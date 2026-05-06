टाटा हैरियर और सफारी डीजल के नए टॉप मॉडल लॉन्च: जानिए कीमत, फीचर और अन्य खूबियां

प्रकाशित: मई 06, 2026 03:49 pm । सोनू

टाटा ने डीजल इंजन वाली हैरियर और सफारी एसयूवी कार के नए अल्ट्रा टॉप मॉडल लॉन्च किए हैं, जिनमें एक स्पेशल रेड डार्क वेरिएंट भी शामिल है। नए वेरिएंट में कई नए फीचर जोड़े गए हैं जो पहले केवल पेट्रोल मॉडल में ही मिलते थे।

हैरियर डीजल के साथ इन वेरिएंट को फियरलेस अल्ट्रा और फियरलेस अल्ट्रा डार्क नाम दिया गया है। वहीं सफारी डीजल में अकंप्लिश्ड अल्ट्रा और अकंप्लिश्ड अल्ट्रा डार्क नाम दिया गया है। यहां हम आपको हर अपडेट के बारे में विस्तार से बता रहे हैं:

हैरियर और सफारी डीजल के नए अल्ट्रा वेरिएंट्स

हैरियर के लाइनअप में अल्ट्रा वेरिएंट को फियरलेस एक्स प्लस के ऊपर पोजिशन किया गया है। इसी तरह सफारी के वेरिएंट लाइनअप में अकंप्लिश्ड एक्स प्लस के ऊपर पोजिशन किया गया है।

टॉप मॉडल होने के कारण, इसमें कई ऐसे फीचर जोड़े गए हैं जो इस एसयूवी कार की प्रीमियमनेस को और बढ़ा देते हैं। अल्ट्रा वेरिएंट में सैमसंग डिस्प्ले के साथ बड़ा 14.53-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस, एक आर्केड ऐप सूट, एक बिल्ट-इन नेविगेशन सिस्टम, और एक इन-बिल्ट डैशकैम के साथ डिजिटल इंटीरियर रियरव्यू मिरर (आईआरवीएम) जैसे फीचर जोड़े गए हैं। इसके अलावा, आपको इसमें सफेद और सुनहरे रंग की ड्यूल-टोन केबिन थीम, आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ओआरवीएम) के लिए एक मेमोरी फंक्शन, आगे एक स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, लेवल 2 प्लस एडीएएस, 65वॉट टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, आगे व पीछे वाले पार्किंग सेंसर के लिए एक वॉश फंक्शन भी मिलता है।

अन्य फीचर में एक 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, ड्राइव और टेरेन मोड, ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटोमैटिक हेडलाइटें, और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स शामिल हैं।

अल्ट्रा रेड डार्क वेरिएंट्स

हैरियर और सफारी गाड़ी के अल्ट्रा रेड डार्क वेरिएंट के एक्सटीरियर और केबिन में स्पोर्टीनेस जोड़ी गई है। इस स्पेशल एडिशन में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जिनमें रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ 19-इंच ब्लैक अलॉय, और स्पेशल रेड डार्क बैजिंग शामिल है। इसके अलावा, आपको एक स्पोर्टी केबिन भी मिलता है, जिसमें केरनेलियन रेड कलर स्कीम और लाल कलर की लेदरेट सीटें दी गई हैं।

कीमत

हैरियर

यहां हैरियर डीजल के फियरलेस अल्ट्रा और अल्ट्रा रेड डार्क वेरिएंट की कीमत देखिए:

वेरिएंट मैनुअल ऑटोमैटिक हैरियर फियरलेस अल्ट्रा 23.85 लाख रुपये 25.30 लाख रुपये हैरियर फियरलेस अल्ट्रा रेड डार्क 24.40 लाख रुपये 25.85 लाख रुपये

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, मैनुअल और ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत के बीच करीब 1.50 लाख रुपये का अंतर है, जबकि स्टैंडर्ड और रेड डार्क वेरिएंट्स की प्राइस में 55,000 रुपये का अंतर है।

सफारी

वेरिएंट मैनुअल ऑटोमैटिक सफारी अकंप्लिश्ड अल्ट्रा 7-सीटर 24.50 लाख रुपये 25.95 लाख रुपये सफारी अकंप्लिश्ड अल्ट्रा 6-सीटर 24.60 लाख रुपये 26.05 लाख रुपये सफारी अकंप्लिश्ड अल्ट्रा 7-सीटर रेड डार्क 24.86 लाख रुपये 26.30 लाख रुपये सफारी अकंप्लिश्ड अल्ट्रा 6-सीटर रेड डार्क 24.95 लाख रुपये 26.40 लाख रुपये

इंजन

हैरियर और सफारी दोनों मॉडल में 2-लीटर डीजल इंजन के अलावा एक नया 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया गया है। यहां दोनों इंजन के स्पेसिफिकेशन देखिए:

इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 2-लीटर डीजल पावर 170 पीएस 170 पीएस टॉर्क 280 एनएम 350 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

कंपेरिजन

दोनों का मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, एमजी हेक्टर, जीप कंपास और हुंडई अल्कजार जैसी एसयूवी कार से है। सफारी की टक्कर महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ से भी है।

आप इस रिपोर्ट में हैरियर और सफारी के डिजाइन और केबिन को करीब से देख सकते हैं।