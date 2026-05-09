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    टाटा नेक्सन का नया वेरिएंट लॉन्च, 10 लाख रुपये में पैनोरमिक सनरूफ वाली पहली एसयूवी कार बनी

    इससे पहले प्योर प्लस वेरिएंट में एक सिंगल-पैन सनरूफ दिया गया था और पैनोरमिक सनरूफ केवल टॉप मॉडल्स तक सीमित था

    प्रकाशित: मई 11, 2026 10:55 am । सोनू

    52 Views
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    Tata Nexon

    टाटा नेक्सन भारत की सबसे लोकप्रिय एसयूवी कार में से एक है। अब तक इस एसयूवी की 10 लाख से ज्यादा यूनिट बिक चुकी है और इस मौके को खास बनाने के लिए टाटा ने नेक्सन कार का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है। नए प्योर प्लस पीएस वेरिएंट में 10 लाख रुपये से कम कीमत में पैनोरमिक सनरूफ मिलता है, जिससे नेक्सन गाड़ी इस फीचर वाली सबसे सस्ती एसयूवी बन गई है।

    खास बात ये है कि यह वेरिएंट कई इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है और कई प्रीमियम फीचर दिए गए हैं, जिससे यह पैसा वसूल डील चाहने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प साबित होता है। आइए हम नए वेरिएंट की कीमत, फीचर और इंजन स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डालते हैं:

    कीमत

    इंजन

    1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल+सीएनजी

    गियरबॉक्स

    मैनुअल

    ऑटोमैटिक

    मैनुअल

    ऑटोमैटिक

    मैनुअल

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    9.59 लाख रुपये 

    10.14 लाख रुपये 

    10.54 लाख रुपये 

    11.19 लाख रुपये 

    10.39 लाख रुपये 

    जैसा कि ऊपर दिखाई दे रहा है, प्योर प्लस पीएस की कीमत 9.59 लाख रुपये से शुरू होती है और 11.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसके मैनुअल और एएमटी वेरिएंट्स की प्राइस में 25,000 रुपये का अंतर है। नेक्सन इकलौती एसयूवी है जिसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी का विकल्प दिया गया है, और नेक्सन सीएनजी की कीमत 80,000 रुपये ज्यादा है।

    2026 टाटा नेक्सन प्योर प्लस पीएस: क्या अपडेट हैं?

    टाटा को यह समझ आ गया है कि भारतीयों को सनरूफ पसंद है और जब बड़ी पैनोरमिक यूनिट मिल जाए तो ये और भी पसंद आती है। जहां कई सारी कंपनियां 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली कार में एक सिंगल-पैन सनरूफ दे रही है, वहीं नेक्सन 10 लाख रुपये से कम कीमत में पैनोरमिक सनरूफ वाली पहली एसयूवी बन गई है।

    इसके अलावा, नए प्योर प्लस वेरिएंट में कई कंफर्ट और सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं जो इस प्राइस पर इसे शानदार डील बनाते हैं। इसके टॉप फीचर में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, और ऑटो-फोल्ड के साथ ओआरवीएम शामिल हैं। इसके अलावा, आपको ऑटो एलईडी हेडलैंप्स और टेललैंप्स भी मिलते हैं।

    इंजन

    इंजन

    1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    120 पीएस

    115 पीएस

    100 पीएस

    टॉर्क

    170 एनएम

    260 एनएम

    170 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एएमटी*

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एएमटी

    6-स्पीड मैनुअल

    *ऑटोमैटेड-मैनुअल ट्रांसमिशन

    जैसा कि ऊपर टेबल में देखा जा सकता है, टाटा ने इस नए वेरिएंट के साथ कई इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें एक टर्बो-पेट्रोल, डीजल और बाय-फ्यूल सीएनजी के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन शामिल हैं।

    कंपेरिजन

    टाटा नेक्सन की कीमत 7.37 लाख रुपये से 14.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई वेन्यू, स्कोडा कायलाक, मारुति ब्रेजा और फ्रॉन्क्स, किआ सोनेट और सिरोस, और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जैसी एसयूवी कार से है।

    यह भी देखें: टाटा नेक्सन ऑन रोड प्राइस

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    1 कमेंट
    1
    S
    sathya c
    May 9, 2026, 9:04:33 AM

    Tata Nexon pure pls adding ps extra. In this variety what colour offered. If possible we can choose red variant .

    और देखें...
    जवाब
    Write a Reply
    2
    C
    cardekho support
    May 9, 2026, 6:25:44 PM

    The Tata Nexon is available in 14 colour options: Pure Grey with Black Roof, Ocean Blue with White Roof, Pristine White, Dark Edition Atlas Black, Daytona Grey Dual Tone, Grassland Beige with Black Ro

    और देखें...
      जवाब
      Write a Reply

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      *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
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