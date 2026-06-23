2026 मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट vs बीएमडब्लू 7-सीरीज vs बीएमडब्लू आईएक्स1 vs मर्सिडीज-बेंज जीएलएस vs लेक्सस एलएम : इनमें से कौनसी लग्जरी गाड़ी खरीदें?

प्रकाशित: जून 23, 2026 04:59 pm । स्तुति

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2026 मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च को चुकी है। इस नए मॉडल में कई हल्के-फुल्के डिजाइन अपडेट, नया केबिन और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन दी गई है। कंपनी की फ्लैगशिप लग्जरी सेडान कार के तौर पर पोजिशन की गई एस-क्लास कंफर्ट और टेक्नोलॉजी के मामले में नया बेंचमार्क सेट करती है। इसका कड़ा मुकाबला बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज और ऑल-इलेक्ट्रिक बीएमडब्लू आई7 से है। जो लोग ज्यादा रियर सीट कंफर्ट चाहते हैं वह लेक्सस एलएम एमपीवी भी चुन सकते हैं। अगर आप अच्छी ड्राइविंग पोजिशन चाहते हैं और भारतीय रोड कंडीशन के हिसाब से कोई प्रैक्टिकल गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो मर्सिडीज-बेंज जीएलएस आपके लिए अच्छी रहेगी। नई मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट अपने मुकाबले में मौजूद गाड़ियों को कहां तक टक्कर दे पाती है? आइए जानते इसके बारे में आगे :-

प्राइस कंपेरिजन

मॉडल कीमत (एक्स-शोरूम) मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास 2.20 करोड़ रुपये से 2.38 करोड़ रुपये बीएमडब्लू 7-सीरीज 1.84 करोड़ रुपये बीएमडब्लू आई7 2.05 करोड़ रुपये से 2.58 करोड़ रुपये मर्सिडीज-बेंज जीएलएस 1.37 करोड़ रुपये से 1.42 करोड़ रुपये लेक्सस एलएम 2.20 करोड़ रुपये से 2.74 करोड़ रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार है।

इस कंपेरिजन की सभी कारों में से मर्सिडीज-बेंज जीएलएस की शुरूआती कीमत (1.37 करोड़ रुपये) सबसे कम है। दूसरी गाड़ियों के मुकाबले इसके टॉप वेरिएंट की प्राइस भी सबसे कम है।

बीएमडब्लू आई7 की शुरूआती कीमत ठीकठाक है, मगर इसके टॉप वेरिएंट की प्राइस 2.58 करोड़ रूपये है, जो इसे लिस्ट की सबसे महंगी सेडान कार बनाता है।

मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास की शुरूआती कीमत 2.20 करोड़ रुपये है, जो कि सबसे ज्यादा है। लेकिन, इसमें मिलने वाले स्टैंडर्ड फीचर्स की लंबी लिस्ट इसकी कीमत को सही ठहराती है।

बीएमडब्लू 7-सीरीज की कीमत सबसे समझदारी से तय की गई है, क्योंकि इसके पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट की कीमत बराबर है।

लेक्सस एलएम इस कंपेरिजन की सबसे महंगी कार है। इसकी शुरूआती कीमत मर्सिडीज एस-क्लास के बराबर है, लेकिन इसके टॉप वेरिएंट की प्राइस 3 करोड़ रुपये के आसपास है।

साइज कंपेरिजन

डाइमेंशन मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास बीएमडब्लू 7-सीरीज बीएमडब्लू आई7 मर्सिडीज-बेंज जीएलएस लेक्सस एलएम लंबाई 5304 मिलीमीटर 5391 मिलीमीटर 5391 मिलीमीटर 5209 मिलीमीटर 5125 मिलीमीटर चौड़ाई 1921 मिलीमीटर 1950 मिलीमीटर 1950 मिलीमीटर 2157 मिलीमीटर 1890 मिलीमीटर ऊंचाई 1503 मिलीमीटर 1544 मिलीमीटर 1544 मिलीमीटर 1823 मिलीमीटर 1940 मिलीमीटर व्हीलबेस 3216 मिलीमीटर 3215 मिलीमीटर 3215 मिलीमीटर 3135 मिलीमीटर 3000 मिलीमीटर

बीएमडब्लू 7-सीरीज और आई7 दोनों ही इस कंपेरिजन की सबसे लंबी कारें हैं, और फिर मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास और जीएलएस की लंबाई सबसे ज्यादा है।

चूंकि मर्सिडीज-बेंज जीएलएस एक फुल-साइज एसयूवी कार है, ऐसे में इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है।

लेक्सस एलएम एक एमपीवी कार है जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके व्हीलबेस का साइज सबसे कम है।

यदि केवल लग्जरी सेडान कार की बात करें, तो एक बार फिर बीएमडब्लू की दोनों कारें एस-क्लास के मुकाबले ज्यादा चौड़ाई और ऊंचाई देकर बाजी मार लेती हैं।

मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास के व्हीलबेस का साइज बीएमडब्लू की दोनों कारों से 1-इंच ज्यादा है।

यहां मौजूद हर कार की अपनी अलग-अलग खूबियां है। लेक्सस एलएम एमपीवी में बहुत ही शानदार और स्पेशियस केबिन मिलता है, जबकि मर्सिडीज-बेंज जीएलएस में अपने एसयूवी बॉडी टाइप की वजह से केबिन के अंदर काफी जगह मिलती है। वहीं, मर्सिडीज एस-क्लास, बीएमडब्लू 7-सीरीज और आई7 में केबिन एक्सपीरिएंस लगभग एक जैसा ही रहता है। मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास थोड़ी ज्यादा लग्जरी कार लगती है।

पावरट्रेन कंपेरिजन

मर्सिडीज बेंज एस-क्लास बीएमडब्लू 7-सीरीज बीएमडब्लू आई7 (इलेक्ट्रिक) मर्सिडीज-बेंज जीएलएस लेक्सस एलएम इंजन 3-लीटर टर्बो पेट्रोल प्लग-इन हाइब्रिड के साथ 3-लीटर डीजल के साथ 48वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड 3-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ 48वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड 101.7 केडब्लूएच बैटरी पैक जो दे 603 किलोमीटर रेंज (डब्लुएलटीपी) 101.7 केडब्लूएच बैटरी पैक जो दे 560 किलोमीटर रेंज (डब्लुएलटीपी) 3-लीटर डीजल 3-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ 48वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड 2.5-लीटर पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिलेंडर की संख्या 6 6 6 - - 6 6 4 पावर 449 पीएस 285 पीएस 380 पीएस 455 पीएस 659 पीएस 387 पीएस 401 पीएस 187 पीएस टॉर्क 680 एनएम 650 एनएम 520 एनएम 650 एनएम 1015 एनएम 750 एनएम 500 एनएम 239 एनएम ट्रांसमिशन 9-स्पीड एटी 8-स्पीड एटी 8-स्पीड एटी 1-स्पीड एटी 1-स्पीड एटी 9-स्पीड एटी 9-स्पीड एटी सीवीटी ड्राइवट्रेन आरडब्लूडी आरडब्लूडी आरडब्लूडी आरडब्लूडी एडब्लूडी एडब्लूडी एडब्लूडी एडब्लूडी 0-100 किमी/घंटे 5.7 सेकंड 6 सेकंड 5.4 सेकंड 4.7 सेकंड 3.7 सेकंड 6.1 सेकंड 6.1 सेकंड 8.7 सेकंड टॉप स्पीड 250 किमी/घंटे 250 किमी/घंटे 250 किमी/घंटे 240 किमी/घंटे 250 किमी/घंटे 250 किमी/घंटे 250 किमी/घंटे 190 किमी/घंटे

मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास सेगमेंट की पहली कार है, और यह इस कंपेरिजन की इकलौती कार है जिसमें प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन दी गई है जिसकी इलेक्ट्रिक रेंज 115 किलोमीटर है। यह पहली पीएचईवी कार है जो डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

मर्सिडीज-बेंज जीएलएस में कई सारे इंजन ऑप्शन (डीजल और पेट्रोल इंजन समेत) मिलते हैं। यह गाड़ी ऑल-व्हील-ड्राइव ड्राइवट्रेन के साथ आती है।

बीएमडब्लू 7 सीरीज में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके साथ अतिरिक्त परफॉरमेंस और माइलेज के लिए 48वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप मिलता है। इस सेडान कार के साथ ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी) ड्राइवट्रेन नहीं दी गई है।

पावरट्रेन के मामले में बीएमडब्लू आई7 इस कंपेरिजन की सबसे अच्छी कार साबित होती है क्योंकि इसमें बड़ा बैटरी पैक और पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। यह गाड़ी 100 किमी/घंटे की रफ्तार को सबसे जल्दी पकड़ लेती है। इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी) ड्राइवट्रेन मिलती है और इसमें लगी मोटर सबसे ज्यादा पावर और टॉर्क देती है, जिससे गाड़ी के शौकीन लोगों को ड्राइविंग का मजा मिल पाता है जिसके लिए बीएमडब्लू जानी जाती है।

आईसीई मॉडल्स की बात करें तो पावर और टॉर्क के मामले में पीएचईवी सेटअप वाली नई मर्सिडीज एस-क्लास बाजी मार ले जाती है। हालांकि, बीएमडब्लू 7 सीरीज टर्बो पेट्रोल 100 किमी/घंटे की रफ्तार तक 0.3 सेकंड तेजी से पहुंचती है।

लेक्सस एलएम इस कंपेरिजन की सबसे कम पावर जनरेट करने वाली कार है, लेकिन इसमें फुल-हाइब्रिड पावरट्रेन और ऑल-व्हील-ड्राइव ड्राइवट्रेन मिलती है। लेक्सस एलएम ऐसी कार नहीं है जिसे आप इसकी परफॉरमेंस के लिए खरीदना चाहेंगे, बल्कि इसकी शानदार लग्जरी इसकी ज्यादा कीमत को वाजिब ठहराती है।

2026 मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी

2026 मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट में वो सभी चीजें मिलती हैं जिसकी उम्मीद एक फ्लैगशिप लग्जरी सेडान कार से की जाती है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का बेहतरीन तालमेल मिलता है। एक्सटीरियर पर इसमें कई हल्के-फुल्के स्टाइलिंग अपडेट दिए गए हैं जिसमें बड़ी इल्युमिनेटिंग ग्रिल, इल्युमिनेटिंग बोनट एम्ब्लम, डिजिटल लाइट हेडलाइट, नए डिजाइन का फ्रंट और रियर बंपर, और थ्री-पॉइंटेड स्टार लाइटिंग सिग्नेचर के साथ नई एलईडी टेललाइट शामिल है। एस-क्लास फेसलिफ्ट की नई डिजाइन इसे मॉडर्न लुक के साथ-साथ शानदार रोड प्रेजेंस देने में भी मदद करती है।

केबिन के अंदर इसमें नया एमबीयूएक्स सुपरस्क्रीन ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है जिसके तहत 14.4-इंच सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 12.3-इंच पैसेंजर डिस्प्ले और 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है। यह सेटअप मर्सिडीज-बेंज के नए एमबी.ओएस सॉफ्टवेयर पर चलता है। एस-क्लास कार में 31-स्पीकर वाला बर्मेस्टर 4डी साउंड सिस्टम, हीटेड और वेंटिलेटेड सीटें, रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, रियर सीटों के लिए कंट्रोल टैबलेट, फोर-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और डुअल-पेन सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर दिए गए हैं। इस लग्जरी सेडान कार में एयर सस्पेंशन, रियर-व्हील स्टीयरिंग, लेवल 2++ एडीएएस सूट, 15 एयरबैग और कई सारे कंफर्ट फीचर दिए गए हैं जो शानदार ट्रेवल एक्सपीरिएंस देते हैं।

यहां देखें नई मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास की फोटो गैलरी।

कारदेखो का क्या है कहना…

यह सभी फ्लैगशिप कारें अलग-अलग तरह के लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। बीएमडब्ल्यू आई7 अपनी इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ सबसे टेक्नोलॉजी लोडेड चॉइस साबित होती है, जबकि बीएमडब्लू 7 सीरीज उन लोगों के लिए अच्छी है जो कि एक ट्रेडिशनल लग्ज़री सेडान कार खरीदना चाहते हैं जो ज्यादा ड्राइवर फोकस्ड हो और स्पोर्टी लगे। लेक्सस एलएम एमपीवी कार में एक अलग अप्रोच अपनाई गई है, यह गाड़ी रियर सीट कंफर्ट और लिमोजिन जैसी लग्ज़री पर ज्यादा फोकस करती है। वहीं, मर्सिडीज-बेंज जीएलएस एक फुल-साइज लग्जरी एसयूवी कार की प्रैक्टिकैलिटी, रोड प्रेजेंस और कई तरह से इस्तेमाल होने की खूबी देती है।

2026 मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट में लग्जरी, कंफर्ट और टेक्नोलॉजी का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। भले ही यह सेगमेंट की सबसे बड़ी कार या फिर सबसे सस्ता ऑप्शन ना हो, फिर भी यह सबसे बेहतरीन पैकेज में से एक है। जो खरीदार एक शानदार फ्लैगशिप लग्जरी सेडान एक्सपीरिएंस चाहते हैं, उनके लिए नई एस-क्लास चुनने के लिए एक अच्छा विकल्प है।