी के सेंटर कंसोल में गियरशिफ्टर नॉब की जगह बटन लगा दिए हैं जिससे कार को एक साफ-सुथरा लुक मिलता है, साथ ही इससे जगह भी बचती है और इसकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है।

    फीचर और सेफ्टी

    जेडआर-वी अंतरराष्ट्रीय मॉडल में 12-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, हेड्स-अप डिस्प्ले, पावर्ड टेलगेट और एक पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर मिलते हैं। 

    Honda ZR-V

    सुरक्षा के लिए इसके अंतरराष्ट्रीय वर्जन में 11 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए),फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस सूट (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर दिए गए हैं।   2023 में आयोजित हुए यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में इसे 4-स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है। 

    Honda ZR-V

    Honda ZR-V

    हालांकि, अब देखना यह होगा कि जेडआर-वी भारतीय वर्जन में इनमें से कौनसे फीचर दिए जाते हैं।  

    इंजन ऑप्शन  

    होंडा जेडआर-वी भारतीय वर्जन में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दी जा सकती है। इसमें 2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम और दो इलेक्ट्रिक मोटर दी जा सकती है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन 

    2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 

    पावर

    184 पीएस 

    टॉर्क 

    315 एनएम 

    ट्रांसमिशन 

    ई-सीवीटी 

    Honda ZR-V

    संभावित कीमत और फीचर 

    नई होंडा जेडआर-वी सेडान कार की कीमत 40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। इसका मुकाबला फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन, स्कोडा कोडिएक और जीप मेरिडियन जैसी एसयूवी कार से रहेगा। 

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