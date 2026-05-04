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    बीएमडब्ल्यू एम440आई कनवर्टिबल कार लॉन्च, कीमत 1.09 करोड़ रुपये

    एम440आई में एम कार वाला इंजन दिया गया है और इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे है

    प्रकाशित: मई 04, 2026 03:50 pm । सोनू

    28 Views
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    BMW M440i

    बीएमडब्ल्यू इंडिया ने एम440आई कनवर्टिबल कार को भारत में लॉन्च किया है। इसकी कीमत एक करोड़ रुपये से ज्यादा है और इसमें 3-लीटर इन-लाइन 6 टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलती है। चूंकि ये एक कनवर्टेबल कार है, ऐसे में इसकी छत खुल और बंद हो सकती है, जो इसे स्टाइलिश लुक देती है। यह बीएमडब्ल्यू कार एक वेरिएंट और आठ कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। यहां इसके बारे में विस्तार से जानिए:

    कीमत

    बीएमडब्ल्यू एम440आई एक वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी प्राइस इस प्रकार है:

    वेरिएंट

    कीमत

    एम440आई एक्सड्राइव कनवर्टिबल

    1.09 करोड़ रुपये

    *कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है

    डिजाइन

    • बीएमडब्ल्यू एम440आई कनवर्टिबल को साफ-सुथरे डिजाइन के साथ स्पोर्टी स्टांस दिया गया है।

    BMW M440i

    साइज:

    लंबाई: 4770 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1852 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1394 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2851 मिलीमीटर, ग्राउंड क्लीयरेंस: 126 मिलीमीटर
    • आगे अडेप्टिव एलईडी हेडलाइटें दी गई है, जिसमें स्मोक्ड फिनिश है।

    BMW M440i

    • कार में वर्टिकल ओरिएंटेड बीएमडब्ल्यू सिग्नेचर किडनी ग्रिल भी दी गई है जिस पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है।

    BMW M440i

    • एम440आई में ड्यूल-टोन फिनिश में 19-इंच एम अलॉय व्हील दिए गए हैं। गौर से देखने पर एम लोगो के साथ लाल कलर के ब्रेक कैलिपर्स भी नजर आएंगे।

    सॉफ्ट-टॉप फंक्शन:

    सॉफ्ट-टॉप रूफ में फैब्रिक डिजाइन है और इसे 18 सेकंड में खोला और बंद किया जा सकता है, यहां तक कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की ड्राइविंग स्पीड पर भी इसकी छत खुल और बंद हो सकती है।

    BMW M440i

    • पीछे एक ग्लॉस ब्लैक डिफ्यूजर और पतली एलईडी टेललाइट के साथ एक 3डी इफेक्ट दिया गया है जो बीएमडब्ल्यू एम4 सीएसएल से प्रेरित है।

    कलर ऑप्शन:

    बीएमडब्ल्यू एम440आई 8 कलर: पोर्टिमाओ ब्लू, ब्रुकलिन ग्रे, कपे यॉर्क ग्रीन, फायर रेड, आर्कटिक रेस ब्लू, ब्लैक सैफायर, मिनरल व्हाइट और अल्पाइन व्हाइट में उपलब्ध है।

    केबिन और फीचर

    • बीएमडब्ल्यू एम440आई में तीन केबिन थीम: ब्लैक, टेकोरा रेड, और कोंगनेक के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

    BMW M440i

    • केबिन में 4-सीटर लेआउट के साथ आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है।
    • डैशबोर्ड का डिजाइन सिंपल है, और इसमें एक कर्व्ड ड्यूल-डिस्प्ले दी गई है, जिसमें एक 14.9-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एक 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है।

    BMW M440i

    • लेदर चढ़ा 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया है और इसका डिजाइन फ्लेट है, इसमें आसान कंट्रोल के लिए कई बजन दिए गए हैं।
    • आगे वाली सीटें एम340आई से ली गई है, जिनमें पावर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ मेमोरी सेटिंग और लंबर सपोर्ट मिलता है।

    BMW M440i

    • एम440आई कनवर्टिबल के अन्य फीचर में एक 12-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, एक डिजिटल की, एक हेड-अप डिस्प्ले, पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है।
    • एम440आई के सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और एक एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल है।

    इंजन

    बीएमडब्ल्यू एम440आई में बीएमडब्ल्यू एम340आई वाला बी58 टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    3-लीटर इनलाइन 6-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल

    इलेक्ट्रिकल सिस्टम

    48वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड असिस्ट

    ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    गियरबॉक्स

    8-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक

    पावर

    374 पीएस

    टॉर्क

    500 एनएम

    एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे)

    4.9 सेकंड

    टॉप स्पीड

    250 किलोमीटर प्रति घंटे*

    BMW M440i

    कंपेरिजन

    बीएमडब्ल्यू एम440आई का सीधा मुकाबला कनवर्टिबल मर्सिडीज-बेंज सीएलई कैब्रियोलेट से रहेगा और इसे बीएमडब्ल्यू जेड4 के विकल्प के तौर पर भी चुना जा है।

    BMW M440i

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